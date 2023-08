EcoFlow presenta il GLACIER, un frigo-congelatore portatile fresco ed ecologico

Questo innovativo dispositivo è ora disponibile in promozione insieme al WAVE 2, riconosciuto come il miglior condizionatore portatile al CES 2023

Durante l’apice dell’estate, trascorrere piacevoli giornate in spiaggia con familiari e amici è un’esperienza essenziale.

Il frigo-congelatore portatile GLACIER di EcoFlow per un indimenticabile Agosto in spiaggia.

Durante l’apice dell’estate, trascorrere piacevoli giornate in spiaggia con familiari e amici è un’esperienza essenziale. Tuttavia, mantenere le bevande fresche e gli alimenti refrigerati può diventare una sfida sotto il caldo sole di agosto.

Per risolvere questo problema in modo ecologico ed efficiente, l’azienda leader nell’innovazione tecnologica sostenibile, EcoFlow, presenta il frigo-congelatore portatile GLACIER. Questo dispositivo è l’alleato ideale da portare con sé sulle assolate spiagge italiane.

Il GLACIER è un rivoluzionario frigo, congelatore e macchina per il ghiaccio 3 in 1, progettato per essere portatile e versatile. La sua caratteristica distintiva è la capacità di mantenere le bevande e gli alimenti freschi per l’intera giornata, senza dover preoccuparsi di cercare punti di ristoro o bar nelle vicinanze.

Con una spaziosa capacità di 38 litri, un’autonomia di 40 ore e un design compatto, è facile da trasportare e si adatta perfettamente alle esigenze di coloro che desiderano trascorrere una piacevole giornata al mare, magari sorseggiando il proprio cocktail preferito.

Il frigo-congelatore portatile GLACIER è alimentato dalla tecnologia EcoFlow, che utilizza un avanzato sistema di batterie per garantire un funzionamento silenzioso e privo di emissioni. Può essere ricaricato anche tramite i pannelli solari opzionali dell’azienda, offrendo un’esperienza ecologica e sostenibile per gli amanti dell’ambiente e della vita all’aria aperta.

La caratteristica distintiva del GLACIER è la sua velocità di raffreddamento eccezionale, in grado di portare la temperatura da 30°C a 0°C in circa 15 minuti. Dispone di un divisorio rimovibile che permette di creare due scomparti separati con temperature regolabili in modo indipendente tramite un’app dedicata, offrendo la possibilità di refrigerare e congelare da 10°C a -25°C. Inoltre, il dispositivo è dotato del primo fabbrica ghiaccio integrato del settore, capace di produrre fino a 18 cubetti in soli 12 minuti.

Joel Cibil le Meudec, Country Managing Director, Iberia di EcoFlow, afferma: “Il frigo-congelatore portatile GLACIER è stato ideato per promuovere uno stile di vita sostenibile e per offrire il massimo comfort a coloro che amano trascorrere il loro tempo libero all’aperto, soprattutto durante l’estate. Con il GLACIER, le bevande e gli alimenti caldi in spiaggia diventeranno un ricordo lontano.”

Rivoluziona il tuo comfort con WAVE 2: Il Condizionatore Portatile Ecologico di EcoFlow per affrontare l’astate con stile.

Per affrontare le calde serate di agosto, il WAVE 2 offre un’opzione di comfort rivoluzionaria.

Questo condizionatore all’avanguardia, potente e compatto, rappresenta un nuovo standard nell’aria fresca, sia a casa che in campeggio. Unendo tecnologia all’efficienza energetica, il WAVE 2 offre un’esperienza di condizionamento senza precedenti, con un focus sulla sostenibilità e il rispetto per l’ambiente.

Estremamente silenzioso e con un’autonomia fino a 8 ore, il WAVE 2 è ideale per dormire tranquillamente anche durante l’estate. Non richiede installazione ed è incredibilmente portatile, adattandosi perfettamente a qualsiasi spazio.

Le temperature possono essere controllate tramite un’app dedicata, e grazie all’uso del refrigerante naturale R290, il WAVE 2 rappresenta una delle opzioni più pulite ed ecologiche per l’aria condizionata.

A partire da oggi, sia il GLACIER che il WAVE 2 sono disponibili in promozione sul sito di EcoFlow al prezzo di 999 euro ciascuno. Per coloro che desiderano maggiore autonomia, è possibile acquistare i due dispositivi in bundle con una batteria aggiuntiva rispettivamente a 1.199 euro e 1.699 euro.

Le sorprese non finiscono qui. Comincia, infatti, oggi – fino al 27 agosto – anche la EcoCredits appreciation week, durante la quale è possibile richiedere:

Una borraccia pieghevole in omaggio per ogni acquisto di WAVE 2 o GLACIER;

Una borsa WAVE 2 per l’acquisto del bundle WAVE 2 e batteria aggiuntiva;

Un contenitore per il ghiaccio GLACIER per l’acquisto del bundle GLACIER e batteria aggiuntiva.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).