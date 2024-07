Attiva Spa & Athena Spa: annunciata partnership per la distribuzione di GoPro

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione tra Attiva Spa e Athena Spa ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Questa nuova fase rappresenta un passo avanti significativo per il prestigioso marchio e per il mercato italiano. Con l’obiettivo di offrire ai consumatori una vasta gamma di prodotti sempre più innovativi e con una disponibilità estesa e diversificata.

GoPro è un punto di riferimento per l’intera categoria delle action cam e, da quando abbiamo iniziato la sua distribuzione nel 2023, il nostro obiettivo è stato costruire valore attraverso una distribuzione strategica e il sostegno continuo di asset tesi a consolidare la brand awareness e la penetrazione nel canale. La partnership con Athena per il canale sportivo va esattamente in questa direzione e siamo certi contribuirà significativamente al potenziamento del mercato per il marchio,

Entrambe le aziende si impegnano a sviluppare e potenziare la presenza del marchio in Italia . Con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato e soddisfare la crescente domanda dei consumatori italiani per tecnologia innovativa e prodotti di alta qualità.

Athena Spa, un gruppo internazionale con sede ad Alonte, diventa il nuovo partner di Attiva Spa per la distribuzione del marchio GoPro nel settore sportivo . Questa nuova collaborazione rappresenta un significativo potenziamento della presenza di GoPro sul mercato italiano, in sinergia con il distributore nazionale Attiva Spa.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)