iRobot: presentati i nuovi Roomba j9+ e Roomba Combo j9+

L‘azienda iRobot presenta due dei suoi modelli più avanzati e potenti di robot pulisci-pavimenti, Roomba Combo j9+ e Roomba j9+, che affrontano con successo le sfide riscontrate in robot concorrenti

Entrambi i dispositivi sono dotati del sistema operativo iRobot OS 7.0 e della tecnologia Dirt Detective, garantendo un’eccezionale potenza e intelligenza nella pulizia. Roomba Combo j9+ offre un’opzione di aspirazione e lavaggio, con un’autonomia eccezionale grazie alla Clean Base con riempimento automatico. È inoltre disponibile una versione “solo aspirazione” di Roomba j9+, che eccelle nella raccolta di sporco e polvere.

iRobot ha sviluppato una metodologia di collaudo completa nel 2023, evidenziando le sfide comuni affrontate dai robot concorrenti nel mondo reale; come ad esempio la gestione di tappeti sporchi, l’incapacità di evitare ostacoli e carenze hardware, oltre alla mancanza di apprendimento dalle pulizie precedenti e dagli aggiornamenti software. Roomba Combo j9+ e Roomba j9+ sono progettati per superare questi problemi. Ciò grazie a un hardware ben progettato e a un software intelligente, offrendo un’esperienza di pulizia superiore.

Dettagli sui nuovi iRobot Roomba j9+ e Roomba Combo j9+

iRobot OS 7.0, con le tecnologie digitali Dirt Detective e SmartScrub, personalizza l’esperienza di pulizia in base alle abitudini e alle esigenze del cliente; fornendo un controllo diretto tramite l’app iRobot Home. Dirt Detective aiuta i robot a individuare le aree più sporche della casa e a pianificare le pulizie in modo intelligente; mentre SmartScrub offre una pulizia più intensiva per le aree problematiche.

Roomba Combo j9+ utilizza il sistema D.R.I. (Dry Rug Intelligence). Questo serve a mantenere i tappeti asciutti durante il lavaggio, alzando il panno quando rileva tappeti, evitando di bagnarli. Roomba j9+, invece, è progettato per case più grandi e con animali domestici, offrendo una potente aspirazione e una batteria di lunga durata. Entrambi i modelli utilizzano Dirt Detective per automatizzare la pulizia delle stanze in base alla cronologia e alle esigenze; assicurando che le stanze più sporche siano trattate con priorità.

L’azienda sottolinea l’impegno per la sicurezza e la privacy dei dati dei clienti, utilizzando standard elevati di crittografia e garantendo che i dati siano utilizzati solo per migliorare l’esperienza degli utenti. Gli aggiornamenti di iRobot OS 7.0 sono già disponibili per i clienti in tutto il mondo.

Dichiarazioni in merito ai nuovi iRobot Roomba j9+ e Roomba Combo j9+

iRobot sa che i clienti devono avere fiducia che un robot mantenga la promessa di una pulizia automatizzata. Se un robot si blocca continuamente, smarrisce la posizione, sporca i tappeti con panni bagnati e così via, la fiducia del cliente viene meno,

ha dichiarato il presidente e CEO di iRobot Colin Angle, che prosegue:

I nuovi Roomba Combo j9+ e Roomba j9+ superano i problemi dei prodotti concorrenti grazie alla loro tecnologia superiore, al sistema operativo avanzato iRobot OS ed alla soddisfacente esperienza digitale che garantiscono. Questi due nuovi prodotti sono stati progettati per assicurare ai clienti che il robot porterà sempre a termine le pulizie in modo corretto.

Ha poi aggiunto alla fine:

Da quando abbiamo presentato il sistema operativo iRobot, abbiamo continuato a offrire nuove funzionalità ed esperienze di pulizia ai clienti, offrendo loro la possibilità di pulire in modo intelligente e senza sforzo nel modo che desiderano. Con la tecnologia Dirt Detective, iRobot distingue i suoi prodotti dalla concorrenza introducendo un’esperienza di pulizia unica. Dirt Detective consente ai nostri robot più potenti e intelligenti di sapere dove si trovano le aree più sporche della casa e qual è il modo migliore per pulirle. Questo livello di intelligenza consente ai clienti di dimenticarsi completamente di pianificare le pulizie, sapendo che il robot pulirà proprio come farebbero loro.

Disponibilità e prezzi

Roomba Combo j9+ sarà disponibile da fine ottobre al prezzo suggerito di € 1.399,00, mentre Roomba j9+ sarà disponibile da fine novembre al prezzo di € 999,00.

