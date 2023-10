Ecco le Sennheiser Momentum wireless Denim

Sennheiser presenta la versione Denim per il modello Momentum 4 Wireless

La straordinaria qualità dell’audio e la notevole durata della batteria, pari a 60 ore con una singola ricarica, delle cuffie Momentum 4 Wireless di Sennheiser, sono ben conosciute.

Adesso, la versione Denim appena lanciata aggiunge un tocco di eleganza ispirato all’immortale tonalità blu dei jeans.

La sovrapposizione in colore pietra sull’archetto e sui padiglioni conferisce un tocco di raffinatezza.

Queste cuffie supportano i codec audio Qualcomm aptX e aptX adaptive tramite Bluetooth v5.2, garantendo una riproduzione del suono precisa e una connessione wireless estremamente stabile.

Un audio eccezionale e un design alla moda

Un sistema di trasduttorida 42 mm, progettato per gli audiofili, offre un’eccezionale dinamica, chiarezza e musicalità, garantendo un’esperienza di ascolto di alta fedeltà.

Gli altoparlanti sono posizionati in modo da indirizzare il suono in modo leggermente inclinato verso le orecchie dell’utente, per una fruizione più naturale.

Il sistema avanzato di ricezione vocale migliora la qualità delle chiamate e semplifica l’accesso all’assistente vocale.

Inoltre, ci sono quattro microfoni dedicati alla cancellazione attiva del rumore, garantendo chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

La batteria interna offre una straordinaria autonomia di 60 ore, il che significa che le cuffie Sennheiser Momentum 4 Wireless possono essere utilizzate per un’intera settimana anche da parte degli utenti più frequenti, con la comodità di una custodia per il trasporto inclusa per portarle ovunque in modo sicuro.

