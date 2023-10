Eccitanti sconti sui prodotti Braun durante il Prime Day 2023

Torna il doppio evento annuale di Amazon Prime Day 2023. Dopo il grande successo dell’edizione estiva, i vantaggiosi sconti faranno nuovamente vivere il sito nei giorni di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre

Ancora una volta, avremo 48 ore di imperdibili e limitate offerte durante la celebrazione della Festa delle Offerte Prime, durante le quali non dovresti lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare i prodotti essenziali di Braun a prezzi convenienti.

Sarà un’occasione straordinaria per dedicare del tempo a se stessi nel comfort del proprio domicilio, mettendo in primo piano la depilazione e la rasatura. Con il loro attraente design e prestazioni di alto livello, ecco i prodotti Braun must-have in vendita durante gli Amazon Prime Day, adatti a soddisfare le diverse esigenze e occasioni.

Braun: SILK EXPERT PRO 5

Il Braun Silk Expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per la rimozione permanente dei peli visibili in modo veloce, efficiente e delicato sulla pelle.

Questo dispositivo è dotato del sensore Skin Pro 2.0, che costantemente valuta la tonalità della tua pelle e regola automaticamente l’intensità della luce per garantire la massima sicurezza. Inoltre, offre due modalità di utilizzo, una per aree più estese e una per aree piccole o sensibili.

La modalità a scorrimento veloce è ideale per trattare superfici estese come gambe e braccia. Puoi semplicemente far scorrere il dispositivo sulla pelle, emettendo flash di luce in modo continuo, senza dover sollevare il dito dal pulsante.

Questo significa che puoi completare il trattamento della parte inferiore delle gambe in soli 5 minuti. D’altra parte, la modalità di precisione è consigliata per affrontare aree più piccole o delicate, emettendo un singolo impulso di luce.

Utilizzando la luce pulsata Braun, puoi godere di una pelle liscia per fino a un anno con risultati visibili in sole 3 settimane.

Inoltre, il Braun Silk Expert Pro 5 è dotato di una testina di precisione aggiuntiva che ti permette di trattare con precisione anche le zone più piccole o difficili da raggiungere, come il labbro superiore, le ascelle o la zona bikini.

Un vantaggio aggiuntivo è l’iniziativa “Provalo per 100 giorni. Soddisfatti o rimborsati“, che ti offre la possibilità di testare il dispositivo e, se non sei soddisfatto dei risultati, puoi ottenere un rimborso.

Braun: SILK-EPIL 9 FLEX

Il Braun Silk-épil 9 Flex è un epilatore innovativo, il primo al mondo con una testina completamente flessibile che si adatta perfettamente alle curve del corpo, raggiungendo anche le zone più difficili.

La testina è dotata di tecnologia MicroGrip, che offre una precisione eccezionale catturando peli fino a 0,5 mm di lunghezza, ben 3 volte più corti rispetto alla ceretta, garantendo una pelle liscia per fino a 4 settimane.

Questo epilatore è accompagnato da accessori che consentono una completa routine di esfoliazione ed epilazione per il viso e il corpo comodamente a casa tua. La sua impugnatura ergonomica è dotata di una presa antiscivolo, perfetta per un’epilazione sicura anche sotto la doccia. La tecnologia SensoSmart assicura che venga applicata la giusta pressione durante l’uso.

Il Braun Silk-épil 9 Flex è particolarmente pratico per l’uso nel comfort della tua casa e può essere utilizzato anche sotto la doccia. Inoltre, include il sistema FaceSpa, che comprende una spazzola di pulizia per una detersione delicata e profonda, una spugnetta per la cura della pelle, una spazzola esfoliante per il corpo per preparare la pelle prima dell’epilazione, e persino una spazzola di ricambio aggiuntiva.

I prodotti essenziali di Braun per la rasatura: una regolazione e una rifinitura perfetta. SERIES 9 PRO+

Il Series 9 Pro+ di Braun è il rasoio di punta nella gamma dei prodotti Braun, progettato per offrire una rasatura estremamente confortevole ed efficiente.

La sua caratteristica principale è il sistema di rasatura 2in1, che combina il rasoio Series 9 Pro+ con la testina ProComfort, preparando la pelle per una rasatura più profonda e riducendo il numero di passate necessarie (rispetto al solo rasoio Series 9 PRO+), per una massima comodità.

La testina Braun, dotata di 5 elementi sincronizzati, offre una rasatura profonda e agevole. Questo prodotto offre anche una pratica routine pre-rasatura: prima di raderti, puoi posizionare la testina ProComfort sul rasoio barba per massaggiare delicatamente la barba e liberare i peli sotto la pelle. La massima precisione è garantita dal rifinitore Pro, che è in grado di tagliare perfettamente anche i peli più lunghi.

Il Series 9 Pro+ è progettato per affrontare barbe di 1, 3 o 7 giorni con efficacia, assicurando una rasatura completa e delicata a ogni passata. Inoltre, è dotato di una custodia PowerCase che offre una ricarica più potente, garantendo fino a sei settimane di rasatura anche durante i viaggi.

La batteria al litio da 60 minuti di autonomia, l‘LED Pro Display e la resistenza all’acqua al 100% rendono questo rasoio adatto per una rasatura confortevole sia sotto l’acqua che a secco. Infine, la Stazione SmartCare 6-in-1 mantiene il tuo rasoio sempre come nuovo, pulendo, asciugando e ricaricando il rasoio barba.

Il BT9 di Braun è il miglior regolabarba che presenta le nuove lame ProBlade

Il nuovo regolabarba Braun BT9 è dotato delle rivoluzionarie lame ProBlade, progettate per tagliare anche i peli più difficili. Rispetto alle lame tradizionali con un angolo di rasatura di 66°, il nuovo design con un angolo di 48° rende le lame il 35% più affilate, consentendo un taglio più veloce e preciso. Inoltre, l’innovativa tecnologia ProBlade previene lo spostamento dei peli, garantendo maggiore comfort sulla pelle.

Le testine intercambiabili ProCountour e ProDetails offrono una precisione e un controllo ottimali.

Grazie alla tecnologia AutoSense, questo nuovo regolabarba Braun assicura una rasatura uniforme e professionale, indipendentemente dal tipo di barba. Inoltre, grazie ai nuovi cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama e minimizzano il riscaldamento, il consumo energetico è ridotto, il che significa che il dispositivo dura più a lungo.

Il BT9 è anche il regolabarba con la maggiore autonomia della linea, garantendo fino a 180 minuti di utilizzo con una sola ricarica. Nel pacchetto sono inclusi vari accessori, come pettini per sfumature di barba e capelli, un righello curvo per ottenere contorni perfetti e una comoda base di ricarica. Ora, con un’eccezionale garanzia di 5 anni, puoi contare sulla durata e l’affidabilità del tuo regolabarba Braun BT9.

Rifinitore All-in-One 7 di Braun: tutto lo stile in un unico prodotto

Il nuovissimo Rifinitore Braun All-In-One 7 è un dispositivo semplice, veloce e delicato che offre prestazioni eccezionali. Questo strumento è dotato delle nuove lame ProBlade, che garantiscono risultati imbattibili in ogni passaggio, anche nelle zone più difficili, e una rasatura estremamente confortevole.

Grazie al nuovo design con angolo di 48°, le lame ProBlade sono addirittura il 35% più affilate, consentendo una rasatura ancora più rapida. La tecnologia AutoSense regola automaticamente la potenza di taglio in base alla densità della barba, garantendo risultati straordinari indipendentemente dalla lunghezza, dallo spessore o dal tipo di barba.

Inoltre, il pacchetto, con un design completamente in cartone, offre fino a 17 accessori per soddisfare ogni esigenza di stile. Con queste nuove opzioni, è possibile realizzare sfumature sulla barba e sui capelli, rifinire i dettagli e regolare anche i peli delle sopracciglia, delle orecchie, del naso e del corpo, tutto con un unico strumento.

Body Groomer 5 di Braun: la Soluzione ideale per la rasatura del corpo

Il più recente membro della linea di rasoi per il corpo, il Body Groomer 5, introduce una nuova testina Foil progettata per offrire una rasatura delicata sulla pelle, anche nelle zone più sensibili.

Questa innovazione di Braun offre prestazioni di taglio avanzate, abbinate a un notevole aumento dell’autonomia di utilizzo, che raggiunge fino a 100 minuti prima di necessitare di una nuova ricarica.

Questa caratteristica si traduce in un minor numero di ricariche e contribuisce a un maggiore risparmio energetico.

Nuovo SERIES XT5: precisione senza sforzo

Anche nell’ambito degli strumenti per lo styling, il nuovo Rifinitore Series XT5 di Braun è in grado di effettuare rasatura, regolazione e rifinitura grazie alla sua innovativa lama 4D.

Questa nuova lama presenta una zona di taglio due volte più ampia e fori più spaziosi, il che consente una presa migliore sui peli. Questa nuova lama garantisce una rasatura molto più efficace e precisa.

Inoltre, per questo dispositivo è disponibile una stazione di ricarica e una pratica pouch porta accessori, rendendo il tutto ancora più comodo e funzionale.

(in offerta su amazon.it) Braun Series XT5, Rasoio Elettrico Barba Con Rifinitore per Depilazione Uomo, Custodia da Viaggio, Idea Regalo, XT5200 Grigio e Nero REGOLA, RADE E RIFINISCE: rasoio elettrico corpo uomo e regolabarba uomo tutto-in-uno; Rasatura semplice, rapida e pratica a ogni passata; Per viso (pettini da 1, 2, 3, 5 mm) e corpo (pettini da 0, 3 mm)

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti consigliati da Braun per il Prime Day 2023? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).