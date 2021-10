MEDION Erazer X89044: lo zaino per il PC e tutti gli accessori

Lo zaino MEDION Erazer X89044 offre uno spazio adeguato per portare con noi PC e svariate accessori, senza rinunciare a comodità e resistenza

Che siate degli appassionati di gaming o dei professionisti che lavorano in mobilità, uno dei grossi limiti di spostarsi spesso è che è complesso portare con noi tutti gli accessori che potremmo avere in una postazione fissa. Mouse, tastiera, cuffie, libri, tablet… E poi anche il pranzo magari! Servono borse e zaini comodi e soprattutto capienti. La risposta a tutte queste esigenze e a molte altre ancora si chiama MEDION Erazer X89044 ed è lo zaino più comodo che viene in aiuto in mille situazioni diverse.

MEDION Erazer X89044: lo zaino spazioso e comodo

Ideale per trasportare notebook fino ai 17” nello scomparto rinforzato, si caratterizza per un elevato comfort garantito dall’ottima vestibilità. Il look total black, interrotto solo dal logo Erazer, contraddistingue il design innovativo e ottimizzato per trasportare ciascun elemento di elettronica di consumo. La vestibilità ideale di MEDION Erazer X89044 è dovuta ai confortevoli spallacci imbottiti che distribuiscono il peso su entrambe le spalle ammortizzando il carico. Una comoda copertura antipioggia protegge il tessuto extra resistente dello zaino.

Gli scomparti sono studiati per poter ospitare ogni elemento, dalla tastiera che può essere posizionata in una tasca espandibile, alle cuffie al mouse; tutti hanno lo spazio ideale per essere riposti, identificato da icone bianche sul tessuto. Non mancano uno scomparto nascosto per trasportare oggetti di valore, due vani portaoggetti principali e pratiche tasche interne che rendono MEDION Erazer X89044 un grandissimo alleato per muoversi con tutto ciò che è necessario. Completano il look le due tasche esterne dove è possibile riporre bottiglie.

Dove acquistare

I prodotti MEDION sono disponibili su Amazon e presso i partner ufficiali. Per ulteriori informazioni sui prodotti Medion Italia visitate il sito ufficiale www.medion.it. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!