Monopattino elettrico: cosa sapere prima dell’aquisto secondo le nuove regole

In questo articolo vi spiegheremo che cosa dovete sapere se volete guidare un monopattino elettrico in Italia, secondo le nuove regole introdotte di recente

Un monopattino elettrico è di certo un mezzo di trasporto molto interessante: compatto e veloce ci consente di coprire brevi tratte urbane in modo rapido, flessibile ed ecologico. Nell’ultimo periodo abbiamo assistito ad boom di questi mezzi di trasporto con nuovi modelli sempre più avanzati e prestanti, dotati di potenti motori ed accessori come indicatori di direzione, fanali e sistemi di frenata a disco.

Ovviamente con l’avvento di questo nuovo tipo di mezzo di trasporto, anche la legislatura si è aggiornata per regolare l’utilizzo di questi veicolo in modo da renderli sicuri per i guidatori e non. Vediamo di presentare le principali regole da seguire quando si acquista un monopattino elettrico. Faremo riferimento al decreto del ministero delle Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2022.

Monopattino elettrico: quali sono le nuove regole da seguire?

Prima di tutto bisogna sapere che tutti gli esemplari venduti nel nostro paese a partire dal 30 settembre 2022 devono rispettare queste norme. Per i modelli già venduti c’è tempo fino al 1° gennaio 2024 per gli adeguamenti. Se acquistate online all’infuori dell’Italia, fate bene attenzione che siano presenti tutte le caratteristiche richieste.

Ricordiamo un monopattino elettrico può essere guidato solo da chi ha più di 14 anni compiuti. Inoltre per i minorenni è obbligatorio l’uso del casco, mentre per i maggiorenni è facoltativo, ma noi lo consigliamo perché ormai i monopattino raggiungono velocità abbastanza elevate ed il casco può salvare la vita. Nella scelta del miglior casco per monopattino elettrico è importante tener conto sia dalla solidità che della comodità.

Le nuove regole su fanali e indicatori di direzione

Sarà obbligatorio avere delle luci fisse gialle o bianche anteriori e una rossa posteriore che dovranno essere accese dopo il tramonto. Gli indicatori di direzione devono essere color ambra e lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi. Andranno installati sia davanti che dietro, ad una altezza compresa tra 150 e 1400 mm.

Nel caso in cui le frecce vengano installate in modo da essere visibili sia davanti che dietro, sarà sufficiente un solo paio.

Potenza e dimensioni

La potenza massima potrà essere di 0.5 kW (circa 0,68 cv) e vengono fissate anche le dimensioni massime di 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza e 1500 mm di altezza. Il peso non potrà superare i 40 kg. La dimensione minima delle ruote deve essere di 8 pollici.

I freni

I freni devono essere indipendenti per ciascun asse e devono garantire di agire prontamente su ciascuna ruota. Possono agire sia sulla ruota che sugli organi di trasmissione.

Il decreto indica il responsabile del veicolo che è sempre il conducente che lo utilizza. Prima di utilizzare il monopattino elettrico quindi verificare che il veicolo sia a norma con tutti le indicazioni del decreto. Per chi possiede già un monopattino non a norma, esistono dei kit di adeguamento che devono essere conformi alla direttiva n. 2006/42/CE.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!