Recensione videocamera EZVIZ CB2: quando “nella botte piccola c’è il vino buono”

In questa recensione vi mostreremo la nuovissima “micro videocamera” intelligente di sorveglianza EZVIZ CB2

Nato nel 2013, EZVIZ rappresenta un marchio impegnato nella creazione di un ambiente sicuro, conveniente e intelligente per i propri utenti. Tutto ciò attraverso l’uso di dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologie di intelligenza artificiale (AI). Gli innovativi prodotti e servizi di EZVIZ trovano applicazione in diversi contesti, come l’ambiente domestico, i luoghi di lavoro, i negozi, le scuole e altro ancora. EZVIZ facilita la condivisione di servizi cloud esclusivi tra i partner, contribuendo così a costruire un prospero ecosistema Internet delle cose (IoT).

In quest’articolo andrò a presentarvi la nuova smart camera Wi-Fi EZVIZ CB2. Questa è una mini-videocamera di sicurezza progettata appositamente per l’utilizzo in ambienti interni. Presenta caratteristiche avanzate e tante funzioni innovative. Così questa videocamera si presenta come la scelta ideale per coloro che cercano un sistema di monitoraggio video discreto e affidabile nella propria abitazione. Esploriamo insieme tutte le sue caratteristiche nella recensione completa..

Punti di forza

Tra le caratteristiche di questa nuova smart camera di sorveglianza di casa EZVIZ troviamo:

​ Base magnetica : grazie alla base magnetica inclusa, è possibile montare agevolmente la telecamera di sicurezza su qualsiasi superficie metallica e cambiarne la posizione con facilità.

​ Rilevamento persone : grazie alla tecnologia di rilevamento persone, la telecamera è in grado di identificare in modo intelligente la presenza umana. Garantendo così la ricezione di avvisi solo quando necessario e evitando falsi allarmi.

Microfno o integrato ed altoparlante : ottima per le occasioni in cui ci si trova lontani da casa e si desidera comunicare con i propri cari o gli animali domestici. La telecamera interna CB2 è dotata di altoparlante e microfono integrati che assicurano una chiara e cristallina trasmissione vocale. Così da poter restare in contatto con la tua famiglia ovunque tu sia.

Batteria ricaricabile : dotata di una batteria ricaricabile da 2000 mAh, la CB2 può operare fino a 50 giorni con una singola carica. Garantendo così prestazioni costanti giorno e notte. In alternativa, può essere collegata direttamente al pannello solare EZVIZ per un’alimentazione continua.

: dotata di una batteria ricaricabile da 2000 mAh, Garantendo così prestazioni costanti giorno e notte. In alternativa, può essere collegata direttamente al pannello solare EZVIZ per un’alimentazione continua. Ottima risoluzione: con una risoluzione di 1080P in Full HD e una lente grandangolare da 100°, la telecamera interna offre una copertura completa in alta definizione. Attraverso un semplice doppio tocco, è possibile effettuare lo zoom (fino a 4x) e mettere a fuoco sui dettagli più piccoli.

Di seguito entreremo “nel vivo” della nostra scoperta di questo straordinario prodotto.

Confezione e unboxing | Recensione videocamera EZVIZ CB2

Cominciamo dalla confezione. La scatola della CB2, come per il prodotto in se, è molto più piccola rispetto ad altri prodotti dalle stesse caratteristiche di questo marchio, con una forma stretta e cubica. Con uno sfondo chiaro, la scatola presenta sulla parte superiore il nome dell’azienda EZVIZ e l’immagine intera della CB2; sulle parti retrostanti troviamo invece: le varie componenti e modalità di utilizzo, la lista delle lingue disponibili per il manuale ed il nome completo del modello con il codice a barre. Infine una breve descrizioni di EZVIZ e del prodotto.

All’interno | Recensione videocamera EZVIZ CB2

Aprendo la confezione, possiamo estrarre finalmente la nostra “mini-videocamera”. La disposizione all’interno della confezione è tale da assicurare l’immobilità della telecamera, prevenendo così eventuali danni durante il trasporto. La telecamera di sicurezza è già completamente assemblata e pronta per l’uso, semplificando notevolmente l’installazione. Vi sarà necessario solamente agganciarrla alla base magnetica e decidere il luogo in cui desiderate installarla.

Inoltre, nella confezione troviamo:

Il manuale d’uso con il QR code per poterlo scaricare da smartphone,

per poterlo scaricare da smartphone, un foglio illustrativo per la corretta istallazione della videocamera di sorveglianza,

per la corretta istallazione della videocamera di sorveglianza, il cavo da collegare per l’alimentazione/ricarica di tipèo C

di tipèo C placchetta per il fissaggio della base.

Caratteristiche tecniche | Recensione videocamera EZVIZ CB2

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche tecniche di EZVIZ CB2

Dimensioni del prodotto: ‎5,1 x 3,9 x 3,9 cm

Peso: 86,8 grammi

Pile: ‎1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Colori disponibili: nero e bianco

Tipo di alimentazione: ‎alimentazione a batteria

Voltaggio: ‎5 Volt (CC)

Wattaggio: ‎5 watt

Funzioni speciali: ‎visione notturna

Materiali e design | Recensione videocamera EZVIZ CB2

La CB2 mi ha suscitato inizialmente una buona impressione. Il suo design si inserisce perfettamente nello stile EZVIZ, armonizzandosi con l’ambiente circostante senza attirare eccessiva attenzione. Le sue dimensioni così ridotte permettono davvero l’istallazione della videocamera d’ovunque si voglia.

Il corpo della telecamera è rivestito da un materiale plastico molto resistente, conferendole un notevole peso. Il collegamento tra la base e la superfice d’istallazione trasmette una senzazone di vera robustezza. A differenza di altri dispositivi di marche diverse che tendono a deteriorarsi facilmente nel tempo, questa telecamera sembra essere più resistente.

All’interno della custodia, la telecamera contiene una batteria con una capacità di 2000 mAh. È importante sottolineare che la parte inferiore della videocamera è dotata di un magnete. Ciò consente di fissarla alla base (anch’essa magnetica) e di posizionarla praticamente ovunque con facilità.

Sul lato anteriore è posizionato l’obiettivo, insieme al sensore di movimento, al microfono e all’altoparlante. Nella parte posteriore, vi è un piccolo incavo contenente l’ingresso per la memoria esterna (Micro SD, max 512GB), e l’ingresso per il cavo di ricarica/alimentazione. Troviamo anche il pulsante di reset e quello di accensione.

Test | Recensione videocamera EZVIZ CB2

Ora veniamo alla parte più importante e divertente, quella relativa ai test effettuati sulla mia CB2. Dopo svariati test, ed averla provata in “tutte le salse”, devo ammettere mi ha lasciato contento delle prestazioni fornite (soprattutto pensando al prezzo).

Un aspetto vantaggioso è rappresentato dal fatto che la videocamera è già completamente assemblata e pronta per l’uso. È sufficiente prendere una decisione accurata sul luogo di posizionamento. Come altri dispositivi di questo tipo, è consigliabile posizionare la videocamera vicino a un router o a un Wi-Fi extender per massimizzare le prestazioni.

Un altro aspetto positivo riguarda l’app, un elemento per cui l’azienda ha già abituato i suoi utenti con elevati standard. Come per molti altri dispositivi testati di questo marchio, l’app è facile da scaricare e installare. L’uso e la registrazione sono estremamente intuitivi, e la connessione al nostro dispositivo tramite il QR Code è estremamente veloce.

Nel dettaglio

Per prima cosa ho istallato l’app e scansionato il QR Code per connettere il mio dispositivo allo smartphone (operazione davvero rapida e facile). Dopo ciò, ho scelto con accuratezza la posizione giusta per il dispositivo. Nota negativa, non c’è possibilità di movimento, quindi vi consiglio di scegliere la posizione giusta con accuratezza.

Il sensore offre un angolo di visione di 100°, 85° (diagonale) e 46° (orizzontale), garantendo una sorveglianza ottimale se la telecamera è posizionata correttamente. La qualità delle registrazioni ha completamente soddisfatto le nostre aspettative. La massima risoluzione è di 1920 x 1080 pixel, e le clip vengono registrate a 15 fotogrammi al secondo. Considerando che si tratta di una mini-videocamera alimentata a batteria queste prestazioni sono molto positive.

In modalità predefinita, la videocamera registra quando rileva movimenti attraverso il sensore PIR a infrarossi, che individua fonti di calore come persone o animali. È possibile, tuttavia, modificare la modalità operativa in modo che la registrazione avvenga ininterrottamente. Ciò a condizione che la telecamera sia collegata all’alimentazione e che sia presente una micro-SD sufficientemente capiente. Per quanto riguarda l’autonomia, utilizzando le impostazioni predefinite, dopo circa 2 settimane la batteria è ancora carica. Questo parametro può variare a seconda delle impostazioni personalizzate e del numero di rilevazioni effettuate dalla telecamera.

In fine, mi ha lasciato un pochino interdetto il sensore di “Rilevamento Intelligente” (non sempre immediato) ed il fatto che non può essere utilizzato in modalità “spy” (in quanto l’attivazione automatica del sensore notturna illumina il led). Abbastanza soddisfacente anche il livello dell’altoparlante quando si parla tramite l’app. La voce risulta molto chiara e forte.

Considerazioni finali

In sintesi, sono abbastanza soddisfatto di questo prodotto, anche se ne vedo i limiti rispetto ai modelli di prezzo superiore. La configurazione hardware è estremamente semplice: è sufficiente scaricare l’app, scannerizzare il QR code e associare il dispositivo per renderlo subito pronto all’uso. Aggiungendo una micro SD, è possibile registrare gli eventi generati dalla telecamera ogni volta che rileva un passaggio davanti ad essa.

Dopo vari test, ho notato diverse caratteristiche che apprezzo molto, ma ci sono anche alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Tra i lati positivi ci sono sicuramente le dimensioni del prodotto, il prezzo, molto accessibile (parliamo comunque di una videocamera di fascia bassa), la qualità delle immagini nitide sia di giorno che di notte, e l’app comoda con un’installazione semplice e veloce.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, in modo pignolo, ci sono stati alcuni problemi con le riprese in diretta quando il segnale è debole. Va anche evidenziato che il servizio di registrazione su cloud è costoso. Infine, non è possibile programmare o attivare manualmente la visione notturna, il che non permette l’uso in modalità occultamento (ma bisogna ricordare che non è stata creata per questo scopo).

In conclusione, nonostante queste piccole criticità, ritengo che questa telecamera svolga bene il suo compito principale. È particolarmente adatta per applicazioni domestiche e situazioni in cui il budget è limitato, offrendo un lavoro complessivamente positivo.

L’EZVIZ CB2 è disponibile anche nella versione “Bianca”:

E voi? Cosa ne pensate di questa videocamera Wi-Fi da interno EZVIZ CB2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).