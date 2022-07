LONGER RAY5 10W: taglio e incisione laser alla portata di tutti

In questo articolo vi segnaliamo una interessante offerta su LONGER RAY5 10W, un macchina per il taglio laser e incisione laser davvero molto avanzata che viene proposta ad un ottimo prezzo!

Le macchine per il taglio laser e per l’incisione laser sono molto utilizzate in ambito industriale per la loro affidabilità e precisione. Infatti possono tagliare ad elevata precisione tantissimi materiali e hanno bisogno di pochissima manutenzione perché non hanno parti che sfregano contro gli oggetti.

In realtà oggi è possibile acquistare una macchina per il taglio e incisione laser anche da utilizzare in casa, in un piccolo studio artigianale o in una piccola azienda. Una tra le più interessanti è certamente LONGER RAY5 10W che in questo periodo potete acquistare in promozione.

LONGER RAY5 10W: una macchina per taglio laser e incisione laser adatta a tutti

Vediamo di vedere un po’ più da vicino questo dispositivo. Il piatto espone una superficie utile di 400 x 400 mm. Con questa macchina possiamo tagliare oltre 1000 diversi materiali tra cui legno, acciaio inossidabile, pelle, argento, acrilico, stoffa e altri. Grazie al potente fascio laser da 10W possiamo tagliare oggetti abbastanza spessi. Il legno può essere tagliato fino a 20 mm per esempio, mentre il materiale acrilico fino a 30 mm.

E possiamo farlo con estrema precisione! Infatti il fascio laser ha una sezione di 0,06 x 0,06 mm, meno rispetto alla media di 0,08 x 0,08 mm. La struttura solida e il controllo fine dei motori inoltre garantiscono movimenti fluidi e continui in modo da garantire una elevata precisione.

Controllare LONGER RAY5 10W è alla portata di tutti grazie al monitor touch integrato direttamente in macchina. Può essere anche collegata via Wi-Fi o via USB ad un dispositivo come un PC o uno smartphone con app dedicata per gestire i vostri lavori in modo flessibile. Si possono anche trasferire i progetti su una microSD per lasciare la macchina lavorare senza il PC vicino. A proposito: LONGER RAY5 10W è molto sicura perché dotata di sistema anti-incendio con allarme integrato.

Ampio è anche il supporto ai software più comuni per l’intaglio come LaserGRBL, LightBurn e può essere utilizzata su sistemi Windows 7+, macOS, Linux. I formati di file nativamente supportati sono JPG, PNG, BMP, codice G, GIF, SVG, NC, GC e molti altri. Possono essere anche controllate più macchine in parallelo.

Si tratta di un ottimo strumento per personalizzare oggetti di ogni genere. Se avete uno studio artigiano o una piccola azienda che produce oggetti di uso comune da vendere, grazie a LONGER RAY5 10W potrete offrire un sistema di personalizzazione ai vostri clienti.

La promozione

La promozione permette di acquistare questa macchina per il taglio e incisione laser a 459 euro al posto di 529 che è il prezzo di listino. La promozione sarà valida solamente fino al 15 di agosto. Inoltre per voi che leggete questo articolo, mettiamo a disposizione il codice sconto “R510WSAVE30” che vi consente di risparmiare altri 30 euro!

Inoltre, ordinando LONGER RAY5 10W entro il 31 luglio potrete ricevere il modulo da 5 W completamente gratis! Se vi affrettate e sarete tra i primi 100 clienti potrete anche ricevere un regalo targato Newbie dal valore di 39 euro! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!