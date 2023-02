Navimow di Segway: ancora più smart con VisionFence

Navimow di Segway si rinnova con VisionFence, l’accessorio che sfrutta l’intelligenza artificiale renderà il tosaerba robot ancora più smart. Il pluripremiato Navimow e il nuovo sensore VisionFence sono l’accoppiata vincente per dare nuova vita al proprio giardino

Segway, azienda di mobilità intelligente e robotica, annuncia l’arrivo in Italia dell’innovativo VisionFence Sensor, il nuovo accessorio basato sull’intelligenza artificiale per Navimow. Il tosaerba, lasciato lo scorso anno, si arricchisce di questo nuovo sensore, diventando ancora più unico nel suo genere. Infatti, questo prodotto è l’unico che non utilizza barriere fisiche per delimitare il perimetro di azione. Dotato inoltre del controllo intelligente tramite app, del posizionamento preciso al centimetro grazie all’Exact Fusion Locating System (EFLS) di Segway e del percorso di taglio sistematico per offrire prati perfettamente curati.

Dettagli sul nuovo sensore VisionFence per Navimow di Segway

Dotato di tecnologia AI integrata, il nuovo accessorio VisionFence Sensor di Segway consente a Navimow di tagliare qualsiasi tipo di prato in modo più intelligente e preciso che mai. Il chip AI dedicato del sensore VisionFence e l’avanzato algoritmo di riconoscimento visivo, aiutano Navimow a riconoscere più oggetti in modo più rapido e preciso. Grazie al nuovo accessorio che integra una rete neurale artificiale strutturata con un numero elevato di dati, il tosaerba è sempre in grado di identificare il perimetro del prato, anche quando lavora in aree particolarmente complesse e il segnale del satellite EFLS è debole. Infine, la tecnologia visiva del nuovo sensore, conferisce a Navimow una maggiore capacità di rilevare gli oggetti in movimento, utile per proteggere i piccoli animali che girano per il giardino.

Manutenzione intelligente del prato, più silenziosa, più sicura e più duratura che mai

Progettato per una superficie di prato fino a 3.000 metri quadrati, Segway Navimow è uno dei tosaerba più intelligenti, silenziosi e sicuri del mercato. Il sistema di localizzazione Exact Fusion consente al Navimow di selezionare il percorso di taglio ottimale e di cambiare automaticamente la direzione di tosatura dopo aver completato un giro. Evitando così le tracce lasciate da percorsi ripetuti e mantenendo il prato più sano. Il livello di rumorosità è ridotto a 54 decibel, il più silenzioso del settore, equivale a uno spazzolino elettrico standard. Progettato pensando alla sicurezza, Navimow è dotato di diversi sensori integrati: un IMU (piattaforma inerziale) e un sensore per il sollevamento anteriore e posteriore, oltre ai sensori VisionFence e Bump. La combinazione di queste soluzioni permette al tosaerba di evitare gli ostacoli, come i vasi da fiori, che vengono rilevati automaticamente dall’unità e aggirati. Il sensore BladeHalt fornisce un ulteriore livello di sicurezza, arrestando le lame se un oggetto entra in contatto con l’area di rilevamento. Infine, con un livello di impermeabilità IPX6, Navimow è costruito per resistere e può essere facilmente lavato con un tubo da giardino ad alta pressione.

Controllo intelligente con l’app Navimow: cura del prato perfetta con un semplice tocco da qualsiasi luogo

L’app Navimow ha una doppia funzione: è un hub di informazioni sui prodotti e un telecomando intelligente. L’installazione sarà molto semplice e non durerà più di 20-30 minuti. Infatti, grazie ai video tutorial dettagliati e alle linee guida semplici, gli utenti potranno impostare il proprio tosaerba rapidamente. Basterà scaricare l’applicazione Navimow dall’App Store o da Google Play e seguire una serie di semplici istruzioni per tracciare un confine virtuale del proprio prato. Oltre a utilizzare l’app Navimow per stabilire e regolare l’area di taglio, gli utenti possono azionare e monitorare il tosaerba da remoto da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Inoltre, si può impostare un allarme antifurto e avere il prodotto aggiornato scaricando gli upgrade over-the-air (OTA) tramite l’app. L’applicazione può essere utilizzata anche per la regolazione dell’altezza del tosaerba, scegliendo tra 7 posizioni del disco lama disponibili per lunghezze d’erba comprese tra 30 e 60 mm.

Dichiarazioni in merito sul nuovo Navimow di Segway con VisionFence

Segway ha applicato la sua vasta conoscenza della robotica a prodotti che vanno dagli scooter autobilanciati ai robot per le consegne. Siamo entrati per la prima volta nel mercato dei robot tagliaerba nel 2021. L’anno scorso abbiamo lanciato il Navimow in 12 paesi europei e i feedback di migliaia di utenti ci hanno aiutato a ottimizzare continuamente il nostro prodotto. I clienti possono essere certi che il loro tosaerba seguirà sempre un percorso prestabilito, deviando solo per evitare ostacoli e imprevisti. Con Navimow e il nostro ultimo sensore VisionFence, abbiamo realizzato un tosaerba robot intuitivo, intelligente e indipendente. La comprensione avanzata dell’ambiente circostante e la capacità di Navimow di adattarsi a scenari imprevisti rendono la vita dell’utente ancora più semplice, senza dover più muovere un dito per ottenere un prato perfetto.

ha dichiarato George Ren, CEO della Segway Navimow BU.

Prezzi e disponibilità

Navimow è disponibile per l’acquisto in quattro diversi modelli con un prezzo di listino che varia dai 1.499 a 2.699 euro. VisionFence Sensor sarà disponibile a Marzo come optional, con un prezzo di listino di 299,99 euro. Fino al 31 Maggio sarà attivo un programma promozionale per tutti gli utenti che acquisteranno Navimow prima della data di scadenza. Questo permetterà di ottenere VisionFence Sensor a un prezzo scontato di 189,99 euro. Prima dell’acquisto, i clienti hanno a disposizione una scheda di valutazione per determinare se Navimow è in grado di ottenere prestazioni di taglio ottimali per i loro prati. Vengono presi in considerazione diversi aspetti come la forma del giardino e la presenza di grandi edifici o alberi ad alto fusto, per consigliare al meglio il cliente. Inoltre, è possibile decidere se VisionFence è indispensabile per il proprio giardino in base ai dati mostrati. Una volta terminata la scheda di valutazione, i clienti riceveranno un codice univoco per attivare in seguito il tosaerba.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Navimow ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).