Nital assume il controllo della distribuzione dei prodotti Victrola

Nital espande la sua influenza nel campo dell’audio introducendo sul mercato italiano i giradischi Victrola, un marchio storico degli Stati Uniti ampiamente riconosciuto tra gli appassionati di musica e, in particolare, tra gli entusiasti dei vinili

Questi diversi modelli combinano un audio di alta qualità con design, talvolta di ispirazione vintage, e caratteristiche avanzate per offrire una notevole versatilità d’uso.

Nital amplia la sua offerta audio con l’introduzione dei giradischi Victrola nel mercato italiano.

Fondata nel 1906 a Camden, New Jersey, la Victor Talking Machine Company, ora conosciuta come Victrola, si è specializzata nella produzione di giradischi, offrendo agli appassionati la possibilità di ascoltare una vasta gamma di generi musicali nel corso degli anni, dalla musica classica al jazz, dal blues al rock, al pop, al metal, fino ai giorni nostri.

In un periodo in cui c’è un crescente interesse per il vintage da parte dei consumatori,Victrola si inserisce perfettamente nel mercato con una variegata selezione di giradischi che combinano il meglio di due mondi, quello analogico e digitale, per offrire un audio Hi-Fi senza compromessi e la massima versatilità. Grazie alla connettività Bluetooth, è ora possibile godere della propria collezione di vinili su qualsiasi altoparlante o cuffia wireless collegata.

Ma le caratteristiche non finiscono qui: i modelli a valigetta, dotati di altoparlante integrato, possono anche riprodurre la musica memorizzata su dispositivi come smartphone, tablet, computer e altri dispositivi multimediali compatibili con il Bluetooth.

Inoltre, alcuni modelli offrono una connettività completa con gli smart speaker Sonos, gestita senza fili attraverso un’app dedicata. Questi modelli, noti come “work with Sonos“, includono lo Stream Carbon e lo Stream Onyx.

Infine, i nuovi modelli Hi-Res Carbon e Hi-Res Onyx, recentemente presentati e disponibili a partire dalla fine di novembre, si distinguono per l’uso del Bluetooth con aptX Adaptive, che garantisce una qualità audio ad alta risoluzione.

“Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Victrola. Il brand, che va ad ampliare la gamma di dispositivi audio distribuiti da Nital, conferma il nostro impegno anche in questo settore e la nostra volontà di intercettare nuove tendenze, rispondendo alle esigenze di chi non solo desidera un ascolto di alta qualità ma anche attenzione al design e funzionalità evolute”, afferma Gianluca Barresi, Commercial Director di Nital. “Fin d’ora proponiamo un’ampia scelta di giradischi, in grado di soddisfare le esigenze di ogni consumatore in termini di design, caratteristiche tecniche e anche prezzo. Ogni appassionato di musica troverà sicuramente quello più adatto alle proprie necessità”.

Nital è incaricata della distribuzione sul mercato italiano della vasta gamma di prodotti Victrola, tra cui spiccano otto modelli nel formato attraente e vivacemente colorato dei giradischi a valigetta.

Questa completa linea comprende una vasta gamma di opzioni, partendo dal modello entry-level Victrola Journey Torquoise, e spingendosi fino al top di gamma con Victrola Stream Carbon Silver, oltre a includere i nuovi modelli Hi-Res.

E voi? Cosa ne pensate di questo giradischi Victrola ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).