KitchenAid presenta la nuova lavastoviglie FreeFlex

KitchenAid introduce la lavastoviglie Freeflex, un apparecchio domestico che porta con sé un’importante innovazione: il terzo cestello Flex+ Loading

Questo componente unico nel suo genere è progettato per accogliere contenitori alti fino a 13 centimetri e dispone di guide per evitare ribaltamenti e getti di lavaggio mirati grazie agli irroratori in acciaio inox dedicati.

Grazie al terzo cestello Flex+ Loading, è possibile pulire nella parte superiore della lavastoviglie oggetti più voluminosi come ciotole, tazze e bicchieri alti, il che libera spazio nei cestelli centrali e inferiori per gli altri utensili da cucina. Inoltre, la nuova lavastoviglie KitchenAid offre un’illuminazione premium, grazie a due luci a LED integrate che assicurano una visibilità ottimale in ogni angolo dell’interno.

Lavastoviglie Freeflex: innovazione e luminosità per la tua cucina

Grazie alla straordinaria comodità ergonomica, alla sua versatilità per adattarsi a diverse situazioni e al caratteristico design KitchenAid, questa lavastoviglie da incasso ha ottenuto il prestigioso Red Dot Award 2023. Questo riconoscimento è assegnato da una giuria composta da 43 esperti internazionali ai migliori prodotti dell’anno, premiandoli per la loro estetica, innovazione e funzionalità.

Progettata per ispirare la creatività in cucina, la nuova lavastoviglie KitchenAid offre spazio aggiuntivo per caricare utensili di grandi dimensioni come wok, padelle e ciotole. È possibile caricare fino a 8 piatti da dessert da 19 cm e 3 piatti pizza da 32 cm nel cesto inferiore durante lo stesso ciclo di lavaggio.

Ciascuno dei tre cestelli all’interno della lavastoviglie è equipaggiato con cuscinetti a sfera che garantiscono un perfetto scorrimento. La praticità d’uso della FreeFlex è ulteriormente migliorata da speciali flap in metallo progettati per calici, da maniglie ergonomiche e da un vassoio rimovibile per ospitare pinze, spatole e mestoli.

Grazie alle tecnologie Dynamic Clean e Dynamic Dry, è possibile ottenere risultati eccezionali senza la necessità di lavare a mano. Con la potenza extra-pulente dei getti d’acqua, che sono più potenti del 60%, è possibile rimuovere anche lo sporco più ostinato da ogni angolo delle stoviglie, eliminando la necessità di un prelavaggio.

Dopo il ciclo di lavaggio, la porta si apre automaticamente per consentire alle stoviglie di asciugarsi naturalmente, il tutto con un consumo energetico ridotto del 40% e risultati di asciugatura migliori fino al 90%.

La nuova lavastoviglie Freeflex offre prestazioni di classe energetica A, dimostrando un’impeccabile efficienza energetica. Grazie alla funzione Dynamic Dry, l’uso del flusso d’aria permette di ottenere risultati di asciugatura superiori, riducendo il consumo energetico del 15% rispetto alla classe energetica B e addirittura del 27% rispetto alla classe C.

Inoltre, con una classe di rumorosità A, che genera un livello di rumore compreso tra 38 e 42 decibel, questa lavastoviglie consente di ottenere risultati professionali senza disturbare la quiete dell’ambiente domestico.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova lavastoviglie Freeflex di KitchenAid? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).