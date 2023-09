PURE ONE STATION: arriva il nuovo dispositivo 4 in 1 di Tineco

Tineco, un’azienda specializzata in dispositivi intelligenti per la cura della casa e dei pavimenti, ha presentato il suo ultimo prodotto, il PURE ONE STATION, durante l’evento IFA 2023

Questo innovativo dispositivo promette di trasformare il modo in cui le famiglie puliscono le proprie abitazioni, offrendo una pulizia più comoda, efficiente ed efficace. Il PURE ONE STATION di Tineco è un dispositivo 4-in-1 che unisce quattro funzioni essenziali in un’unica soluzione.

È dotato di un sofisticato filtro H13 HEPA a 5 strati che cattura il 99,99% delle particelle di polvere di dimensioni fino a 0,3 micrometri. Inoltre, dispone di un serbatoio per lo sporco Eco da 3 litri, il quale può contenere sporco e polvere per un massimo di 60 giorni, riducendo così la frequenza di svuotamento.

Tra le caratteristiche principali di questo prodotto spiccano: la spazzola ZeroTangle, che previene l’annodamento dei capelli e dei peli degli animali domestici, il sensore intelligente iLOOP, che regola automaticamente la potenza di aspirazione, e un ciclo di autopulizia completo.

Ecco alcune specifiche tecniche dell’aspirapolvere PURE ONE STATION di Tineco:

Potenza: 270 W

Batteria: 14.4V 4000mAh

Tempo di funzionamento: 15-60 minuti

Ricarica: 4-5 ore

Livello di rumore: <77 dBA

Contenitore della polvere: 0.3 L

Display a LED

Peso: 2.4 kg

Ecco invece alcune specifiche tecniche della stazione di pulizia PURE ONE:

Potenza: 550 W

Livello di rumore: 79 dBA

Serbatoio della polvere: 3L

Display a LED

Peso: 7 kg

Marco Getz, General Manager di Tineco Europe, ha dichiarato: “Dopo il successo del nostro evento di lancio a IFA di quest’anno, siamo entusiasti di presentare ai nostri clienti la nostra innovativa stazione di pulizia 4-in-1. Dotata di funzioni avanzate e di una tecnologia all’avanguardia, offre praticità, efficienza ed efficacia di pulizia senza pari.”

PURE ONE STATION: prezzo e disponibilità

Il PURE ONE STATION è dotato di un moderno display a LED per una guida intuitiva ed è disponibile al prezzo di 799,00 euro sul sito ufficiale di Tineco. Se desiderate ulteriori informazioni su Tineco e sulla sua gamma completa di soluzioni per la cura dei pavimenti, inclusi aspirapolvere senza fili, lavapavimenti e lavatappeti, potete visitare il sito.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo dispositivo 4 in 1 PURE ONE STATION di Tineco ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).