MicroSD Lexar Professional 1066x: per i video in 4K

La nuova MicroSD Lexar Professional 1066x è il supporto di memoria definitivo per girare video ad alta risoluzione con bitrate elevato

La microSD Lexar Professional 1066x serie Silver è nata per offrire la velocità e lo spazio necessari per registrare velocemente le proprie avventure in alta qualità quando si è in movimento. Progettata per telecamere sportive, droni e smartphone Android, registra e trasferisce rapidamente foto in alta qualità e video in Full-HD e 4K UHD con velocità di lettura fino a 160MB/s e di scrittura fino a 120MB/s grazie alla tecnologia UHS-I.

La scheda è di Classe 10, UHS Speed Class 3 (U3) e classe di velocità Video 30 (V30), e garantisce le prestazioni che occorrono per scattare più velocemente e più a lungo. Grazie alla valutazione di Classe 2 di prestazione per le applicazioni (A2), le schede microSD Professional 1066x UHS-I serie Silver sono ottime anche per le applicazioni su smartphone e tablet Android, perché permettono di lanciare e archiviare le app in un attimo e direttamente sulla scheda di memoria A2 utilizzando dispositivi abilitati alla memorizzazione Android Adoptable. Le schede microSD Lexar Professional sono inoltre impermeabili e resistenti a urti, vibrazioni e raggi X.

Principali caratteristiche di Lexar Micro SD Professional 1066x:

Prestazioni di livello professionale per telecamere sportive, droni e smartphone Android

Sfrutta la tecnologia UHS-I per una velocità di lettura fino a 160MB/s

Registra velocemente immagini in alta qualità e lunghi pezzi di video in Full-HD e in 4K UHD con velocità di lettura fino a 120 MB/s

Carica le app più velocemente grazie alla fulminea velocità A2

Capacità disponibili: 64GB, 128GB e 256GB

Progettata per resistere a lungo anche nelle condizioni più dure

Comprende adattatore SD

Garanzia di dieci anni per la scheda e garanzia di un anno per l’adattatore

Prezzo indicativo al pubblico: a partire da 34,90 euro (64GB)

