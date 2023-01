Milano Men’s Fashion Week: Philips OneBlade 360 lancia le tendenze per il 2023/24

Milano Men’s Fashion Week e Philips OneBlade 360. Dalle passerelle le tendenze grooming per l’autunno-inverno 2023/2024

Gennaio significa solo una cosa per agli appassionati di moda, fashion month dedicato unicamente ad iniziative, eventi esclusivi e sfilate prestigiose. Milano, dopo il Pitti Uomo tenutosi a Firenze, ha fatto da palcoscenico alla Men’s Fashion Week 2023, presentando le nuove collezioni moda uomo autunno-inverno 2023/2024 . Dettando inoltre i nuovi trend, non solo in termini di abbigliamento ma anche di beauty.Se in passerella i modelli sfilano con barbe corte e minimal, nelle prime file vengono sfoggiati stili più lunghi e sbarazzini. Philips (clicca qui per maggiori info sull’azienda) OneBlade 360 è l’alleato perfetto per prendersi cura della propria barba ed esibire ogni giorno un look da sfilata.

Philips OneBlade 360 ed il successo al Milano Men’s Fashion Week

Il 2023 continuerà ad essere caratterizzato dall’estetica genderless e dallo stile “libero”. Non solo nella moda che vede la presenza di gonne lunghe, trasparenze, corsetti e borse come accessorio must per lui; ma anche nella cura del corpo. A confermarlo, inoltre, una ricerca condotta da Philips OneBlade: il 59% degli intervistati dichiara di sentirsi a proprio agio nell’utilizzo di prodotti per la rasatura neutri dal punto di vista di genere, mentre il 39% non ha problemi ad acquistare prodotti femminili per uso personale.In passerella la maggior parte dei modelli ha sfoggiato barbe corte e minimaliste, non oltre i 3 millimetri di lunghezza, nel front-row. Mentre diversi ospiti importanti hanno sfoggiato stili più lunghi e selvaggi, ma sempre ordinati. Parliamo di attori come Sam Claflin e Idris Elba, ma anche l’influencer Mariano Di Vaio, i cantanti Mahmood e Guè Pequeno, e l’attore e scrittore Paolo Stella.

OneBlade 360: un’infinità di stili

Corta o lunga, ciò che più conta è avere sempre una barba dall’aspetto curato e ricercato. Ritenuta per molto tempo sinonimo di poca cura, e dopo due anni di utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione che la tenevano nascosta, oggi, finalmente, la barba rappresenta un tratto distintivo per esprimere la propria personalità, passando da ‘compito funzionale’ a mezzo di ‘stile ed espressione’. Infatti, come dimostra la ricerca condotta da Philips OneBlade, gli uomini sono sempre più consapevoli e motivati dalla necessità di prendersi cura di sé. Per 7 uomini su 10 la rasatura aiuta ad esprimere il proprio stile. E se è vero che ognuno ha il suo stile personale, è anche vero che di barbe ce ne sono per tutti i gusti: tra le tendenze che ci accompagneranno nel 2023, infatti,

ci sono la Stubble Beard o barba dei tre giorni ;

; la barba a ‘coda d’anatra’ , che consiste in una barba a punta curata e di media lunghezza;

, che consiste in una barba a punta curata e di media lunghezza; la barba sfumata , dove barba e capelli sono uniti da una sfumatura verticale;

, dove barba e capelli sono uniti da una sfumatura verticale; e infine la barba classica che diventa sale e pepe per chi non si preoccupa di mostrare la propria età.

Dettagli del Philips OneBlade 360

Philips OneBlade 360 rade, regola e rifinisce barbe di qualsiasi lunghezza, per ottenere in maniera semplice uno stile unico e inimitabile e mantenere ogni giorno il proprio look curato. L’innovativa lama 360 si adatta facilmente ad ogni curva del viso, del collo e della mascella, per arrivare anche ai peli più difficili da raggiungere con il minor numero di passate e un maggiore comfort. Inoltre, la sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi. Infine, grazie al pettine regolabarba 5 in 1 incluso, è possibile ottenere rifiniture precise e sfoggiare un look da passerella impeccabile.

Philips OneBlade 360 è un prodotto ibrido, piccolo, maneggevole ed innovativo, che riesce a soddisfare le diverse esigenze di stile, accompagnando ogni giorno le persone nelle proprie scelte di espressione. Ovunque, a casa o in viaggio, dentro o fuori la doccia, Philips OneBlade è l’alleato perfetto per esprimere sempre il proprio stile personale ed oggi, grazie alla nuova e innovativa lama 360, tutto ciò risulta ancora più semplice e confortevole,

spiega Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia.

E voi? Cosa ne pensate di Philips OneBlade 360 e del successo al Milano Men’s Fashion Week ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).