Migliori gadget tech per un Natale più luminoso

Natale è alle porte e quale modo migliore di prepararsi a questo evento se non con i migliori gadget tech? Illuminiamo le feste

La festa più attesa da grandi e piccini è ormai alle porte. In questo periodo molti iniziano già ad addobbare casa, rendendola il più allegra e luminosa possibile. Alberi di Natale, presepi e lucine natalizie vengono riesumati dagli scatoli lasciati in cantina fino ad oggi. Ma come rendere il tutto ancora più luminoso e caldo? Iniziamo questa breve guida e scopriamo quali sono i migliori gadget tech per rendere il Natale ancora più speciale.

I migliori gadget tech per illuminare il Natale

Addobbare la casa è sempre un momento conviviale da passare con i propri cari. Che sia un semplice addobbo da mettere alla porta o una serie di luci per illuminare una stanza, tutti fanno la loro parte, contribuendo a rendere magico quel momento. Un buon prodotto che possa aumentare ancor di più questa magia sono le luci Funkprofi. Queste particolari lucine sono tanto belle quanto smart. Potrete controllarle tramite l’apposito telecomando o tramite l’app per smartphone. Sono compatibili con Alexa e Google Assistant e sono adatte sia per ambienti esterni che interni. Sono alimentate tramite cavo USB, hanno un timer per lo spegnimento automatico e possono accendersi anche a ritmo di musica.

(in offerta su amazon.it) Funkprofi Luci Fatate Catena luminosa Catena Regolabile LED con Filo di Rame, Alexa e Google Assistant, Controllo APP, Telecomando per Interni Esterni e Altre Celebrazioni 【Funziona con Alexa e Google Assistant】 Puoi controllare le lucine con il telecomando in dotazione o scaricare l'APP sul tuo smartphone per controllare le lucine. Inoltre, puoi anche accendere le lucine tramite Alexa o Google Assistant e portare la luce calda nella tua casa intelligente tramite il controllo vocale.

Il punto principale, nonché quello che più di tutti attira l’attenzione, è sicuramente il topper dell’albero natalizio. La scelta solitamente è fra un puntale o la più classica stella, spesso non illuminati. Ma cosa ne direste se quest’anno a dominare il vostro albero ci fosse una stella dotata di proiettore? Grazie a quest’ultima infatti, oltre che come addobbo per l’albero, servirà anche per abbellire ulteriormente la vostra casa, creando un ambiente ancora più natalizio. Il proiettore integrato decorerà il vostro soffitto come un vero e proprio cielo stellato. Il topper è in vendita a 25,99 € al momento della scrittura dell’articolo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store per l’acquisto.

Un altro addobbo molto particolare e sicuramente alternativo alle solite palline, sono i dischi LED natalizi da appendere all’albero o ovunque voi vogliate. Questi particolari dischi sono presenti con varie decorazioni e colori, passando dalla luce bianco calda e quella multicolore. Una renna, Babbo Natale o un semplice augurio di buon Natale possono sicuramente migliorare la vostra giornata e quella di chi le osserva. Sono facili da appendere e funzionano tramite pile, quindi addio consumi elettrici. I dischi natalizi sono in vendita a 16,89 € al momento della scrittura dell’articolo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store per l’acquisto.

Quante volte ci è capitato di vedere i film natalizi tipici americani con le case superdecorate? Se prima la decorazione si basava solo sulle lucine, adesso si punta anche tanto sui proiettori, in grado di regalare un effetto visivo di maggior impatto senza dover riempire la facciata di fili elettrici difficili da appendere. Questo proiettore in particolare è dotato di una doppia lente in grado di far comparire sulla nostra casa dei fiocchi di neve veramente suggestivi. Ha in dotazione una base per esser poggiato su un muretto o qualsiasi altro rialzo, ma può anche esser conficcato nel terreno tramite l’apposito punteruolo. Potrete inoltre gestirlo tramite l’apposito telecomando, spegnendolo e accendendolo senza uscire di casa. Il proiettore è in vendita a 36,39 € al momento della scrittura dell’articolo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store per l’acquisto.

Un altro addobbo natalizio adatto ai più fedeli delle tradizioni e tipico del periodo sono le lucine da appendere fuori. Perché non renderle più smart? È quello che ha pensato Govee quando ha ideato questa striscia di 15 metri con lampadine LED RGB con ben 40 modalità differenti di illuminazione. Queste luci sono dotate di certificazione IP65 che le rende impermeabili e quindi adatte per ambienti esterni. Sono controllabili tramite app, attraverso la quale non solo potrete accenderle e spegnerle, ma anche cambiare l’illuminazione e altro ancora. Inoltre, una volta passato il periodo natalizio potrete utilizzarle per delle feste in giardino, in spiaggia o ovunque voi vogliate.

I migliori gadget tech per riscaldare Natale

Se illuminare e addobbare la casa è sicuramente un momento molto importante, mai come quest’anno, con tutte le restrizioni vigenti, stare al caldo è così importante. Per i lupi solitari che amano guardare un film o una serie TV su Netflix, bere una cioccolata calda o un the sul divano o leggere un libro sulla propria poltrona davanti al camino, l’idea migliore è quella di utilizzare una coperta elettrica riscaldata. Questa in particolare può essere utilizzata anche come mantello, permettendoci di portarla con noi quando ci spostiamo da una stanza all’altra. Dotata di dimensioni pari a 100 x 70 cm, è completamente sfoderabile e lavabile per il massimo dell’igiene. La coperta è in vendita a 36,39 € al momento della scrittura dell’articolo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store per l’acquisto.

D’inverno farsi una doccia può essere un vero e proprio trauma per alcuni, specialmente se la casa è molto fredda. Se vi riconoscete fra queste persone, la stufetta elettrica portatile da parete è quello che fa per voi. Grazie all’apposito telecomando potrete controllarla, accendendola e spegnendola all’occorrenza per riscaldare l’ambiente interessato. Inoltre potrete impostare un timer per farla funzionare il tempo desiderato, oppure una temperatura ideale. Una volta raggiunta quest’ultima, la stufa si spegnerà automaticamente e manterrà l’ambiente costantemente riscaldato se dovesse scendere nuovamente. La stufa è in vendita a 23,39 € al momento della scrittura dell’articolo. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale dello store per l’acquisto.

L’ultimo prodotto per questa breve guida è un berretto dotato non solo di luce integrata, ma anche di cuffiette Bluetooth da collegare al nostro smartphone. Questo particolare accessorio è ottimo per gli amanti delle escursioni e i campeggi che vogliono passare un Natale alternativo. La luce LED e il dispositivo Bluetooth sono alimentati da due diverse batterie e possono essere ricaricate per una durata totale di utilizzo di ben 10 ore. Inoltre, rimuovendo questi due dispositivi, può diventare un normale berretto, ottimo per uscire nelle giornate più fredde e pronto per essere lavato quando è troppo sporco.

Berretto Unisex Bluetooth LED Beanie con Luce, USB Ricaricabile Torcia per Cuffie Cuffia Cappello Musicale, Regali per Uomo e Donna, Cappellino Invernale Caldo per Sport all'aperto (4LED) 🎁【Miglior regalo musicale】: Bluetooth Music Berretto con luce a LED, Bluetooth 5.0, Carica batteria agli ioni di litio, estremamente bassa, tempo di ricarica 2 ore, la riproduzione della musica può essere fino a 10 ore. Il 100% della luce forte può essere utilizzato per circa 10 ore. Regalo unico

Buon Natale a tutti!

Per questa guida è ormai tutto. Cosa ne pensate di questi oggetti utili per addobbare e riscaldarsi durante il periodo natalizio? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!