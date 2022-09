Stampanti 3D e incisori laser a partire da 99 dollari: il Back to School di LONGER

Se siete in cerca di una stampanta 3D o di un incisore laser per il vostro laboratorio personale di bricolage, considerate le offerte di Longer per il Back to School!

Negli ultimi tempi le stampanti 3D e gli incisori laser sono diventati sempre più compatti, efficienti e poco costosi. Di conseguenza questi preziosi strumenti sono riusciti ad entrare nelle nostra vita quotidiana. Sicuramente nel mondo professionale è innegabile l’utilità di questi prodotti che permettono una rapida prototipazione di un prodotto oppure di realizzare soluzione fortemente personalizzate. Tuttavia se siete amanti del “fatto in casa” oppure semplicemente vi piace fare dei lavoretti per rilassarvi e rendere unica la vostra abitazione, un incisore laser e ancor più una stampante 3D può essere veramente utilissima. Pensate di dover riparare velocemente qualcosa o di non riuscire a trovare quel pezzo che fa al caso vostro: lo stampata o lo incidete e passa la paura! Inoltre vi permetterà di sviluppare nuovi abilità tecniche e creative perché dovrete creare il modello 3D da stampare o tagliare.

Se volete affacciarvi a questo mondo, considerate i prodotti LONGER, che con le promozioni del Back to School con prezzi che partono da 99 euro!

La storia del brand

Dopo l’esperienza accumulata nella stampa 3D, LONGER ha sfruttato il suo know-how per esplorare il mercato degli incisori laser a partire dal 2020. Dopotutto la meccanica della macchina è simile: si tratta di un sistema cartesiano. Quindi è stata lanciata la LONGER RAY5 il primo incisore laser con una potenza di 10 W. Grazie al suo rapporto qualità prezzo molto vantaggioso è diventato subito molto popolare. Oggi l’offerta di LONGER si è ampliata e ognuno può trovare il prodotto che più gli si addice.

LONGER LK5 PRO: la stampante 3D di grandi dimensioni più economica del mondo

Come tutti sappiamo, più grandi sono le dimensioni della stampante, più il suo prezzo aumenta. La LONGER LK5 PRO ha un’area di stampa di 300 x 300 x 400 mm e ha un prezzo di 299 dollari, quasi la più economica stampante di queste dimensioni sul mercato. Ecco i punti salienti delle sue caratteristiche:

Pre-assemblata al 90%: LONGER LK5 Pro è una stampante 3D di grandi dimensioni dal prezzo accessibile che arriverà al 90% già pre-assemblata in fabbrica così da far risparmiare tempo a chi la acquista. L’ampia area di stampa pari a 300 x 300 x 400mm; con doppie aste in linea per tenere l’asse z e una struttura triangolare stabile per una migliore qualità di stampa 3D. Stampa sileziosa e open-source friendly: LK5 PRO sfrutta 3 ben tre chipset TMC2208 per controllare gli assi X / Y / Z che consentono di ottenere movimenti precisi, veloci e soprattutto in silenzio. Sviluppata con una scheda madre open source per LK5 PRO, sarà più facile per voi aggiungere parti opzionali e personalizzare alla stampante 3D, come BLTouch per il livellamento automatico o l’aggiornamento con la versione Marlin 2.X per il beta test. Schermo da 4.3 pollici touchscreen con i colori: Questa stampante 3D FDM è data con un touch screen a colori da 4,3 pollici in dotazione e integrata con un’interfaccia utente più amichevole per una migliore interazione con la stampante, un funzionamento semplice e un approccio facile per controllare il processo di stampa.

La promozione

Stampante 3D : 299 dollari, applicando il codice sconto $30OFF

: 299 dollari, applicando il codice sconto $30OFF 3 Kg di PLA: 69.28 dollari applicando il codice sconto SAVE $29.69

LONGER RAY5 10W: il migliore se avete un budget limitato

Si tratta del prodotto più maturo nel mondo dell’incisione laser. Ecco le sue caratteristiche migliori:

Potenza ed eccezionale capacità di incisione: 10W di potenza in uscita ad impulsi con frequenza costante, tecnologia a doppio raggio per il taglio di pannelli di legno massiccio di 20 mm di spessore e acrilico di 30 mm. Molteplici garanzie di sicurezza: rilevatore di fiamma e allarme acustico. Inoltre, protezione antiribaltamento, protezione antimovimento e copertura acrilica ignifuga. Esperienza di incisione eccellente e conveniente: touch Screen da 3,5″ per il funzionamento offline. È compatibile con i sistemi Mac os e Windows.

La promozione

Macchina + modulo laser 10W + modulo 5W : 509,99 dollari, dopo aver applicato il coupon $50OFF, 77 PCS DIY Engraving Material in omaggio.

: 509,99 dollari, dopo aver applicato il coupon $50OFF, 77 PCS DIY Engraving Material in omaggio. Tavolo di lavoro a nido d’ape + Laser Rotary Roller: 99.98 dollari, risparmio di 20 dollari immediato

Informazioni sul bundle

La macchina da incisione da 5W permette un’incisione più delicata utile sulle lastre leggere. La macchina da incisione da 10W può aiutarvi ad ampliare i progetti di bricolage ed è adatta a tavole più dure. Ora avete la possibilità di acquistare un set completo:

Macchina per incisione laser da 10W

Modulo laser da 5W

Rullo rotante laser

Tavolo di lavoro a nido d’ape

77 PCS Materiale per incisione fai da te

Altri prodotti

Stampante 3D a resina Orange 30 – La migliore stampante 3d a resina a basso costo a soli 149 dollari.

– La migliore stampante 3d a resina a basso costo a soli 149 dollari. Stampante FDM 3D LK4 PRO – La precedente generazione di macchine premium della LK5 PRO a soli 199 dollari

– La precedente generazione di macchine premium della LK5 PRO a soli 199 dollari Cube 2 – La stampante di piccole dimensioni più conveniente sul mercato a soli 99 dollari.

