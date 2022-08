Luci di Natale a energia solare, spazio alla creatività per interni ed esterni

La magia e l’incantesimo del Natale si misurano anche attraverso la collocazione delle luci, che donano la giusta atmosfera al focolare domestico, ma sono perfette anche per le aree esterne

Chi sceglie di sbizzarrirsi con creatività, può realizzare splendidi ambienti natalizi, addobbati a meraviglia, grazie a un uso appropriato delle luci.

Il Natale non è Natale se privo di luminarie, che ci proiettano direttamente al centro della festa. Luci e decorazioni sono l’allestimento perfetto per donare gioia a piene mani. Si può optare per decorare di tutto punto l’albero, un’area della casa, oppure, se si dispone di uno spazio esterno, sbizzarrirsi in giardino, sul balcone o in terrazza, grazie a una soluzione di ultima generazione quali le luci di Natale a LED creative per interno ed esterno.

Lo spettacolo del Natale fra decorazioni, fantasia e luci solari, nel pieno rispetto per l’ambiente

Chi ama lo sfavillio del Natale, ma ha a cuore l’ecosistema, può optare per soluzione luminose amiche dell’ambiente quali le luci a energia solare.

Le luci sostenibili si possono utilizzare per decorare l’albero di Natale, abbellire il camino, illuminare a festa gli ambienti domestici, ma non solo.

L’ampia gamma di soluzioni da esterno, consente di sfruttare ad arte un palcoscenico naturale come quello proposto dall’area verde che circonda la casa. In giardino le luci si rivelano perfette per agghindare a festa alberi, aiuole o siepi. Disponendo di un giardino, o di un’ampia terrazza, sistemare le luminarie sarà una gioia e uno spettacolo per gli occhi, grazie ai giochi di colore a intermittenza, che fanno capolino fra fiori e piante.

È sufficiente dotarsi di catene luminose per ottenere un effetto mozzafiato, e di tutta una serie di luci bianche o multicolor. Immancabili i tubi luminosi, che in versione solare non necessitano di alcuna connessione alla rete elettrica e si possono collocare attorno a un arbusto, a una pianta ad alto fusto, grazie all’estrema flessibilità di cui sono dotati.

Fili e tubi luminosi si possono sistemare anche per segnare i percorsi pedonali di accesso alla casa.

Tende e reti luminose a energia solare, versatili e di grande atmosfera

Tende e reti luminose natalizie, al pari delle stalattiti luminose, sono perfette per gli addobbi natalizi e si collocano facilmente in casa e fuori. I tre elementi sono davvero estremamente versatili per realizzare bordure a effetto negli ambienti interni della casa, nelle vetrine, nei centri commerciali, nei giardini, nei terrazzi, sfruttando anche i piccoli balconi.

I balconi in città sono ideali per sistemare alberi di luci o rami luminosi, magari valutando di collocarli all’interno dei vasi.

Le classiche catene, così come i fili luminosi a effetto tenda, si possono adagiare su ringhiere e parapetti, senza esagerare con la quantità, seguendo sempre e comunque le regole del buon gusto.

Trattandosi di soluzioni a energia solare non esiste la necessità di connetterle alla rete elettrica, sono in grado di far risparmiare, si accendono e spengono in perfetta autonomia e si possono acquistare facilmente anche sui fornitissimi shop online. È sufficiente fissarle, attivarle e poi godersele per tutto il periodo delle feste. Delizia per gli occhi e pace per il cuore, sono lo sfondo perfetto anche in caso di feste all’aperto.