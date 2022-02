MEATER Plus: a San Valentino per una cucina high-tech

Per una serata romantica, basta sincronizzare i tempi dell’amore con quelli del termometro smart da cucina MEATER Plus. Scopriamolo più da vicino!

Non c’è nulla di più prezioso del proprio tempo. E non c’è giorno migliore di San Valentino per regalarlo alla persona amata. MEATER ha una soluzione intelligente con cui organizzare una cena romantica: il termometro smart MEATER Plus, infatti, monitora la cottura del secondo di carne o pesce e permette così di dedicare attenzione al proprio partner per un brindisi o una degustazione, senza altri pensieri.

L’amore non conosce misura, ma MEATER Plus sì

MEATER Plus è un termometro smart per la carne, semplice da configurare e da usare. Per qualunque ricetta, di carne ma anche di pesce, MEATER Plus è la soluzione per misurare con estrema precisione la temperatura delle proprie pietanze. Eviterà così che l’arrosto, il filetto o il carré risultino troppo asciutti, garantendo ogni volta una carne succosa e perfettamente cotta.

Grazie a uno speciale Sistema di Cottura Guidata e ad un avanzato algoritmo brevettato, permette di monitorare la propria pietanza dall‘app per smartphone e tablet, stimando i tempi di cottura e avvisando quando è pronta. In questo modo, è possibile allontanarsi da forno e fornelli ed essere padroni del proprio tempo. E dedicarlo a chi ci accompagna nella vita.

Unico come il rapporto tra due innamorati

A differenza di altri termometri intelligenti da cucina, MEATER Plus è dotato di una sonda in acciaio inossidabile e ceramica completamente wireless, che, grazie a due sensori, monitora sia la temperatura interna della carne (fino a 100°C) sia quella dell’ambiente circostante (fino a 275°C). Tutta la tecnologia, quindi, è contenuta all’interno della sonda, eliminando la necessità di fili esterni. La potenza del segnale wireless copre un raggio di 50 metri.

Il vero amore è all-seasons

Il vero amore non è un cappotto da riporre nell’armadio finito l’inverno, è all-seasons. Allo stesso modo, MEATER Plus è pensato per tutte le tipologie di cottura che si possono impiegare nell’anno, non solo in forno, ma anche nel barbecue, sulla griglia e in padella. Può essere inoltre utilizzato con una vasta selezione di carni e di tagli. E torna ogni volta come nuovo dopo essere stato lavato (anche in lavastoviglie). D’altronde si sa che il vero amore non finisce mai.

Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!