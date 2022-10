Newell: ecco alcuni prodotti pensati per il Natale

In attesa del Natale ecco alcune proposte di Newell, Crockpot Turbo Express Multicooker, FoodsaverVS0100X, Oster Classic, scopriamoli insieme in questo articolo

Newell, ci propone alcuni accessori per la cucina, utili per aiutarci nelle facciende di casa o per un regalo di Natale per noi o per i nostri cari. Dalla pentola a pressione, la macchina per il sottovuoto, la sigillatrice o il frullatore. Scopriamoli nel dettaglio in questo articolo.

Crockpot Turbo Express Multicooker

La Multicooker Turbo Express a pressione è dotata di 14 opzioni preimpostate tra cui Turbo, sous vide, cottura lenta e bollitura. Premendo un semplice pulsante è possibile cuocere carni, zuppe, stufati, riso e cereali, pesce, verdure, dessert. Le funzioni dedicate consentono di sterilizzare biberon, vasi delle conserve, far bollire velocemente il contenuto, cuocere sottovuoto e a cottura lenta. La funzione Turbo permette di accelerare la cottura dei cibi, risparmiando fino al 40% del tempo.

Crockpot Time Select 5.6 l

La Slow Cooker da 5.6 l di Crockpot dotata di tecnologia Time Select offre due modalità di cucinare:

La funzione Schedule Meal permette di impostare l'ora in cui si vuole mangiare, il tipo di cibo e la quantità.

permette di impostare l’ora in cui si vuole mangiare, il tipo di cibo e la quantità. Slow Cooker penserà alla modalità di cottura più.

Funzione manuale, provvista di un timer programmabile con conto alla rovescia e di due impostazioni di cottura High o Low.

FoodsaverVS0100X

La macchina per il sottovuoto FoodSaver VS0100X, conserva gli alimenti fino a 5 volte più a lungo rispetto ad altri metodi tradizionali e ha un design moderno ed elegante e che la rende facile da riporre. È perfetta per conservare ogni tipo di cibo e preservarne le proprietà nutritive, evitando così gli sprechi alimentari, ed è semplicissima e veloce da utilizzare, perché è sufficiente posizionare il sacchetto, premere il coperchio e, premere un pulsante.

La modalità umido/secco di cui è dotata garantisce automaticamente il sottovuoto di qualsiasi tipo di alimento, anche di quelli che contengono maggiori liquidi, mentre la funzione solo sigillatura consente di creare sacchetti delle dimensioni personalizzate e minimizzare gli sprechi.

Foodsaver VS3190X

La VS3190X è la sigillatrice Foodsaver dal design moderno che grazie al sistema 2 in 1 consente la conservazione a breve o a lungo termine. Semplice da utilizzare, con la pressione di un solo pulsante fa tutto in automatico.

Funzione umidi/secchi permette di regolare la sigillatura in base all’umidità degli alimenti.

permette di regolare la sigillatura in base all’umidità degli alimenti. Marinatura consente di marinare i cibi con risultati eccellenti in soli 10 minuti anziché in molte ore.

Funzione “solo sigillatura” permette di utilizzare anche i rotoli da cui ricavare sacchetti della grandezza desiderata.

Oster Classic

Era il 1946 quando John Oster inventò Osterizer, il primo frullatore adatto all’utilizzo quotidiano per la preparazione dei pasti. Negli anni i modelli, le tecnologie e il design si sono evoluti e per le famiglie americane, e non solo. Oster è ormai sinonimo di prestazioni eccezionali, affidabilità e semplicità di utilizzo. Oggi il frullatore Oster Classic è una vera e propria icona perché ha lo stesso design di quello del 1946, ma offre performance migliorate e risultati perfetti.

