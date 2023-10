Serie di climatizzatori Fujitsu con Wi-Fi integrato

Grazie a un sensore di movimento, il climatizzatore regola automaticamente la potenza in base alla presenza delle persone in una stanza.

Questa serie si distingue per le dimensioni compatte e la silenziosità , con uno split di soli 222 mm di profondità e un funzionamento a soli 20 decibel in modalità di raffrescamento.

Questi climatizzatori raggiungono la classe A++ per il raffrescamento e la classe A+ per il riscaldamento, utilizzando il refrigerante R32, che garantisce alte prestazioni nel rispetto dell’ambiente. L’efficienza energetica è ottenuta grazie a un particolare scambiatore di calore a forma di lambda, a un ampio ventilatore a flusso incrociato e al nuovo refrigerante.

I climatizzatori residenziali Fujitsu si contraddistinguono per le loro varie caratteristiche e design, garantendo prestazioni superiori per adattarsi a diverse esigenze

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.