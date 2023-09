Braun celebra il World Beard Day con 5 consigli dell’esperto di grooming Andrea Discanni

Nell’ambito del World Beard Day Braun si unisce a Andrea Discanni, ambasciatore del brand, per condividere i cinque consigli su come prendersi cura della propria barba con i migliori prodotti

In occasione del World Beard Day, Braun celebra l’importanza della barba, un elemento di identità maschile che può essere unico e personale; indipendentemente dalla sua lunghezza o forma. Per coloro che preferiscono una pelle liscia, è fondamentale scegliere un dispositivo di rasatura che garantisca comfort ed eviti irritazioni.

Braun consiglia il Series 9 Pro+ con sistema di rasatura 2in1, ideale per una rasatura profonda e delicata. La routine pre-rasatura con la testina ProComfort prepara la pelle sollevando delicatamente i peli.

Per le barbe più lunghe, è consigliabile utilizzare un pettine per evidenziare le lunghezze e rifinire il contorno a mano libera. Braun BT9 è raccomandato per questa operazione. Per rifinire il collo, si può utilizzare il dispositivo al contrario per creare una linea pulita sopra il pomo d’Adamo, ottenendo una ricrescita naturale e uniforme.

Per rifinire la barba sugli zigomi, è possibile utilizzare il dispositivo al contrario per ottenere una linea netta e pulita. Per i baffi, è consigliabile appoggiare l’angolo della lama alla linea naturale del baffo e seguire il bordo del labbro con movimenti precisi. La testina ProDetails di Braun BT9 è particolarmente utile in questa situazione.

I migliori prodotti consigliati da Braun per il World Beard Day

Braun presenta anche una selezione dei suoi migliori prodotti per la cura della barba, tra cui:

Series 9 PRO+ che rappresenta il rasoio più avanzato della linea di prodotti Braun, progettato per garantire una rasatura estremamente confortevole. Uno dei suoi punti di forza è il sistema di rasatura 2in1, che combina il rasoio Series 9 Pro+ con la testina ProComfort. Questo sistema permette di ottenere una rasatura più profonda riducendo il numero di passate necessarie, assicurando al contempo il massimo comfort per la pelle.

La testina del rasoio è composta da 5 elementi sincronizzati che consentono una rasatura profonda ed efficace. Il dispositivo offre anche una routine pre-rasatura grazie alla testina ProComfort; questa prepara la barba massaggiandola delicatamente e liberando i peli sotto la pelle. Inoltre, il rifinitore di precisione Pro garantisce la massima precisione nella rasatura, anche per i peli più lunghi.

Il Series 9 Pro+ è in grado di rasare la barba di 1, 3 o anche 7 giorni, offrendo risultati efficaci e delicati ad ogni passata. Per una maggiore comodità, il prodotto è dotato di una custodia PowerCase per una ricarica potente, garantendo fino a sei settimane di rasatura; ideale anche per chi è in viaggio. La batteria Li-Ion offre un’autonomia di 60 minuti, ed è completamente impermeabile, consentendo una rasatura confortevole sia sotto l’acqua che a secco. La Stazione SmartCare 6-in-1 assicura la pulizia, l’asciugatura e la ricarica del rasoio.

Prodotti Braun per il World Beard Day: BT9 il miglior regolabarba Braun

Il regolabarba Braun BT9 è dotato delle nuove lame ProBlade, capaci di tagliare anche i peli più resistenti. Queste nuove lame, con un angolo di rasatura di 48°, sono il 35% più affilate rispetto alle lame convenzionali a 66°; garantendo una rasatura ancora più veloce.

L’innovazione ProBlade impedisce lo spostamento dei peli, assicurando una migliore presa. Il BT9 include testine intercambiabili ProCountour e ProDetails, che offrono una maggiore precisione e controllo. La tecnologia AutoSense regola automaticamente la potenza di taglio in base alla densità della barba, garantendo risultati uniformi e professionali.

Grazie ai nuovi cuscinetti a sfera che riducono l’attrito della lama, si ottiene un consumo energetico ridotto e una maggiore durata del dispositivo. Il BT9 offre un’incredibile autonomia fino a 180 minuti con una sola ricarica; inoltre è fornito con accessori come pettini per sfumature di barba e capelli, un righello curvo per contorni perfetti e una base di ricarica.

Rifinitore All-In-One 7: Qualsiasi stile con un solo prodotto

Il rifinitore Braun All-In-One 7 è progettato per semplificare la cura della barba. Le sue nuove lame ProBlade, con un angolo di rasatura di 48°, sono il 35% più affilate, garantendo una rasatura veloce ed efficace. La tecnologia AutoSense adatta la potenza di taglio alla densità della barba, assicurando risultati eccezionali per qualsiasi tipo di barba. Questo pacchetto 100% cartone presenta nuovi accessori, tra cui testine per sfumare barba e capelli, rifinire dettagli e regolare i peli delle sopracciglia, orecchie, naso e corpo.

Prodotti Braun per il World Beard Day: Body Groomer 5 e nuovo Series XT5

Il Body Groomer 5 di Braun è progettato per la rasatura del corpo. Introduce una nuova testina Foil per una rasatura ancora più profonda, veloce e completa. Con un’autonomia fino a 100 minuti prima della ricarica, offre maggiore autonomia ed efficienza energetica.

Per quanto riguarda gli styler, il nuovo rifinitore Series XT5 di Braun rade, regola e rifinisce con una nuova lama 4D; caratterizzata da una zona di taglio due volte più grande e fori più ampi, garantendo una migliore presa sui peli. La lama assicura una rasatura molto più efficace e precisa. Il dispositivo è fornito anche con una stazione di ricarica e una comoda pouch per gli accessori.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi prodotti consigliati da Braun per il World Beard Day ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).