ALLPOWERS R600 e SF100: liberati dalla corrente elettrica

Vi presentiamo ALLPOWERS R600 è una ottima power station che permette di alimentare i dispositivi. ALLPOWERS SF100 è una pannello solare flessibile che può ricaricarla

Durante un viaggio o delle attività all’aperto come le grigliate con gli amici, sarebbe molto comodo avere a disposizione una fonti di energia per alimentare i propri dispositivi elettronici o piccoli elettrodomestici. Un altro caso di utilizzo di una power station è un blackout temporaneo. Grazie a ALLPOWERS R600 e al pannello solare SF100 potrete alimentare i vostri dispositivi per giorni. Comodo no?

ALLPOWERS R600: le caratteristiche della power station

La power station ALLPOWERS R600 è un dispositivo versatile e pratico. Con dimensioni compatte di 195 x 190 x 285 mm e un peso di circa 5,8 kg, è facilmente trasportabile grazie alla maniglia ripiegabile, rendendola adatta sia per il trasporto in auto che per l’uso in casa. Sul fronte della power station, troviamo una varietà di porte, tra cui 2 prese Schuko da 600W (con picco di 1200W), 2 porte USB-C da 100W, 2 porte USB-A da 18W e 3 uscite in corrente continua da 120W (2 con connettore DC5525 e una presa accendisigari). Troviamo anche una luce a LED abbastanza potente e un ampio display per monitorare la carica della batteria e i consumi istantanei. I circuiti in corrente continua e alternata possono essere abilitati e disabilitati in modo indipendente. Troviamo anche un interruttore generale e un pulsante per accendere l’illuminazione.

Sulla parte superiore della power station ALLPOWERS R600, c’è uno spazio dedicato alla ricarica wireless di dispositivi compatibili con lo standard Qi da 15W, e accanto si trova la maniglia ripiegabile. Le ampie griglie ai lati favoriscono il raffreddamento del dispositivo. Inoltre, sulla destra, protette da un’apposita copertura, sono presenti prese per la ricarica con corrente alternata o continua, quest’ultima dotata di un connettore XT60 per accettare energia da pannelli solari o dall’accendisigari dell’auto. Un punto positivo è l’uso di cavi universali invece di cavi proprietari, semplificando la sostituzione in caso di smarrimento. Nella confezione, sono inclusi il cavo di ricarica AC e quello per i pannelli solari (con connettori MC4 all’estremità opposta, compatibile con la maggior parte dei pannelli solari in commercio).

All’interno della power station, si trovano batterie con una capacità totale di 299Wh e tecnologia LiFePO4, garantendo una lunga durata con oltre l’80% della capacità mantenuta dopo 3500 cicli di ricarica, corrispondente a una vita media superiore ai 10 anni. La power station è dotata di tutte le componenti elettroniche necessarie per gestire l’erogazione di corrente, tra cui un regolatore MPPT per la corrente dai pannelli solari e un inverter per convertire la corrente continua in corrente alternata con un’onda sinusoidale pura. Inoltre, la presenza della connettività Bluetooth permette di collegare l’applicazione per smartphone alla power station, consentendo di controllarla direttamente dallo schermo del telefono. In sintesi, la ALLPOWERS R600 offre una soluzione efficiente e versatile per l’alimentazione e la ricarica in una varietà di situazioni.

ALLPOWERS SF100: energia green in ogni situazione

I pannelli solari flessibili ALLPOWERS SF100 sono una scelta eccellente per coloro che cercano un modo efficiente e portatile per generare energia solare. Realizzati con celle solari monocristalline, questi pannelli offrono un tasso di conversione dell’energia solare fino al 22%-25%, che è superiore alla media per i pannelli solari flessibili. La superficie dei pannelli SF100 è realizzata in ETFE a nido d’ape, che è un materiale leggero e resistente agli agenti atmosferici. Le irregolarità sulla superficie del pannello formano una rifrazione che aiuta a catturare la luce solare da diverse angolazioni. Questo rende i pannelli SF100 ideali per l’uso su superfici irregolari o inclinate, come camper, tetti, camper, rimorchi, barche, cabine, capannoni, tende e yacht.

I pannelli SF100 sono dotati di porte MC-4, che sono l’interfaccia standard per i sistemi fotovoltaici. Le porte MC-4 offrono una perdita di potenza minima, quindi puoi essere sicuro di ottenere il massimo dal tuo investimento. I pannelli SF100 sono disponibili in una varietà di dimensioni e potenze, quindi puoi trovare quello perfetto per le tue esigenze. Sono anche facili da installare e da utilizzare, il che li rende un’ottima scelta per i meno esperti.

L’acquisto

