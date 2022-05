Micromobilità e sicurezza: Voi punta su Modena con il nuovo Voiager 4

Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di mobilità urbana e che offre monopattini elettrici in sharing, collaborando con città e comunità locali. A breve disponibile il nuovo Voiager 4, il primo in Italia dotato di frecce e doppio cavalletto, che unisce micromobilità e sicurezza

Voi Technology azienda svedese di micromobilità leader in Europa, lancia a Modena il Voiager 4 (V4). Il nuovo monopattino dotato di frecce direzionali e doppio cavalletto. Sarà a disposizione degli utenti dal 9 maggio ed andrà a sostituire tutti i monopattini attualmente in circolazione in città, i V3X.

Con la sua mossa, Voi Technology conferma di voler continuare a investire nella città di Modena. Per farlo sceglie di offrire ai suoi cittadini uno dei modelli tecnologicamente più avanzati, secondo solo al Voiager 5. Voi compie un passo ulteriore verso la realizzazione della propria mission: migliorare la vivibilità delle città, in modo sicuro e sostenibile, grazie alla micromobilità elettrica in sharing. Di seguito le parole di Magdalena Krenek, General Manager Italy di Voi Technology:

Con i Voiager 4 i modenesi avranno a disposizione un mezzo ancora più sicuro e facile da usare per gli spostamenti in città. L’evoluzione della micromobilità costituisce un tassello importante per la crescita delle città, Voi Technology intende continuare a essere al fianco del Comune e delle autorità pubbliche per far sì che Modena, una città così attenta alla mobilità green, possa presto diventare sempre più “a misura d’uomo”: sostenibile e sicura.

Il monopattino per Modena: il Voiager 4 | Micromobilità e sicurezza

Il Voiager 4 possiede le migliori tecnologie IoT e nuove funzionalità che hanno permesso di raggiungere standard di guida, sicurezza e sostenibilità senza pari. Ciò andrà a beneficio sia degli utenti che delle amministrazioni. Questo modello di monopattino è stato il primo in Italia a dotarsi di indicatori laterali (frecce), permettendo agli utenti di indicare i loro spostamenti, migliorando la sicurezza in strada per sé e gli altri.

Con un ciclo di vita di oltre 5 anni e un aumento del 35% delle prestazioni del motore, il Voiager 4 è progettato per un uso urbano frequente. Non solo, perché offre anche una guida il più stabile e sicura possibile agli utenti. Questo monopattino è in grado di minimizzare l’impatto di ciottoli e buche ed eccelle in tutte le condizioni atmosferiche. Il componente cardine del Voiager 4 è l’hub di controllo connesso del monopattino, un nuovo sistema hardware IoT (Internet of Things).

Sicurezza: Vision zero (incidenti) | Micromobilità e sicurezza

L’impegno di Voi Technology per la città del futuro è quello di renderla più sicura. Voi propone fin dai suoi esordi soluzioni ed innovazioni che contribuiscono a rendere la mobilità più accessibile, sostenibile e sicura sia per i propri utenti sia per tutti gli altri attori del traffico urbano. Voi abbraccia infatti la politica della Vision Zero promossa dalle Nazioni Unite: un obiettivo molto ambizioso che mira a portare il numero di vittime su strada vicino allo Zero entro il 2030. Per contribuire a raggiungere questo scopo Voi investe in molteplici fronti: tecnologia, formazione e collaborazione.

Voi Technology si impegna affinché tutti possano godere dei benefici della micromobilità elettrica. Questo desiderio si riflette nella creazione della prima scuola di guida digitale progettata e sviluppata da Voi Technology: RideLikeVoilà. La scuola ha già permesso a più di 600.000 persone di imparare le regole di guida sulle strade in maniera del tutto gratuita. Un saluto dalla redazione di tuttoteK.