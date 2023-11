Rivoluzione nell’aspirazione con il nuovo HFX di Hoover

Hoover, un marchio sempre orientato alle esigenze del consumatore e costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni innovative e performanti, trasforma il panorama della pulizia domestica con HFX

Questo aspirapolvere senza fili si distingue per il suo design e le nuove tecnologie, definendosi così come una vera rivoluzione. Esso rappresenta un emblema della filosofia che guida la progettazione di tutti i piccoli elettrodomestici Hoover, sviluppati con l’approccio delle 5 stelle.

Questo approccio si traduce in soluzioni che assicurano prestazioni e durata al massimo livello, facilità d’uso, manutenzione senza stress e affidabilità.

Hoover HFX: rivoluziona la pulizia domestica

Solo Hoover, pioniere nell’introduzione dell’aspirapolvere nelle case dei consumatori, trasforma radicalmente il concetto di pulizia con HFX, rompendo le convenzioni di design e innovazione. Questa rivoluzione è il risultato di un costante ascolto dei bisogni dei consumatori attraverso questionari e ricerche di mercato.

Nel recente panel organizzato dal brand, è emersa un’informazione chiave: la sfida principale è raggiungere gli angoli, e HFX presenta un’innovazione risolutiva.

HFX presenta una soluzione rivoluzionaria per l’aspirazione. Con un semplice gesto, la rimozione della spazzola tradizionale rivela l’esclusivo CORNER GENIETM, un dispositivo integrato altamente manovrabile progettato per raggiungere facilmente ogni area della casa, specialmente gli angoli e le scale.

L’innovazione della pulizia domestica a portata di tutti.

Il design sottile consente inoltre di piegare HFX con un solo movimento, occupando la metà dello spazio per una comoda conservazione, anche in spazi ristretti (62 cm).

Questo salto evolutivo nella pulizia riflette le caratteristiche distintive delle soluzioni Hoover: prestazioni, affidabilità, efficienza, stile e attenzione al consumatore. HFX presenta un contenitore della polvere posizionato in basso per ridurre il percorso dello sporco aspirato, migliorandone l’efficienza. La tecnologia di svuotamento no-touch previene il contatto con la polvere durante la pulizia e la manutenzione.

Le peculiarità di HFX non si fermano qui. Il prodotto offre una garanzia di 5 anni e richiede una manutenzione minima, grazie anche alla tecnologia ANTI-TWISTTM della spazzola principale, che riduce la formazione di grovigli di peli e capelli.

Per soddisfare le esigenze individuali, Hoover propone diversi modelli. HFX Home è l’aspirapolvere senza filo essenziale per raggiungere ogni angolo, mentre HFX Pet è la soluzione ideale per gli spazi condivisi con gli amici a quattro zampe.

Entrambe le scope sono disponibili anche nella versione con doppia batteria per la pulizia di ambienti più ampi.

HFX è completato da accessori per ogni necessità, come la lancia telescopica flessibile da 60 centimetri per raggiungere punti alti e nascosti, e la pratica spazzola 2in1 per raccogliere la polvere e pulire i mobili.

La promozione di HFX avviene attraverso una nuova campagna multicanale, con uno spot esclusivo per SKY a dicembre e una campagna META incentrata sulla rivoluzione di Hoover nell’aspirazione. La creatività evidenzia tutte le caratteristiche innovative del prodotto, con un forte richiamo all’esperienza centenaria del marchio.

“Il nome Hoover porta con sé una grande responsabilità – dichiara Atena Manca – Marketing Director Italy di Haier Europe -. Essere il capostipite in un settore importante, che entra nelle case di milioni di persone da così tanto tempo, ci ha dato la spinta per cercare la vera rivoluzione. Un modello di aspirazione totalmente nuovo grazie a CORNER GENIETM, una tecnologia straordinaria che permette di arrivare in ogni angolo (davvero!), unita a un design lineare e pieghevole, incontra le necessità di un consumatore sempre più informato ed esigente. Con la nostra campagna SKY, parleremo al nostro target presidiando anche gli spazi pubblicitari della finale di X-FACTOR e la prima puntata di MASTERCHEF”.

Il nuovo aspirapolvere senza fili HFX di Hoover è disponibile a partire da 649€.

