Ezviz lancia le nuove telecamere di sicurezza H7c Dual (2K) e H9c Dual (3K)

Ezviz, leader globale nella produzione di dispositivi e tecnologie per una vita intelligente, comoda e sicura, presenta le sue ultime novità: le telecamere di sicurezza H7c Dual (2K) e H9c Dual (3K)

Queste telecamere sono progettate per offrire prestazioni elevate e una protezione completa, rendendo ogni casa il luogo più sicuro al mondo. Sia che si tratti di una madre preoccupata per il figlio a casa, di una nonna timorosa degli intrusi nel giardino o di un cagnolino solo mentre i padroni sono via, la linea Dual di Ezviz offre una protezione a 360°.

Protezione completa e avanzata per interni ed esterni con tecnologia all’avanguardia

Ezviz assicura tranquillità a tutti i proprietari di case grazie alla tecnologia avanzata che permette il controllo da remoto, la presenza di altoparlanti integrati e la visione notturna intelligente. Indipendentemente da dove ci si trovi, si può dormire tranquilli sapendo di essere protetti 24/7 sia all’interno che all’esterno, grazie a soluzioni di sicurezza domestica avanzate con rilevamento intelligente e notifiche istantanee sull’app.

La H7c Dual 2K offre una visione eccezionale degli ambienti interni, grazie a due potenti obiettivi che garantiscono una copertura a 360°. Equipaggiata con un obiettivo fisso grandangolare 2K e uno motorizzato, questa telecamera consente una visione dettagliata degli spazi, attivando registrazioni e notifiche istantanee tramite l’app Ezviz.

Rileva tutte le attività umane e i cambiamenti improvvisi, giorno e notte, grazie alle lenti starlight e al faretto incorporato per una visione notturna a colori di alta qualità. Inoltre, l’audio bidirezionale e la configurazione Bluetooth permettono di effettuare chiamate immediate per rimanere in contatto con i propri cari. La H7c Dual 2K sarà disponibile a 109,00€.

La H9c Dual 3K è la telecamera a doppio obiettivo per esterni, progettata per coprire ampie aree senza punti ciechi. Dotata di un obiettivo grandangolare superiore e di un teleobiettivo pan-and-tilt inferiore, questa telecamera offre una doppia visione intelligente dell’area sorvegliata. Entrambi gli obiettivi possono lavorare insieme per seguire e registrare movimenti specifici. La H9c Dual dispone anche di funzioni avanzate di rilevamento umano e veicolare tramite intelligenza artificiale e permette di personalizzare le zone di rilevamento.

Garantisce una protezione notturna eccellente con tre modalità di visione notturna (bianco e nero, a colori e intelligente), altoparlanti integrati per rispondere ai visitatori o riprodurre messaggi vocali, e una sirena con faretti lampeggianti per allertare in caso di intrusi. La H9c Dual 3K è disponibile su Amazon e presso vari rivenditori a 149,00€.

Entrambi i modelli offrono connettività Bluetooth avanzata e una facile installazione, con l’app EZVIZ che consente il monitoraggio in tempo reale e la conservazione delle riprese. L’integrazione con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant aggiunge ulteriore comodità, mentre le opzioni di archiviazione sicura includono supporti micro-SD fino a 512 GB e il cloud EZVIZ CloudPlay.

