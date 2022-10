Meliconi: ecco il nuovo 400 SDRP Plus

400 SDRP PLUS è il nuovo supporto orientabile per TV ideato da Meliconi, caratterizzato da due braccia e due snodi

Sin dalla sua fondazione, Meliconi (clicca qui per visitare il sito dell’azienda) introduce nel mercato idee originali e alla portata di tutti per semplificare la quotidianità. Grazie alla creatività, alla passione e al potere inossidabile delle buone idee di chi ci lavora, Meliconi continua a inventare un futuro migliore e sostenibile. L’azienda vuole continuare a crescere e a svilupparsi in Italia e all’estero, consolidando una rete vincente di clienti e fornitori per creare insieme valore reciproco e duraturo. La costante ricerca della funzionalità e l’attenzione alle esigenze del cliente, hanno permesso all’azienda di diventare leader nella produzione di accessori audio video e di articoli per la casa. Di recente, l’azienda ha presentato il suo innovativo braccio per tv, il Meliconi 400 SDRP Plus.

Dettagli sul nuovo Meliconi 400 SDRP Plus

Questo moderno supporto da parete è adatto per TV di dimensioni di medio e grande formato. La funzione SMART LOCK PRO, oltre a permettere di cambiare l’inclinazione verticale del televisore in maniera libera, garantisce la messa in bolla del televisore anche dopo aver fissato il supporto al muro, senza l’utilizzo di alcun cacciavite. Di seguito, andremo a conoscere nel dettaglio le caratteriostiche di questo nuovissimo supporto da parete di casa Meliconi. Tutti i supporti SLIMSTYLE PLUS sono 100% Made in Italy, con qualità certificata TUV e 10 anni di garanzia.

Specifiche tecniche:

Dimensione TV (“): 32 – 82 Portata Max (Kg): 55

Vesa (mm): 200-300-400

Distanza dal muro (mm): min. 92- max. 533

Rotazione verticale: +5 -10 gradi

Rotazione orizzontale: 85 gradi

con Easy Tilt Pro.

Prezzo e disponibilità

Il supporto 400 SDRP Plus Meliconi è acquistabile sul Sito Meliconi, presso la GDO e nei migliori siti di e-commerce. Il prezzo consigliato al pubblico e di 214,49 euro.

