Migliori TV Box Android da acquistare | Aprile 2021

Ormai anche le moderne TV hanno tantissime funzionalità smart in continua evoluzione, ma di certo non possiamo cambiarne una l’anno come con gli smartphone. Ecco perché i migliori TV Box Android diventano degli utilissimi alleati!

Streaming video, navigazione web, YouTube, Netflix, contenuti multimediali, giochi, smart home… ormai è finita l’epoca in cui la TV veniva utilizzata solo per le trasmissioni televisive e i film a noleggio, anche questo settore è stato abbracciato dalla rivoluzione smart della connessione internet, di fatto ampliando a dismisura le possibilità di intrattenimento per l’utente.

Abbiamo deciso di sviluppare questa guida traendo spunto dal listino di GearBest ed Amazon per la grande quantità di prodotti disponibili e soprattutto per il rapporto qualità/prezzo che non ha eguali in questa categoria. Prima di passare alla lista dei prodotti consigliati, proponiamo un’interessante introduzione per capire come scegliere uno tra i migliori TV Box, ma potete saltare direttamente all’elenco cliccando qui. Premettiamo che i prezzi potrebbero subire delle variazioni a causa delle offerte periodiche che GearBest propone, tenete d’occhio questo articolo quindi!

Migliori TV Box Android da acquistare: svecchiare le vecchie TV

Per sfruttare tutte le nuove tecnologie che ogni anno vengono proposte servono televisori all’avanguardia e, anche se il prezzo medio è in calo, la spesa minima supera le diverse centinaia di euro. Ecco perché i TV Box presenti in questa guida possono dare una ventata di modernità al vostro vecchio televisore. Con una spesa davvero minima e una porta HDMI – presente in praticamente tutti i TV prodotti negli ultimi 10-12 anni – potrete accedere ad una serie di funzionalità analoghe a quelle delle moderne smart TV.

Inoltre i migliori TV Box Android vi permettono di tirare fuori il potenziale celato dentro i vostri vecchi televisori! Infatti gran parte di essi avranno sicuramente una risoluzione HD o superiore, mentre gran parte delle trasmissioni TV in Italia avviene ancora in SD (standard definition). Accedendo ai contenuti in alta definizione sulle piattaforme di streaming o su YouTube aumenterete di molto la qualità d’immagine per un’esperienza completamente rinnovata: provare per credere, vi sembrerà di avere una TV nuova!

Ma se ho cambiato la TV da poco?

Come già esposto poco fa il mondo delle smart TV evolve molto rapidamente e ogni anno vengono aggiunte nuove funzionalità. Inoltre, soprattutto nei modelli di fascia più bassa, l’hardware fornito “di serie” non è abbastanza potente da garantire un’esperienza soddisfacente. Ecco perché un TV Box può essere comunque un piccolo, ma conveniente investimento anche per chi ha da poco rinnovato il televisore.

Inoltre molti di questi TV Box offrono una maggior possibilità di personalizzazione e un’abbondanza di applicazioni installabili superiore alla gran parte delle piattaforme per smart TV in commercio; ad esempio potrete installare Kodi (molto spesso pre-installato), il potentissimo media center open source con cui è possibile accedere ai contenuti multimediali locali o alla vostra rete domestica e soprattutto sono disponibili tantissimi plug-in con cui accedere a servizi streaming, IPTV (se non sapete di che si tratta date un’occhiata alla nostra guida alle migliori app IPTV) e contenuti televisivi on-demand. Oppure anche giochi ed altre applicazioni per valorizzare la massimo il vostro TV.

Come scegliere quello giusto?

Essenzialmente un TV Box è un piccolo PC che si connettete al vostro televisore tramite HDMI o DisplayPort che diventa di fatto il vostro schermo. Il vantaggio rispetto ai PC tradizionali è che i TV Box sono estremamente compatti, quindi possono essere lasciati collegati ed eventualmente nascosti. Per quanto riguarda le specifiche hardware, praticamente ogni TV Box è un mondo a sé. Troverete processori ARM e Intel a basso consumo, diversi quantitativi di RAM e storage. In genere non sono queste però le caratteristiche a cui prestare più attenzione, a meno che non vogliate focalizzarvi sul gaming o installare una grande quantità di applicazioni “pesanti”. Dato che i TV Box non vengono utilizzati molto in multitasking ed in genere si installano quelle poche applicazioni necessarie per lo streaming e media center, solitamente anche i modelli più economici hanno una dotazione sufficiente per un utilizzo standard.

Invece vorremmo porre l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali. Preliminarmente verificate che il TV Box che acquisterete sia compatibile con la vostra TV e le vostre esigenze. Esistono infatti diversi standard di risoluzione video, gestiti dalle uscite video HDMI e DisplayPort. Ad esempio per veicolare un segnale 4K 60 fps è necessario avere una porta HDMI 2.0 o superiore. Gli standard sono retrocompatibili, ma chiaramente potreste perdere qualità. Sono poi apprezzabili altre porte e slot di espansione USB, SATA, micro SD, jack 3.5 mm e altre per collegare diversi dispositivi.

Passiamo poi al sistema operativo. Possiamo trovare sistemi basati su Android e Windows. In genere ci sentiamo di consigliare il primo perché è più snello e, se in versione Android TV, è anche ottimizzato con un’interfaccia adatta all’utilizzo da salotto.

Dato che il 90% dell’attività smart si basa sulla connessione a internet è bene focalizzare l’attenzione sulla connettività: una buona ricezione della rete Wi-Fi è fondamentale per fornire un’esperienza senza fastidiosi intoppi. I TV Box con antenne esterne hanno in genere una miglior ricezione ed è sempre meglio che abbiano il supporto alle reti dual-band a 5GHz perché sono più resistenti alle interferenze e garantiscono una maggiore larghezza di banda. Lo standard wireless AC garantisce una velocità di 1.3 Gbps, più che sufficienti per ogni esigenza. Se ne avete la possibilità, valutate anche la connessione via cavo Ethernet che è più stabile e non dà problemi di ricezione. Anche il Bluetooth è utile per collegare mouse, tastiere e joystick.

Attenzione anche ai formati video supportati. I contenuti ad altissima qualità utilizzano HEVC/H.265 in risoluzione 4K con gamma cromatica a 10 o 12 bit e supporto HDR, gli standard più diffusi sono HDR10 e Dolby Vision. Netflix, Amazon e altre piattaforme offrono già contenuti di questo livello – chiaramente potrete vederli anche senza supporto, ma non al massimo della qualità. Anche VP9 sta prendendo molto piede come codec video, soprattutto su Youtube dato che è stato sviluppato da Google. Anche se gran parte dei contenuti si trovano oggi in formato H.264/MPEG-4 AVC, è bene essere anche lungimiranti.

Ultimo punto su cui porre attenzione è il supporto alla più importante piattaforma di streaming odierna, ovvero Netflix. È importante assicurarsi che il TV Box sia in grado di gestire i DMR (Digital Rights Management, ovvero i sistemi di protezione del copyright) di Netflix. Solo in questo caso avrete la sicurezza di poter accedere ai contenuti in risoluzione HD, Full HD e 4K. Senza il supporto ufficiale invece la risoluzione massima potrebbe scendere a 480p, davvero uno spreco.

Ci sono poi decine di caratteristiche che differenziano un TV Box da un altro, ma queste sono le principali. Passiamo adesso alla lista dei prodotti consigliati.

MAGICSEE N5 TV Box – Migliori TV Box Android da acquistare

Il primo che vi proponiamo è il MAGICSEE N5, un TV Box con un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.

Il processore Amlogic S905X è un quad core basato su Cortex A53 spinti fino a 2 GHz e GPU Mali 450, supportati da 2 GB di RAM DDR3L + 16 GB di ROM. In pratica prestazioni simili ad uno smartphone top di gamma di 3-4 anni, davvero niente male. È compreso il telecomando nella confezione, assieme al cavo di alimentazione, HDMI e manuale inglese. Il design è molto elegante e minimalista, si presenta come una scatolina nera con doppia finitura lucida e opaca, di forma quadrata con lato da 10 cm. Carino anche il display LED che indica l’ora e lo stato del dispositivi.

Ottima la connettività Wi-Fi Dual Band 2,4 GHz + 5 GHz e la porta Ethernet a 100 Mbps. Presente anche il Bluetooth 4.1 e il supporto Miracast per trasmettere sul televisore gli schermi dei vostri dispositivi mobili. Per quanto riguarda le porte troviamo HDMI 2.0 (quindi supporto a 4K 60 fps), presa AV, interfaccia RJ45, slot di espansione di memoria, USB 2.0 e supporto all’audio surround 5.1. Una dotazione davvero completa.

Il sistema operativo è Android TV 7.1.2, quindi la versione ottimizzata per i televisori. La decodifica video è al top: garantito il supporto ai codec più moderni H.265 a risoluzione 4K 10 bit e VP9 e riesce a riprodurre praticamente tutti i formati video, audio e d’immagine più diffusi.

Potete acquistarlo su GearBest al costo di circa 36 euro (ora in offerta a circa 30 euro!), ma si trova spesso in offerta lampo sotto i 3o caffè ed è davvero difficile dir no, viste le specifiche: tenetelo d’occhio! Se volete procedere all’acquisto potete cliccare qui.

Bqeel Android TV Box U1 MAX – Migliori TV Box Android da acquistare

Bqeel Android TV Box U1 MAX è un prodotto un davvero interessante: specifiche di ottima qualità e una dotazione di periferiche completa. Uno tra i migliori TV Box da acquistare!

L’hardware è di buona qualità. Troviamo un SoC a 64bit RK3328 Quad-Core basato sui Cortex-A53 e GPU Penta Core Mali-450 fino a 750 MHz. Molto generosa è la dotazione di memoria – questo forse il motivo del prezzo leggermente più elevato rispetto ai competitor – con 4 GB DDR3 RAM + 128 GB eMMC ROM (espandibile via USB 3.0 fino a 2 TB o Micro SD fino a 256 GB). Se avete intenzione di installare molte app e dedicarvi spesso attività come la navigazione web o il gioco potrebbe esservi utile il boost di memoria. Troviamo nella confezione 1 × Bqeel TV Box U1 MAX, 1 × Telecomando, 1 × Cavo HDMI, 1 × Istruzioni per l’uso (Incl. italiano), 1 × Adattatore DC 5V2A, 1 × Wireless Mini Tastiera molto utile quando si utilizza la parte smart. Il design rotondo con un diametro di circa 10 cm, con una colorazione nera ed originali linee cromate per un tocco di eleganza.

Fortunatamente non manca il supporto al Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHze 5 GHz, tuttavia troviamo anche la connessione 100 Mbps Ethernet, Bluetooth 4.0 e tecnologie di streaming come Miracast. Tra le porte di connessione vi sono HDMI 2.0, presa AV, interfaccia RJ45, slot di espansione di memoria, due porte USB 2.0 e 3.0.

Il sistema operativo è Android 9.0, molto duttile e personalizzabile con possibilità di utilizzare il Play Store. Supporto completo a tutti gli standard video più moderni H.265 e VP9, con compatibilità ai contenuti 4K HDR fino a 60 Hz e 3D. Anche qui il supporto ai file multimediali è molto ampio.

Sunvell H3 TV Box – Migliori TV Box Android da acquistare

Ecco un modello veramente low cost: Sunvell H3. Il motivo del prezzo così concorrenziale si spiega subito dando un’occhiata alle specifiche, leggermente sottotono rispetto alla concorrenza.

Il processore è un Allwinner H3 quad-core basato su Cortex-A7 con GPU Mali 400, molto simile a quello che si trova sulle schedine di sviluppo tipo Raspberry. La memoria RAM è di 2GB, mentre lo storage è pari a 16 GB. Nella confezione sono compresi anche telecomando, cavo HDMI e manuale inglese. Il design è davvero interessante, sempre quadrato, ma un centimetro più stretto rispetto ai suddetti e con finitura spazzolata.

Niente supporto al Wi-Fi Dual Band, ma c’è sempre l’Ethernet a salvarci in corner. Anche la dotazione di porte è un po’ meno ricca, ma troviamo pur sempre HDMI 2.0, USB 2.0, porta RJ45 e slot di espansione.

A controllare tutto troviamo Android TV 7.0. Molto buono il supporto agli standard video più recenti (H.265 e VP9) e possibilità anche vi visionare contenuti 4K HDR. Tantissimi i formati multimediali supportati, difficilmente vi lascerà a piedi.

Alla modica cifra di circa 25 euro potrete portavi a casa da GearBest un TV Box piccolo e completo tra i più economici dei migliori TV Box, adatto in particolar modo a coloro che vogliono svecchiare un televisore datato senza troppe pretese. Se volete procedere all’acquisto potete cliccare qui.

Bqeel TV Box R1 Pro – Migliori TV Box Android da acquistare

Passiamo ora ad un prodotto di fascia leggermente superiore. Bqeel TV Box R1 Pro è uno tra i migliori TV box da acquistare perchè molto attento a massimizzare l’esperienza di fruizione di contenuti multimediali.

La dotazione hardware è molto buona: troviamo un processore processore RK3318 Quad-Core con Cortex-A53 ottimizzato per il video streaming con GPU Penta Core Mali-450 fino a 750 MHz, affiancati da 4 GB di RAM DDR3 e 32 GB di ROM (espandibile via USB 3.0 fino a 2 TB o Micro SD fino a 128 GB). Solita confezione con telecomando, cavo HDMI e manuale inglese. Il design è minimal e compatto, con un’antenna orientabile per migliorare la ricezione.

Anche questo TV Box è compatibile con la frequenza Wi-Fi Dual Band a 2,4 GHz e 5 GHz,. E ovviamente c’è la porta Ethernet. Troviamo anche HDMI 2.0a, interfaccia RJ45, slot di espansione memoria, due porte USB 3.0 e 2.0 e anche il jack 3.5 mm. Il design è basato su un disco dicirca 13 cm di diametro con grafiche colorate molto carine.

Installato troviamo Android 9.0 che supporta molte applicazione moderne per lo streaming e non solo. Nessun problema per con standard video, digerisce sia H.265 che VP9 e tantissimi formati multimediali di ogni genere. Tra tutti spicca la certificazione 4K 60 Hz e una compatibilità ocn tantissimi formati multimediali: Avi / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg.

Bqeel Android 10.0 TV Box R1 Pro / 4G DDR3+32G EMMC/ RK3318 Quad-Core 64bit / Dual WIFI 2.4/5G + 100M LAN, TV box android Bluetooth 4.0/USB 3.0/ 3D 4K Android TV (4G+32G) 【Sistema Operativo Android 10.0】 L’android TV Box Bqeel R1 Pro e' aggiornato all'ultimo sistema Android 9.0, più intuitivo e più veloce, è la scelta ideale per rendere smart la tua TV. La schermata di avvio è liberamente configurabile, puoi eseguire le app preferite che possono essere scaricate da Google Playstore o dal APP market del produttore(APKPure).

Sidiwen TV BOX Q Plus – Migliori TV Box Android da acquistare

Questo dispositivo offre una configurazione hardware potente e soprattutto aggiornata ad un prezzo inferiore agli altri prodotti della stessa fascia. Scopriamo Sidiwen TV BOX Q Plus!

Il Soc Allwinner H6 offre un processore Quad Core da 2 GHz e una GPU Mali-T720 MP2: non è una configurazione hardware potentissima, ma permette di far girare tutte le app richieste per una smart TV e anche qualcosa in più. Con 4 GB di RAM e la memoria da 32 GB (espandibile) si potranno installare e far girare le app di streaming più diffuse, ma anche numerose altre app disponibili nel Play Store come Kodi, dato che il TV Box viene fornito con Android 9.

Il supporto alla connettività consta di Wi-Fi a 2,4 GHz e c’è la porta Ethernet. Troviamo anche HDMI 2.0, slot di espansione memoria, due porte USB 3.0 e 2.0. Nella confezione sono compresi: 1 x Q PLUS Android 9.0 TV Box, 1 x Alimentatore, 1 x Cavo HDMI, 1 x Controllo Remoto, 1 x utente. Questo TV Box supporta risoluzioni fino a 6K 30p grazie alla HDMI 2.0. Il design è squadrato 11,5 x 11,5 x 2 cm con angoli rotondi e LED RGB sul bordo.

Nessun prodotto trovato.

NEWID T95 Max – Migliori TV Box Android da acquistare

Molto interessenta tra i migliori migliori TV Box da acquistare è anche NEWID T95 Max, soprattutto per il buon rapporto qualità prezzo. Un ottima configurazione hardware e software lo rendono un ottimo prodotto.

Il Soc Allwinner H6 offre un processore Quad Core da 2 GHz e una GPU Mali-T720 per un ottimo equilibro tra prestazioni ed efficienza. Naturalmente i 4 GB di RAM e la memoria da 32 GB (espandibile) sono più che sufficienti per installare ed usufruire di tutti i servizi di streaming più diffusi, ma anche numerose altre app disponibili nel Play Store.

Il supporto alla connettività è completo con Wi-Fi Dual Band a 2,4 GHz e 5 GHz, c’è la porta Ethernet. Troviamo anche HDMI 2.0, interfaccia RJ45, slot di espansione memoria, due porte USB 3.0 e 2.0. Nella confezione sono compresi: 1x T95 Max Android 9.0 TV box, 1x Power Adattatore, 1x HDMI cavo, 1x Remote Controller (batterie non incluse), 1x User manuale. Questo TV Box supporta risoluzioni fino a 6K 30p e anche flussi HDR e 3D per poter usufruire di tutti i contenuti disponibili sul mercato. Anche il supporto a Kodi è garantito. Il design è squadrato 15,5 x 10,5 mm con una lavorazione particolare sul lato superiore.

Android TV Box, Android 9.0 TV BOX 4 GB RAM 32 GB ROM H6 Quad core corex-A53 Supporto 3D 6K Ultra HD H.265 WiFi 2.4 GHz Ethernet HDMI Smart TV BOX ❤NEWID ANDROID 9.0 chipset OS e H6: T95 Max TV BOX viene fornito con l'ultimo sistema operativo Android 9.0 e chipset H6, che è più veloce e più efficiente.T95 Max Android box ha una migliore compatibilità di software, giochi e applicazioni, migliore interfaccia utente e user experience.

Xiaomi Mi TV Box S – Migliori TV Box Android da acquistare

Infine proponiamo un classico della tecnologia made in China che si sta imponendo anche in Europa grazie a prodotti di qualità. Parliamo di Xiaomi e del suo vendutissimo Mi TV Box S, indubbiamente un best buy tra migliori TV Box.

Il cuore pulsante del dispositivo è un processore quad core Cortex A53 con frequenze fino a 2 GHz e GPU Mali 450, corredati da 2 GB di RAM DDR3L e 8 GB di ROM, non proprio tantissima, ma sufficiente nella maggior parte dei casi. Solita confezione con telecomando, cavo HDMI e manuale inglese. Il design è diverso dal classico parallelepipedo, è più bombato e schiacciato. Molto elegante e raffinato.

Finalmente ritorna la compatibilità con lo standard Wi-Fi ac Dual Band 2,4 e 5 GHz e Bluetooh 4.1, ma niente Ethernet. Un po’ minimale la dotazione di interfacce di connessione con solo HDMI 2.0 e porta USB 2.0. L’audio invece ha un trattamento di riguardo perché troviamo il supporto alle tecnologie DTS e Dolby Audio per spremere al massimo i nostri diffusori e l’uscita audio supporta uscita surround 5.1.

Installato troviamo Android TV 8.1 e l’integrazione con l’assistente vocale di Google, basterà dare i comandi tramite il microfono presente sul telecomando. Compatibilità garantita con gli ultimi standard video H.265 e VP9 e ampia compatibilità con gli i vari formati multimediali. Troviamo anche la compatibilità con i contenuti 4K HDR fino a 60 fps.

Xiaomi è un brand molto conosciuto e questo si paga. Il prezzo di listino di questo TV Box è di circa 80 euro. Su GearBest però potrete trovarlo in questo momento in offerta lampo con un leggero sconto al prezzo di circa 70 euro. Con questo dispositivo andate a colpo sicuro, certo per alcuni aspetti è un po’ limitato rispetto ai competitor, ma la qualità nella riproduzione dei contenuti è davvero molto elevata. Se volete procedere all’acquisto potete cliccare qui. Oppure è possibile acquistare questo dispositivo anche da Amazon Italia, utilizzando il box qui sotto:

Al prossimo appuntamento!

Ed ora stendetevi sul divano e godetevi tutti i migliori contenuti sempre sulla vostra vecchia TV, ma dotata di una nuova personalità.

Se questa guida vi è piaciuta ne trovate tantissime altre nel nostro sito, costantemente aggiornate. Proprio per questo vi diamo appuntamento al mese prossimo con i migliori TV Box da acquistare su GearBest.