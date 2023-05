Meliconi presenta il supporto per TV 400 SDRP Plus

Meliconi 400 SDRP PLUS è un supporto orientabile per TV con doppio braccio. Questo moderno supporto da parete, rappresenta la massima espressione tecnologica del Made in Italy Meliconi

Dal design innovativo 400 SDRP PLUS Meliconi è pensato appositamente sia per inclinare lo schermo verticalmente senza l’utilizzo di utensili, sia per ruotarlo orizzontalmente per una visione perfetta da ogni angolatura.

Il supporto elegante e dalle prestazioni eccezionali

La funzione EASY FIX UP&Down, permette una duplice regolazione post montaggio in grado di correggere eventuali errori di foratura: verticale e orizzontale.

Tutti i supporti SLIMSTYLE PLUS sono 100% Made in Italy, con qualità certificata TUV e 10 anni di garanzia. Prezzo consigliato al pubblico: 214,49 euro

Specifiche tecniche:

· Dimensione TV (“): 32 – 85

· Portata Max (Kg): 55

· Vesa (mm): 200-300-400

· Distanza dal muro (mm): min. 10.5 – max. 56

· Inclinazione verticale (°): +5 -10

· Rotazione orizzontale (°): ±85

Rimanete sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per non perdervi le ultime novità sulla tecnologia e non solo!