Micromobilità sicura: Nilox presenta i suoi indicatori direzionali

Nilox, nota per le innovazioni tecnologiche in ambito sport e outdoor, presenta i suoi indicatori direzionali per la micromobilità sicura

Il tema della micromobilità sicura negli spazi urbani è sempre più sentito e noi di tuttoteK ne abbiamo già parlato. Siamo ormai abituati a vedere scorrazzare tra le strade delle nostre città monopattini elettrici e bici di ultima generazione. Parallelamente, nasce il problema della sicurezza stradale. Per rispondere alla problematica, Nilox presenta prontamente la sua soluzione: degli innovativi indicatori direzionali universali per monopattini e bici. Il nuovo accessorio consente di rispondere in anticipo alle disposizioni normative in tema di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada 2021 che entreranno in vigore dall’estate.

Nilox e la sicurezza stradale

Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, da sempre riesce con successo a portare innovazione nel mondo della mobilità elettrica, senza trascurare assolutamente la micromobilità sicura. Nello specifico, Nilox porta la sua attenzione sul suo nuovo prodotto universale. Le frecce direzionali sono pensate per offrire un’esperienza di guida più completa e sicura. Gli indicatori universali sono adattabili a qualsiasi monopattino elettrico, ma utilizzabili anche sulle biciclette. L’azienda è stata tra le prime in Italia a lanciare, ormai dallo scorso mese di ottobre, un modello di monopattino elettrico con gli indicatori di svolta incorporati: il Nilox M1.

Micromobilità e Codice della Strada

Il nuovo accessorio presentato dal brand è disegnato per rispondere con tempismo e praticità al prossimo cambiamento normativo che entrerà in vigore questa estate. Infatti, tra le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada 2021 per migliorare la viabilità su strada di tutti i cittadini e avere per degli spazi urbani più sicuri, con decorrenza dal 1° luglio 2022 è previsto per i monopattini elettrici commercializzati in Italia l’obbligo di disporre di appositi indicatori di svolta luminosi.

Gli indicatori universali

In termini di micromobilità sicura, Nilox incarna appieno la sua filosofia X-Drive. Viene condensata tutta la volontà del brand di migliorare gli standard raggiunti in termini di sicurezza, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive per offrire un’esperienza superiore.

Design e materiali

Il risultato di tanta passione e dedizione è un prodotto fabbricato di policarbonato e silicone, resistente all’acqua. L’articolo colpisce e si contraddistingue per un design compatto e leggero, dalle ridotte dimensioni e dal peso contenuto, con soli 62g per l’intero paio. La praticità non è da meno, infatti basta un semplice tocco alle estremità per accenderle e spegnerle, senza dover quindi staccare le mani dal manubrio.

Tecnologia e autonomia

Inoltre, gli indicatori di svolta Nilox sono anche smart: grazie a un timer interno che li spegne automaticamente dopo 45 secondi, non c’è il rischio di lasciarli accesi per errore e sprecare la batteria. Ma non preoccupatevi, poichè la batteria ha una durata stimata è di 30 ore di utilizzo. Per installarli è sufficiente collocarli in una piccola incisione alle estremità del tubo del manubrio dentro le quali inserirle e si può partire in tutta sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Gli indicatori di svolta di Nilox sono già disponibili ad un prezzo al pubblico consigliato di soli 24,95 €.

E voi cosa ne pensate della micromobilità sicura? Dite la vostra nei commenti e continuate a seguire tuttoteK.