Amazon presenta il nuovo Echo Hub ed Echo Show 8 di nuova generazione. Echo Hub è il primo pannello di controllo per la Casa Intelligente di Amazon che rende intuitiva la connessione e la gestione dei dispositivi intelligenti

La nuova generazione dell’Amazon Echo Show 8 vanta un nuovo design, una schermata home più intuitiva, un processore potenziato, l’audio spaziale e un hub per la Casa Intelligente integrato. Tutto ciò a soli 169,99 euro. Amazon ha annunciato quest’oggi i due nuovi dispositivi Echo progettati per offrire agli utenti esperienze più personalizzate, proattive e intuitive. Parliamo dei nuovi Echo Hub ed Echo Show 8 di nuova generazione.

Dettagli sui nuovi Amazon Echo Hub ed Echo Show 8

Echo Hub è un pannello di controllo per la Casa Intelligente di Amazon che integra Alexa. Questo dispositivo, al prezzo di 199,99 euro, rende la gestione dei dispositivi intelligenti ancora più intuitiva e semplice. Dotato di un touchscreen da 8 pollici, Echo Hub permette agli utenti di raggruppare e gestire i dispositivi della Casa Intelligente; controllare sistemi di sicurezza Ring, avviare routine e visualizzare lo streaming di videocamere compatibili. Il dispositivo utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare la presenza dell’utente e regolare automaticamente i contenuti visualizzati. Inoltre, Echo Hub ha un hub integrato per la Casa Intelligente con supporto per diverse tecnologie, tra cui Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter; rendendo più facile il controllo di luci, serrature, prese di corrente e altri dispositivi compatibili.

Echo Show 8 di nuova generazione ha un design rinnovato, con un rivestimento in tessuto e una cornice in vetro a tutto schermo. Al prezzo di 169,99 euro, offre un’esperienza audio migliorata con audio spaziale e un processore potenziato per una maggiore reattività. La fotocamera da 13 megapixel migliora la qualità delle videochiamate, e il dispositivo ha un hub integrato per la Casa Intelligente; consentendo il controllo vocale di luci, serrature e sensori compatibili.

Disponibilità

Entrambi i dispositivi offrono contenuti adattivi che regolano automaticamente i contenuti visualizzati in base alla distanza dell’utente dal dispositivo. Inoltre, sono progettati con la privacy dell’utente in mente, con copri-telecamere integrati e pulsanti per disattivare il microfono.

Sia Echo Hub che Echo Show 8 sono amichevoli per l’ambiente e beneficiano del badge Climate Pledge Friendly, utilizzando materiali sostenibili e offrendo una modalità risparmio energetico. Echo Hub è disponibile per il pre-ordine, mentre Echo Show 8 sarà spedito a partire dal 25 ottobre. Gli accessori decorativi per Echo Hub e il supporto regolabile per Echo Show 8 sono disponibili separatamente.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Echo Hub ed Echo Show 8 di Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).