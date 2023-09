De’Longhi Rivelia, l’icona di stile che rivoluziona l’esperienza del caffè

De’Longhi, azienda leader a livello globale nel campo delle macchine per il caffè per uso domestico, presenta la sua ultima innovazione: la De’Longhi Rivelia

Questa nuova macchina automatica per caffè in chicchi non solo ridefinisce gli standard estetici e di utilizzo nella sua categoria, ma si impone anche come un’icona di stile e un’esperienza del caffè personalizzata e confortevole.

Caffè Rivelia: una Rivoluzione nelle macchine automatiche De’Longhi

Con un design elegante caratterizzato da linee sinuose e una combinazione efficace di volumi e colori, Rivelia segna un nuovo percorso nel settore delle macchine da caffè.

Queste non sono più semplici apparecchi elettrici, ma sofisticati complementi d’arredo. La campagna globale Perfetto, che vedrà il ritorno di Brad Pitt come protagonista e Ambassador, diretta da Bennet Miller e con un team di talenti premiati come Greig Fraser per la fotografia, Justin Hurwitz per la colonna sonora e il rinomato fotografo Lachlan Bailey, verrà lanciata insieme a De’Longhi Rivelia.

La campagna Perfetto, introdotta nel 2021, ha raggiunto più di 240 milioni di persone in tutto il mondo, aumentando la consapevolezza del brand del 30% e la quota di mercato delle macchine da caffè del 4%. In questa nuova fase, che inizierà ad ottobre attraverso TV, stampa e online, l’obiettivo è di superare i risultati passati, avvicinando il pubblico all’identità del marchio e alla sua promessa di autenticità.

La narrazione si concentra sul ruolo centrale del caffè nella vita quotidiana e nelle relazioni umane, sia che lo si gusti a casa che in luoghi mozzafiato del Mediterraneo. Nel nuovo spot, girato in Provenza durante l’estate, vediamo la ricerca della perfezione nella preparazione di una tazza di caffè eccezionale, l’esplorazione delle diverse varietà di chicchi freschi e le connessioni umane che nascono da questa dedizione.

Brad Pitt si gode una tazza di caffè perfettamente preparata con una macchina De’Longhi, culminando nell’ormai iconico slogan ‘Perfetto’.”

Zeno Adami, Global Brand Director del Gruppo De’Longhi, intervenendo sulla campagna ha dichiarato: “Questo nuovo capitolo della comunicazione globale di De’Longhi ci riempie di entusiasmo e ci proietta con ottimismo verso il futuro del marchio. Il linguaggio dell’autenticità, di un’esperienza genuina, è sempre più prevalente: lo dimostrano le location scelte per la campagna, le bevande prodotte dalle nostre macchine da caffè e persino gli attori co-protagonisti scelti in loco, per conservare il ‘sapore’, sia letterale che metaforico, del nostro heritage”.

Il Futuro del caffè a portata di clic

La campagna creativa è stata sviluppata dall’agenzia M&C Saatchi, mentre la pianificazione e l’acquisto degli spazi pubblicitari sono gestiti da Mediaplus Italia S.r.l.

La nuova era delle macchine da caffè De’Longhi ha attratto l’attenzione dell’architetto Paola Marella, una delle esperte di interior design più rinomate in Italia. Paola Marella si è ispirata a Rivelia per creare la sua personale interpretazione della pausa caffè.

Affascinata dalla modernità elegante della macchina, Marella ha ideato quattro semplici regole per arredare con cura lo spazio dedicato al caffè e godersi una tazzina con stile.

Ricerca di stile senza compromess i: Il design sofisticato della Rivelia si integra armoniosamente con qualsiasi stile d’arredamento. Non è più relegata solo alla cucina, ma diventa un elemento d’arredo da esporre con orgoglio. Puoi abbinare con eleganza dettagli lucidi e cromati a materiali come il legno o texture più ruvide per creare un effetto visivo affascinante.

i: Il design sofisticato della Rivelia si integra armoniosamente con qualsiasi stile d’arredamento. Non è più relegata solo alla cucina, ma diventa un elemento d’arredo da esporre con orgoglio. Puoi abbinare con eleganza dettagli lucidi e cromati a materiali come il legno o texture più ruvide per creare un effetto visivo affascinante. Soddisfare tutti i gusti: Il caffè è ancora più piacevole quando condiviso con gli amici e la famiglia, ma è importante poter soddisfare le diverse preferenze di ognuno con facilità. Rivelia offre la possibilità di creare fino a 16 bevande diverse con un semplice tocco e di cambiare il portachicchi per adattarsi ai gusti di tutti.

Il caffè è ancora più piacevole quando condiviso con gli amici e la famiglia, ma è importante poter soddisfare le diverse preferenze di ognuno con facilità. Rivelia offre la possibilità di creare fino a 16 bevande diverse con un semplice tocco e di cambiare il portachicchi per adattarsi ai gusti di tutti. Selezione accurata degli accessori: Scegli gli accessori con attenzione per creare un’armonia perfetta. Tovagliette, tazze e contenitori possono seguire le stesse tonalità cromatiche della tua macchina per un look coordinato, oppure puoi sperimentare con elementi colorati per creare contrasto ed eleganza.

Scegli gli accessori con attenzione per creare un’armonia perfetta. Tovagliette, tazze e contenitori possono seguire le stesse tonalità cromatiche della tua macchina per un look coordinato, oppure puoi sperimentare con elementi colorati per creare contrasto ed eleganza. Importanza della pulizia: Con Rivelia, ottenere una bevanda di alta qualità è semplice come premere un pulsante, senza il fastidio di sporcare o dover gestire molti rifiuti. La macchina produce solo i fondi di caffè come sottoprodotto, garantendo una pulizia facile e una bevanda al livello del barista.

La squadra di influencer, blogger e testimonial selezionati da De’Longhi per promuovere Rivelia include Paola Marella e Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi, un blogger esperto nel campo della tecnologia, è stato coinvolto per recensire Rivelia attraverso i suoi canali. È rimasto affascinato dalla facilità d’uso della macchina, dall’interfaccia utente intuitiva e dalla capacità di personalizzare la routine del caffè in base alle preferenze individuali di ogni membro della famiglia.

Durante un evento di presentazione tenutosi il 28 settembre, hanno preso la parola Marco Brogi (Country Manager del Gruppo De’Longhi Italia), Zeno Adami (Global Brand Director De’Longhi), Plamena Stavreva (Coffee Marketing Manager De’Longhi) e Dario Grasselli (Design Director De’Longhi). Hanno illustrato le principali innovazioni del progetto Rivelia e le sue esclusive funzionalità, tra cui la possibilità di sostituire il contenitore dei chicchi con un semplice clic e scegliere la miscela preferita.

Inoltre, il Coffee expert Mauro Illiano ha discusso la qualità della materia prima, esplorando gli aspetti sensoriali che è possibile scoprire con De’Longhi Rivelia. Grazie al macinacaffè integrato e al sistema automatico Bean adapter, è possibile personalizzare il livello di macinatura, la dose di caffè e la temperatura di infusione in base al tipo di caffè scelto, preservando così gli aromi e le caratteristiche organolettiche dei chicchi macinati al momento.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova macchine da caffè De’Longhi Rivelia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).