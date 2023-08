Puro intrattenimento con Xiaomi Redmi Pad SE

Xiaomi annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Redmi Pad SE, il nuovo tablet che unisce praticità ed estetica, per soddisfare le esigenze di professionisti e studenti che cercano un prodotto conveniente per il lavoro, ma anche per il tempo libero

Scopriamo il nuovo Redmi Pad SE per un intrattenimento portatile di livello cinematografico, ad un prezzo davvero conveniente.

Il piacere della visione: display FHD+ da 11″

Redmi Pad SE vanta un display FHD+ da 11 pollici che offre un’esperienza visiva di ottimo livello.

Con il suo rapporto di visualizzazione 16:10, Redmi Pad SE offre una fruizione coinvolgente di contenuti di vario formato e il notevole rapporto di contrasto di 1500:1 offre livelli eccezionali di dettaglio sullo schermo, da quelli più scuri a quelli più luminosi.

La luminosità del display pari a 400 nit garantisce un’esperienza visiva affidabile sia in ambienti interni che all’esterno, anche in piena luce solare. Inoltre, Redmi Pad SE è in grado di produrre 16,7 milioni di colori vividi, che coprono un’ampia gamma nello spettro cromatico visibile all’occhio umano per dare vita a qualsiasi tipo di contenuti.

Con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, Redmi Pad SE regala una visione fluida che amplifica l’esperienza di intrattenimento, soprattutto durante i giochi più intensi, offrendo agli utenti la libertà di passare manualmente da 60Hz a 90Hz per un’efficienza energetica ottimale.

Un Intrattenimento audiovisivo che delizia l’udito e non affatica la vista

Progettato all’insegna del comfort, la modalità di lettura 3.0 aggiornata, con le modalità Classic e Paper dedicate, offre opzioni di colore fedeli alla realtà e garantisce un comfort di lettura ottimale.

Inoltre, Redmi Pad SE è dotato di un display LCD standard TÜV Rheinland Flicker Free che impiega la regolazione della luminosità in corrente continua per eliminare efficacemente lo sfarfallio visibile e invisibile nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Per un’esperienza visiva ottimale, Redmi Pad SE è stato progettato con un’emissione di luce blu ridotta per aiutare a prevenire l’affaticamento visivo che soddisfa lo standard TÜV Rheinland Low Blue Light. Per quanto riguarda l’audio, Redmi Pad SE è dotato di Dolby Atmos e Hi-Res Audio che supportano i quattro altoparlanti, offrendo una qualità sonora mirata a ricreare un’esperienza cinematografica.

Redmi Pad SE si presenta con un elegante design unibody in lega di alluminio ed è allo stesso tempo resistente e comodo in mobilità, con un peso di soli 478g3.

Condividendo un design simile a quello della popolare serie Redmi Note 12, Redmi Pad SE è disponibile in tre colori: Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green4.

Prezzi e disponibilità

Redmi Pad SE sarà disponibile all’acquisto dal 25 agosto, nelle tre colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green, e nella configurazione unica da 4GB+128GB, a partire da 219,90€.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).