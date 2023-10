Da oggi, i nuovi Fire TV Stick sono disponibili in Italia

A partire da oggi, è possibile trovare i più recenti modelli dei dispositivi Fire TV Stick, ovvero il Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Stick 4K, in vendita su Amazon.it rispettivamente a 79,99 euro e 69,99 euro

Il Fire TV Stick 4K Max di Amazon è caratterizzato da una maggiore potenza, supporto per il Wi-Fi 6E e la modalità ambiente di Fire TV, rendendo così l’esperienza Fire TV Stick più avanzata ed efficiente che mai. D’altra parte, il Fire TV Stick 4K offre prestazioni di alto livello nella gamma Fire TV, con un incremento di quasi il 30% in potenza rispetto alla generazione precedente, e include il supporto per il Wi-Fi 6.

Nuovi Fire TV stick: performance avanzate e wi-fi 6E

Il Fire TV Stick 4K Max, ora con la modalità ambiente di Fire TV, è disponibile al costo di 79,99 euro. Questo dispositivo rappresenta la nuova generazione dei lettori multimediali per lo streaming ed è alimentato da un potente processore quad-core da 2.0 GHz, rendendolo il prodotto per lo streaming più intelligente e potente di Amazon.

Inoltre, è il primo dispositivo a supportare il Wi-Fi 6E, offrendo un’esperienza di streaming più fluida con latenza ridotta e velocità superiori in presenza di meno interferenze da altri dispositivi Wi-Fi domestici.

Il Fire TV Stick 4K Max offre un’eccezionale qualità visiva in 4K Ultra HD e supporta formati come Dolby Vision, HDR, HDR10+ e offre audio immersivo Dolby Atmos. Questa nuova versione dispone di 16 GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo di installare più app e giochi direttamente sul dispositivo.

È anche il primo dispositivo Fire TV Stick a presentare il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che include pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per un facile accesso alle app o ai canali utilizzati di recente.

La modalità ambiente di Fire TV, ora disponibile su Fire TV Stick 4K Max a 79,99 euro, trasforma il tuo televisore in uno straordinario display intelligente con opzioni artistiche gratuite. È possibile accedere a più di 2.000 opere d’arte provenienti da artisti di tutto il mondo e da importanti istituzioni culturali.

Inoltre, è possibile personalizzare il display con opzioni artistiche come motion graphics, paesaggi e persino foto personali. La modalità ambiente consente anche di visualizzare informazioni utili, come calendari, promemoria e di controllare dispositivi intelligenti, oltre a riprodurre audio da servizi musicali come Amazon Music e Spotify.

Il nuovo Fire TV Stick 4K, al costo di 69,99 euro, offre prestazioni di streaming 4K ad alta velocità. Questa seconda generazione di Fire TV Stick presenta il supporto per il Wi-Fi 6 e un processore quad-core aggiornato da 1.7 GHz, rendendolo più potente del 30% rispetto alla generazione precedente.

Con il Fire TV Stick 4K, è possibile godere di contenuti in 4K Ultra HD con audio Dolby Atmos, oltre a supporto per formati come Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. È possibile anche collegare dispositivi Echo compatibili in modalità wireless grazie a Home Theater di Alexa per un’esperienza audio su più altoparlanti e ingressi.

Entrambi i dispositivi, il Fire TV Stick 4K Max e il Fire TV Stick 4K, vantano un design sostenibile e hanno ricevuto il badge Climate Pledge Friendly per il loro impegno a ridurre l’impatto ambientale. Utilizzano materiali sostenibili e presentano un design che minimizza il consumo energetico durante il loro ciclo di vita.

Inoltre, il 99% dell’imballaggio dei dispositivi è realizzato con materiali a base di fibre di legno da fonti gestite in modo sostenibile o da materiali riciclati. Entrambi i dispositivi includono una modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo energetico quando il dispositivo non è in uso.

I nuovi Fire TV Stick sono disponibili su Amazon.it a partire da oggi, con il Fire TV Stick 4K Max al prezzo di 79,99 euro e il Fire TV Stick 4K al prezzo di 69,99 euro.

