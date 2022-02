Migliori regali tech | Febbraio 2022

A corto di idee per i regali ai tuoi amici e parenti? Scopriamo insieme i migliori regali tech per tutte le categorie!

Anche se il periodo natalizio è passato da un po’ ormai, è sempre il momento giusto per fare un regalo alle persone a cui si vuole bene. Si devono scegliere con cura i regali da fare e, complice anche la situazione COVID, magari stai pensando di effettuare i tuoi acquisti online.

Se cerchi qualche idea tecnologica per riuscire sempre a stupire, seguimi nelle prossime righe, dove ti mostro i migliori regali tech per i tuoi amici o parenti.

Indice

Smartphone – Migliori regali tech

Qui andiamo sul sicuro, con uno smartphone difficilmente si sbaglia.

Android o iOS, Apple o Samsung, fascia alta, media o bassa: al giorno d’oggi si trovano smartphone per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ti consiglio:

Tablet – Migliori regali tech

Dispositivo ibrido a metà tra lo smartphone e il laptop, il tablet si presta a diversi scenari di utilizzo.

Utili per svago e lavoro, i tablet sono il giusto compresso tra prestazioni e portabilità. Alcuni modelli, come quelli che trovi qui sotto, sono dotati di penna per dar sfogo anche alla propria creatività o prendere appunti al volo.

Smartwatch e Smartband – Migliori regali tech

Sempre più diffusi ai nostri polsi, smartwatch e smartband, forniscono diversi funzioni, tra cui il monitoraggio dello sport, la gestione di notifiche e chiamate e tanto altro ancora.

Scegliendo uno di quelli consigliati farete sicuramente regalo gradito.

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy Con il modello GPS + Cellular telefoni, mandi messaggi e trovi indicazioni stradali, tutto senza telefono (Operatori supportati: Vodafone. Apple Watch e iPhone devono avere lo stesso operatore di telefonia mobile).

Smart speaker – Migliori regali tech

Gli assistenti vocali stanno pian piano diventando parte integrante della nostra vita, semplificando molti aspetti della routine quotidiana.

Ti mostro i migliori smart speaker attualmente disponibili dotati dell’assistente vocale di Google o Amazon (Alexa), in attesa che arrivi anche in Italia il primo modello marchiato Apple.

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Nero Lasciati sorprendere dall'audio intenso e coinvolgente di uno smart speaker di seconda generazione con controllo vocale a prova di futuro, con memoria superiore e processore aggiornato

Console e periferiche – Migliori regali tech

Ed eccoci al dilemma Sheldoniano. PlayStation 5 o Xbox Series X? In questo caso ti consiglio di chiedere al diretto interessato in modo da non sbagliare!

Se invece vuoi fare un regalo ad un’appassionato di giochi di motori un bel volante + sedile è la combo ideale per farlo sicuramente felice.

Microsoft Xbox Series X, Standard Arriva la nuova Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimali su Xbox Series X

Microsoft Xbox Series S, All-digital Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario

Videogiochi – Migliori regali tech

Dopo le console è il turno dei videogiochi. Anche qui le scelte sono infinite, per cui scegliete con cura quello più adatto alla persona a cui vorrete regalarlo.

La mia lista:

(in offerta su amazon.it) FIFA 21 PlayStation 4 [Edizione Italiana] Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

(in offerta su amazon.it) Assassin's Creed Valhalla - Limited [Esclusiva Amazon] - Playstation 4 Scrivi la tua saga vichinga – le avanzate meccaniche RPG ti permettono di creare e far evolvere il tuo personaggio come preferisci e di cambiare così il mondo che ti circonda.

(in offerta su amazon.it) The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia

Smart TV – Migliori regali tech

A chi non piace gustarsi i propri programmi e film preferiti stando comodamente seduti sul divano? Oppure giocare con le nuove console Next-Gen? Perché farlo su una TV mediocre?

Una Smart TV di ultima generazione , 4K e magari OLED, è ciò che serve per vedere al meglio i film e le serie TV che ami e per giocare con le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X. Per te ho selezionato:

Cuffie e auricolari TWS – Migliori regali tech

È il turno degli amanti della musica: loro conoscono bene l’importanza di possedere delle buone cuffie per avere un’esperienza di ascolto soddisfacente.

Le soluzioni che ti propongo sono tutte wireless, come da trend degli ultimi tempi, che vede gli auricolari non più come semplice mezzo per ascoltare musica ma come strumento avanzato dotato di più funzionalità.

AirPod Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco, Nero Immergiti in una straordinaria qualità del suono grazie agli esclusivi driver audio dinamici da 7 mm di Sennheiser e personalizza la tua esperienza audio con l’equalizzatore integrato e l’app Sennheiser Smart Control.

Computer Portatili – Migliori regali tech

Oramai è difficile districarsi nel mondo della tecnologia, vista l’attuale saturazione del mercato. Non fa eccezione la categoria dei notebook, visto che se ne trovano in tutte le fasce di prezzo.

Da quelli per lo svago a quelli per il gaming, passando per quelli volti al lavoro e alla produttività tra i modelli sotto elencati troverai sicuramente il computer portatile più adatto.

Componenti e periferiche PC – Migliori regali tech

Smanettoni e videogiocatori? Niente di meglio di qualche componente hardware o perifica per PC!

CPU (processore) e GPU (scheda video), soprattutto le ultime novità AMD e NVIDIA, saranno sicuramente i regali più graditi dagli appassionati di PC, ma anche una buona tastiera meccanica o un mouse non verranno di certo rifiutati.

In questa categoria ti consiglio:

Fotografia – Migliori regali tech

Questo spazio è dedicato agli amanti della fotografia. La mia scelta è ricaduta su prodotti dal prezzo relativamente contenuto, visto che sia per i corpi macchina che per gli obiettivi si possono raggiungere facilmente cifre a quattro zeri.

Sta a te scegliere se regalare una reflex oppure una mirrorless, magari corredata da un buon obiettivo.

Canon Italia EOS 4000D + EF-S DC III Fotocamera Reflex, Nero, Lunghezza Focale 18-55 mm Creare storie uniche con foto di qualità reflex e filmati in Full HD è più semplice di quanto credi con la fotocamera EOS 4000D da 18 megapixel

E-book reader – Migliori regali tech

Per gli amanti della lettura niente di più azzeccato di un E-book, che unisce comodità praticità, permettendo di avere sempre con se centinaia se non migliaia di libri.

Ho selezionato per te i migliori e-reader disponibili, differenti per prezzo e dimensioni.

Kindle, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità - Bianco La luce frontale regolabile ti permette di leggere comodamente per ore in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte.

Clara HD 6'' 8GB LUMINOSITÀ REGOLABILE E CONTROLLO LUCE BLU Kobo Clara HD è dotato di ComfortLight PRO per regolare luminosità e temperatura colore dello schermo. Riduce gradualmente l’esposizione alla luce blu e facilita la lettura limitando l’affaticamento oculare, in modo da leggere comodamente al buio.

Monopattini elettrici – Migliori regali tech

Comodissimi per gli piccoli spostamenti, i monopattini elettrici si stanno diffondendo a macchia d’olio, anche grazie ai recenti incentivi statali per il loro acquisto.

Nell’ottica di un rinnovamento green e del risparmio, farai sicuramente regalo gradito scegliendo uno di questi modelli:

(in offerta su amazon.it) Mi Electric Scooter Pro2 Nero, versione francese con dispositivo antifurto Sofisticato Cruise Control e Kinetic Energy Recovery System (KERS) KERS recupera l'energia cinetica da un veicolo in movimento durante una frenata prolungata. Il sistema di controllo automatico della velocità aiuta a mantenere una velocità costante impostata dal guidatore per evitare scatti associati all'accelerazione

(in offerta su amazon.it) NINEBOT BY SEGWAY Kickscooter E45E Segway Doppia batteria inclusa, durata fino a 45 Km

Buon acquisto!

Questi sono i migliori regali tech attualmente disponibili sul mercato. Continua a seguirci per non perdere altre preziose guide all’acquisto.