Migliori assistenti vocali | Settembre 2021

Vorresti rendere la tua casa e la tua vita un pò più smart? Scegli uno tra i migliori assistenti vocali per smartphone e domotica

Gli assistenti vocali sono i protagonisti dell’evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Questi software di intelligenza artificiale e machine learning si sono dapprima diffusi sugli smartphone, per poi arrivare ad integrarsi con migliaia di altri dispositivi, principalmente quelli di domotica smart.

Grazie al loro utilizzo è possibile dare dei comandi o fare delle domande e ricevere la risposta o l’esecuzione del comando. In questo modo è possibile, oltre che controllare il proprio smartphone, comandare con la voce anche le apparecchiature domestiche compatibili.

Echo & Alexa by Amazon – Migliori assistenti vocali

Alexa è l’assistente vocale su tutti i dispositivi smart prodotti da Amazon, ma non solo: al momento è l’assistente vocale che ha la maggior compatibilità anche con device di terze parti, come ad esempio Philips. Questo fattore è da tenere in considerazione se si sta progettando di rendere smart la propria abitazione.

Alexa è capace di rispondere a domande di carattere generale e compiere azioni, inoltre è totalmente integrato nell’ecosistema dello shopping Amazon, permettendo di piazzare ordini, cancellarli o seguire il loro stato.

Sono diversi i device prodotti da Amazon con Alexa integrato, tra i quali troviamo diversi smart speaker e smart hub con display.

(in offerta su amazon.it) Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Echo Studio - Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa Audio che riempie la stanza - I cinque altoparlanti offrono bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge spazialità, definizione e profondità alla musica.

Nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite Progettato per muoversi con te - Con uno schermo HD da 10,1" che si muove automaticamente, avrai sempre sott'occhio videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità.

(in offerta su amazon.it) Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale Il nostro dispositivo per lo streaming più potente, con un’antenna Wi-Fi dal nuovo design ottimizzata per lo streaming di contenuti in 4K Ultra HD.

(in offerta su amazon.it) Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa Rendi ogni ambiente più intelligente – Questo dispositivo Echo con spina integrata ti permette di usare Alexa in più ambienti di casa tua.

Google Home con Google Assistant – Migliori assistenti vocali

L’ecosistema di Google si sta pian pano espandendo, anche se ancora non è hai livelli di Amazon in quanto a dispositivi compatibili, soprattutto quelli di produttori terzi.

Dall’altro canto, Google Assistant è probabilmente il migliore tra gli assistenti vocali per quanto riguarda il riconoscimento delle domande delle domande e le risposte che fornisce.

Google Assistant può inviare messaggi, avviare chiamate, riprodurre musica, fornire informazioni o tradurre frasi in altre lingue, ma anche controllare la domotica di casa, come la regolazione della temperatura o l’impianto di illuminazione.

Tra i prodotti principali con l’assiste Google, oltre ovviamente l’app per smartphone, ti segnalo:

Apple Siri – Migliori assistenti vocali

L’assistente vocale della casa di Cupertino si integra alla perfezione con tutti i dispositivi Apple, ma anche con gli accessori per la domotica certificati Works with Apple HomeKit, che permettono di controllare praticamente tutta la casa semplicemente con la voce.

Allo stato attuale il parco dispositivi compatibili con Siri è abbastanza limitato, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi di terze parti.

Dalla lettura dei messaggi mentre si indossano le AirPods, alla dettatura dei messaggi sull’Apple Watch, passando dall’impostare sveglie e promemoria o mostrarti gli appuntamenti della giornata, fino al controllo della musica, Apple Siri è in grado di controllare e gestire diversi aspetti della nostra routine quotidiana.

L’integrazione con i dispositivi Apple è praticamente perfetta, se sei alla ricerca di un dispositivo da acquistare puoi prendere in considerazione uno dei seguenti:

(in offerta su amazon.it) Nuovo Apple AirPods Max - Celeste Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

(in offerta su amazon.it) Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Samsung Bixby – Migliori assistenti vocali

Bixby è l’assistente vocale più “acerbo” tra quelli menzionanti finora. Al momento infatti è compatibile solo con i dispositivi Samsung appartenenti alla serie Note e Galaxy S, a partire da Note8 e Galaxy S8/S8+ in avanti.

Le funzioni disponibili sono quelle standard degli assistenti vocali, molto simili a quanto già fanno Google Assistant e Siri.

Per quanto riguarda il lato casa smart, Bixby può controllare un parco dispositivi Samsung SmartThings e di terze parti in via di espansione, che comprende anche molti prodotti per la casa come lavatrici, forni, frigoriferi e lampadine.

Samsung POWERbot VR7000 Aspirapolvere Robot, senza Sacco, 20 W, Telecomando, Blu Aspirapolvere robot con sistema di aspirazione CycloneForce che ti garantisce una forza aspirante 40 volte superiore ai tradizionali modelli robot con funzionamento meccanico

480 Recensioni Sonos Boost Ponte Wireless, Bianco Senza disturbi, inconvenienti o interruzioni, anche nelle case con reti wireless complesse

Microsoft Cortana – Migliori assistenti vocali

Cortana è l’assistente vocale di casa Microsoft in cui tutti noi ci siamo imbattuti almeno una volta nella vita.

Come tutti gli smart assistant è in continua evoluzione: è infatti notizia recente che Cortana abbandonerà del tutto Android e iOS all’inizio del 2021, e smetterà di funzionare anche sullo smart speaker Harman Kardon Invoke.

Ciò non significa che sparirà dal mercato, ma anziché concentrarsi sull’integrazione con smartphone e domotica, punterà ad ampliare l’integrazione con Microsoft 365, concentrandosi esclusivamente sul mondo della produttività.