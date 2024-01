DreameBot X40 Ultra: la rivoluzione dell’igiene domestica al CES 2024

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La versione più recente di MopExtend 2.0 non solo esegue una pulizia accurata del bordo, ma può anche oscillare il braccio robotico per estendere il panno in luoghi più profondi, facilitando la pulizia delle fessure sotto i mobili.

Dreame ha introdotto la tecnologia MopExtend 2.0 , una caratteristica pionieristica del suo aspirapolvere robot DreameBot X40 . Questa innovativa tecnologia consente al dispositivo di estendere i panni per affrontare anche le aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili e negli angoli.

Questo innovativo aspirapolvere robot è stato acclamato come il più efficace sul mercato europeo, offrendo prestazioni senza precedenti per soddisfare le esigenze dei consumatori.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.