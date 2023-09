Amazon presenta i nuovi Fire TV Stick, più intelligenti e potenti

Amazon ha annunciato una serie di miglioramenti alla sua linea di dispositivi Fire TV Stick, introducendo nuovi modelli più potenti

Fire TV Stick 4K Max di Amazon vanta più potenza, il supporto del Wi-Fi 6E e la modalità ambiente di Fire TV; per offrire l’esperienza Fire TV Stick più intelligente e performante di sempre. Il Fire TV Stick 4K offre le migliori prestazioni di Fire TV a meno di 70 euro, con quasi il 30% di potenza in più rispetto alla generazione precedente, oltre al supporto Wi-Fi 6. Infine, la modalità ambiente di Fire TV è ora disponibile con migliaia di opere d’arte gratuite.

Dettagli sui nuovi dispositivi Fire TV Stick di Amazon

I nuovi dispositivi includono il Fire TV Stick 4K Max, che offre prestazioni avanzate e supporto Wi-Fi 6E, insieme alla modalità ambiente di Fire TV, e il Fire TV Stick 4K, che offre prestazioni eccezionali a un prezzo inferiore a 70 euro. Il Fire TV Stick 4K Max è il dispositivo di punta, dotato della modalità ambiente di Fire TV. Questo dispositivo è stato potenziato con un processore quad-core da 2.0 GHz e supporta il Wi-Fi 6E. Garantendo una migliore esperienza di streaming con una latenza più bassa e velocità più elevate.

Offre anche una straordinaria qualità video in 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e audio Dolby Atmos. Inoltre, dispone di una memoria di 16GB, il doppio rispetto alla generazione precedente, e viene fornito con il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition; questo offre comandi dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per un accesso rapido alle app utilizzate di recente. Il prezzo di questo dispositivo è di 79,99 euro.

La modalità ambiente di Fire TV trasforma il televisore in uno schermo intelligente con migliaia di opere d’arte gratuite, provenienti da artisti di tutto il mondo e da importanti istituzioni culturali. Questa modalità offre anche informazioni utili, come calendari e promemoria. Inoltre consente di controllare dispositivi smart e riprodurre musica da servizi come Amazon Music e Spotify. È ora disponibile sul nuovo Fire TV Stick 4K Max al prezzo di 79,99 euro.

Il Fire TV Stick 4K è un’opzione più economica che offre prestazioni eccezionali per lo streaming 4K. Ha un processore quad-core da 1.7 GHz, supporto per il Wi-Fi 6 e supporto per vari formati video e audio di alta qualità. È disponibile al prezzo di 69,99 euro.

Disponibilità

Entrambi i dispositivi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K hanno ottenuto la certificazione Climate Pledge Friendly; indicando il loro impegno per la sostenibilità, utilizzando materiali sostenibili e un design che riduce il consumo energetico complessivo. Il 99% dell’imballaggio è realizzato con materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate. I dispositivi sono disponibili per il pre-ordine su Amazon.it, con il Fire TV Stick 4K Max a 79,99 euro e il Fire TV Stick 4K a 69,99 euro.

