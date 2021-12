Luci natalizie da esterno per addobbare la propria casa o balcone

Il Natale, si sa, è sinonimo di allegria e colori, e chi ha la possibilità di sfruttare gli spazi esterni può davvero conferire un tocco in più di magia all’ambiente con le luci

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio si comincia a pensare agli addobbi: tra catene luminose, ghirlande di luci, cascate e altre luminarie come quelle presenti sul sito di Luminal Park. Riprodurre l’atmosfera natalizia è davvero facile, basta seguire alcuni accorgimenti per abbellire balconi e facciate e creare un gioco magico di luci capace di trasportare i passanti nella meravigliosa atmosfera tipica del periodo più bello dell’anno. Si tratta di un’occasione che permette di dare spazio a un po’ di creatività e, perché no? Di creare qualcosa di fantasioso per allietare passanti e vicini. Vediamo insieme qualche suggerimento utile per decorare la propria casa all’esterno con le luci natalizie.

Come scegliere le luci natalizie

Il Natale, si sa, è sinonimo di allegria e colori, e chi ha la possibilità di sfruttare gli spazi esterni può davvero conferire un tocco in più di magia all’ambiente con l’uso degli strumenti giusti. Ma se babbi Natale e pupazzi di neve aiutano a riprodurre l’atmosfera natalizia, sono le luci a fare davvero la differenza, per questo consigliamo di posizionarle in modo strategico e senza temere di strafare: a Natale l’’allegria, le fantasia e i colori sono concessi, è ben possibile abbinare tra di loro più sistemi di illuminazione, senza necessariamente optare per la semplicità. Le idee per addobbare i balconi sono davvero tantissime, non ci sono regole prestabilite, per le festività si possono utilizzare tutte le luci che si desiderano: ghirlande, catene luminose, cascate, stalattiti. Con un po’ di creatività si può rendere lo spazio esterno della propria casa magico e brillante.

Come decorare un balcone o una facciata con le luci

Per abbellire gli esterni di casa, in particolare il balcone o la facciata, esistono molte soluzioni, a partire dalle catene o dai nastri di luce per uso esterno. Un’idea carina per decorare un balcone potrebbe essere quello di collocarvi un piccolo albero di Natale, preferibilmente vero, non necessariamente da abbellire interamente: per decorarlo si possono usare solo le luci (catene o cascate luminose) e, se si desidera, nastri colorati (l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci, anche ad intermittenza, risalteranno l’albero e creeranno un’atmosfera natalizia senza precedenti).

Si tratta di una soluzione particolarmente adatta ai balconi coperti, in quanto riparati maggiormente da pioggia e vento. In alternativa, o insieme alla collocazione di un albero di Natale, si possono utilizzare le lampade decorative per esterni, da appendere sul muro e sulla ringhiera (ad esempio un Babbo Natale luminoso con tubi di luce).

Come decorare la ringhiera di un balcone

Oltre alla facciata del balcone anche la ringhiera si può abbellire, le soluzioni sono davvero tante, basta usare le cosiddette figure luminose: ad esempio cristalli di neve, stelle, scritte luminose natalizie (ad esempio di “auguri” o di “buon Natale”).

Per decorare basta sistemare questi elementi decorativi a distanza di 50-70 centimetri tra di loro, preferibilmente dello stesso tipo. La scelta è davvero molto vasta: insieme a tubi luminosi, da sistemare intorno o lungo la ringhiera, puoi utilizzare cascate di luci, comete e stalattiti. Vediamo altri dettagli.

Abbellire un balcone grande per Natale

Se il balcone è molto grande puoi utilizzare figure luminose figuranti animali e oggetti tipicamente natalizi: come renne luminose, sfere luminose per esterni (da appendere sul balcone o sul muro adiacente), pupazzi di neve, di babbo Natale o altri personaggi luminosi, che vanno posizionati a terra e collegati all’energia elettrica: decorazioni ideali per stupire i bambini e trasportarli nella magia del Natale.

Per abbellire la ringhiera del balcone puoi usare le classiche luci, tubi luminosi o catene, da sistemare in base alle proprie preferenze: si possono semplicemente distendere lungo la grata in posizione verticale, oppure sistemarle a zig zag. In alternativa si possono usare le cascate luminose, che vanno semplicemente adagiate sulla base superiore della ringhiera: una volta applicate produrranno un caratteristico effetto di pioggia di luci, molto elegante.

Anche qui la scelta è ampia: se si preferisce un effetto più semplice si possono usare le stalattiti decorate, che una volta applicate sulla ringhiera regalano un magico effetto brinato, comunque molto simile alle cascate luminose. Preferisci lasciare la ringhiera libera ma non vuoi rinunciare alla bellezza delle luminarie? Puoi usare una semplice cascata di luci a pioggia, da posizionare in un angolo del balcone, verso l’esterno.