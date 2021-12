MEATER Plus: un regalo di Natale originale

MEATER Plus, l’innovativo termometro smart per la carne, è un autentico alleato del Natale, garantendo la perfetta cottura di arrosti e brasati. Un regalo perfetto per tutti gli amanti del pranzo natalizio

Il Natale è già nell’aria e per gli italiani significa tre cose: famiglia, regali e pranzo natalizio. La tradizione prevede di servire un arrosto (o, al Nord, anche un brasato), ma possiamo sentirci liberi di sbizzarrirci con diverse tipologie di carne, dalla faraona all’anatra, dal tacchino al manzo, cucinate con ricette di famiglia e di chef stellati. Per qualunque ricetta, di carne ma anche di pesce, MEATER Plus è la soluzione per misurare con estrema precisione la temperatura della vostra pietanza nel forno. Perché quindi non regalarlo ai propri amici e famigliari, aiutandoli a rendere perfetto il loro Natale? MEATER Plus eviterà che il loro arrosto risulti troppo asciutto, garantendo ogni volta una carne succosa e perfettamente cotta.

MEATER Plus: il termometro smart

MEATER Plus è un termometro da cucina intelligente, utile sia per principianti sia per esperti, semplice da configurare e da usare. Questo gadget non solo assicura piatti succulenti, ma consente allo chef di allontanarsi dal forno, permettendogli di godersi le festività con amici e parenti. Grazie a uno speciale Sistema di Cottura Guidata e a un avanzato algoritmo brevettato, permette di monitorare la propria pietanza dall’app per smartphone e tablet e ne stima i tempi di cottura.

Un valido aiuto in cucina

La potenza del segnale wireless, grazie al ripetitore Bluetooth presente nella stazione di ricarica, copre un raggio di 50 metri. In aggiunta, è possibile estendere il raggio della connettività di MEATER Plus a quello della propria rete Wi-Fi, attraverso la funzione MEATER Link. Questo consente di allontanarsi dalla postazione di cottura per sfruttare il proprio tempo come si preferisce, senza dover controllare di continuo la pietanza.

MEATER Plus può essere utilizzato con una vasta selezione di carni e di tagli, persino per la cottura del pesce. Passate le festività natalizie, potrete poi impiegarlo anche nel resto dell’anno in tutte le vostre cotture preferite, non solo in forno, ma anche nel barbecue, sulla griglia e in padella.

