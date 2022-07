Migliori aspirapolveri senza filo | Luglio 2022

In questo articolo scopriremo quali sono i migliori aspirapolveri senza filo da acquistare attualmente sul mercato, in base al prezzo e alla loro caratteristiche tecniche

È uno degli elettrodomestici più in voga degli ultimi anni, capace di coniugare il piacere e l’importanza di una casa sempre pulita e igienizzata.

Dato le dimensioni ridotte sono molto più maneggevoli rispetto ad un normale aspirapolvere, non dimenticando la possibilità di spostarci tranquillamente per tutta la casa, senza dover pensare all’intralcio del filo, rendendo più facile pulire ogni angolo e svolgendo il lavoro in pochi minuti.

Data la vastità di prodotti esistenti sul mercato in fatto di aspirapolveri senza filo, cercheremo di aiutarvi con questa guida tenendo conto di alcuni aspetti, tra cui: le caratteristiche tecniche, la durata della batteria, la capacità del serbatoio della polvere e il rapporto qualità-prezzo.

Partendo da un prezzo più economico, fino ad arrivare al top di gamma. Scopriamoli insieme in questa guida.

Electrolux EERC72EB | Migliori aspirapolveri senza filo

L’aspirapolvere cordless che assicura prestazioni superiori di pulizia in totale semplicità. Il modello unisce la versatilità del sistema due in uno alla manovrabilità a 180°.

La potenza di aspirazione è garantita dalla forza della tecnologia ciclonica, mentre la lunga durata dell’attività dalle batterie al Litio. La ricarica completa delle batterie avviene in sole quattro ore.

Quest’ultima è sganciabile, rendendo possibili la pulizia di diversi tipi di superficie, anche le più difficili. Sarà possibile pulire non solo pavimenti, quindi, ma anche arredi, ripiani e tavoli.

L’aspirapolvere è inoltre l’ideale per coloro che convivono con degli animali domestici, risultando un valido alleato nella rimozione dei peli. Gli indicatori di accensione e regolazione sono comodamente posti vicino all’impugnatura.

VICSOO W10 | Migliori aspirapolveri senza filo

Grazie alla motore da 120 W e spazzola a rullo elettrica da 20 W, VICSOO W10 può facilmente soddisfare ogni esigenza di pulizia quotidiana, consente una facile pulizia di pavimenti, automobili, tappezzerie, scale, librerie, divani, seggiolini auto e tende.

Ha due modalità di aspirazione regolabili, l’aspirazione inferiore è di 12Kpa e l’aspirazione più alta può arrivare a 20Kpa. La batteria ricaricabile agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 40 minuti.

L’indicatore della batteria a LED mostra la potenza della batteria in modo intuitivo e chiaro. Il supporto a parete permette di mantenere l’aspirapolvere in posizione verticale, occupando meno spazio.

Rowenta RH6921 | Migliori aspirapolveri senza filo

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60, con batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi, grazie alla spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, per una casa pulita e più piacevole

Progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile.

L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 è leggero e maneggevole; pesa solo 2,2 kg per una pulizia rapida e senza sforzo.

Batteria al Litio da 22V a lunga durata, ricaricabile in 4 ore; è possibile ricaricare la scopa elettrica nell’apposita stazione a parete, in cui riporre anche gli accessori, oppure estrarre la batteria e ricaricarla a parte.

Xiaomi G9 | Migliori aspirapolveri senza filo

L’aspirapolvere G9 pulisce in modo efficiente, 120 AW ad alta potenza di aspirazione. Dotato di un motore brushless ad alta velocità da 100.000 rotazioni al minuto, aspira efficacemente tutti i tipi di sporco e polvere nascosta.

Dotato di una spazzola per rimuovere forfora, peli di animali domestici, acari, la forte potenza di aspirazione può penetrare in profondità nelle fibre dei tessuti, eliminando efficacemente capelli, pelle e forfora della biancheria da letto, dei divani e materassi.

La ricarica completa da 3,5 ore può durare fino a 60 minuti e con un contenitore per la polvere da 0,6 litri

Proscenic P11 | Migliori aspirapolveri senza filo

Incorpora un potente motore brushless da 350w, che può generare una potenza di aspirazione fino 30000pa, per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia.

Lunga durata della batteria, grazie alle 8 celle ad alta capacità, rimovibile e con carica rapida, in 120-180 min di ricarica e fino a 60 minuti di autonomia. Molto comodo da caricare direttamente su qualsiasi muro.

Il P11 ha spazzole multiple e accessori che ti permettono di pulire le diverse superfici come pavimenti, tappeti, tende, coperte e molto altro. Il contenitore della polvere può essere svuotato semplicemente premendo il pulsante.

Grazie allo schermo touch, si può controllare facilmente la modalità di pulizia, visualizzare lo stato della batteria e molte altre funzioni interessanti collegandoti all’APP Smart.

Tutti gli accessori sono rimovibili e lavabili, lavabili facilmente con acqua, qui trovate la nostra recensione al prodotto.

DeLonghi Colombina Evo | Migliori aspirapolveri senza filo

Motore digitale e due livelli di potenza per performance di aspirazione al 100%; batteria lithium removibile e ricaricabile anche separatamente. Ottimo per la raccolta di peli e capelli senza il rischio di avvolgimento intorno al rullo; la spazzola è autopulente e ottima sulle superfici delicate.

Doppio filtro ciclonico con filtro in metallo, filtro epa lavabile per trattenere le particelle di polvere. Spazzola motorizzata che offre la efficacia di raccolta anche nelle situazioni difficili; ottima per le pulizie sui tappeti o per la raccolta di pelo di animale domestico

Inclusi nella confezione troviamo alcuni accessori tra cui: spazzola 2-in-1: lancia con setole estraibili, bocchetta multiuso, tubo flessibile, spazzola per mobili e imbottiti, spazzola combo system, supporto a muro con porta accessori.

Samsung Jet 75 Turbo | Migliori aspirapolveri senza filo

Sistema di filtraggio a 5 livelli, trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni, restituendo aria pulita. Fino a 60 minuti di autonomia, la batteria conserva il 70% delle sue prestazioni originali anche dopo 5 anni.

La spazzola Turbo Action consente all’aspirapolvere potente di raccogliere anche le particelle più piccole da tappeti e pavimenti. Ruota di 180 gradi per raggiungere anche gli angoli più scomodi.

Base 2 in 1 per fissare la scopa elettrica al muro o riporre i tuoi accessori su una mensola. Serbatoio completamente lavabile e 5 Accessori inclusi: Turbo Action, lancia per la polvere, accessorio flessibile, mini-spazzola per superfici delicate, base porta accessori con ricarica seconda batteria.

Miele Triflex HX1 | Migliori aspirapolveri senza filo

Il design 3 in 1 di Miele Triflex HX1 offre grande flessibilità per una pulizia profonda di pavimenti e aree difficili da raggiungere, eliminando senza fatica i peli di animali.

Con la tecnologia Vortex e la spazzola elettrica XXL, Triflex HX1 ha la potenza di un aspirapolvere con filo e offre una pulizia rapida ed efficiente di tutte le superfici, dalle piastrelle al parquet.

La batteria sostituibile e ricaricabile al Litio offre fino a 60 minuti di autonomia e fino a 125 mq di superficie coperta; il filtro HEPA assorbe e filtra efficacemente microparticelle e allergeni.

Accessori inclusi: batteria, bocchetta a lancia, pennello per mobili, ugello per tappezzeria, elettrospazzola Multi Floor XXL, spazzola elettrocompatta, Montaggio a Parete.

Dyson V11 Absolute | Migliori aspirapolveri senza filo

Pulisce a fondo ovunque, la versatilità della tecnologia senza filo Dyson rende più facile pulire in tutta la casa. I cicloni brevettati Dyson creano forze di 79.000 g per spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro, evitando così qualsiasi perdita di aspirazione.

Questo motore Dyson Hyperdymium raggiunge velocità fino a 125.000 giri al minuto. Il sistema di filtrazione a sei strati trattiene il fino a 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron. Si adatta in modo intelligente ad ogni tipo di superficie.

L’ampio contenitore da 0,76 litri significa meno soste, mentre il meccanismo a grilletto rende lo svuotamento facile e igienico. Riponi semplicemente il tuo Dyson V11 nella stazione di ricarica a muro, pronto per riprenderlo quando serve.

Lo schermo LCD mostra l’autonomia rimanente e altre informazioni in tempo reale, come la modalità di aspirazione in uso, i promemoria per la manutenzione del filtro e la segnalazione delle ostruzioni.Riporta le prestazioni in tempo reale.

Conclusioni

Eccoci arrivati alla fine della guida sui migliori aspirapolveri senza filo scelti da tuttoteK. Abbiamo cercato di selezionare quelli più validi, non trascurando il rapporto qualità-prezzo.

