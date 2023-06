LG: presentate le nuove unità esterne THERMA V SPLIT da 4 e 6 KW

LG presenta le nuove unità esterne THERMA V SPLIT da 4 e 6 KW in grado di garantire raffrescamento e fornitura d’acqua calda sanitaria

LG Electronics amplia la propria gamma di pompe di calore aria-acqua. Nelle ultime ore ha presentato le nuove unità esterne THERMA V Split R32 da 4 e 6 kW in abbinamento all’unità con accumulo integrato all-in-one. Quest’ultima in grado di garantire raffrescamento, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria nell’ambito domestico, grazie al serbatoio integrato.

Integrando la gamma esistente da 7 e 9 kW, le nuove unità offrono vantaggi e praticità d’uso senza precedenti insieme ad elevate prestazioni ed efficienza energetica.

Più sostenibili rispetto alle pompe di calore convenzionali, i sistemi aria-acqua utilizzano l’aria esterna come principale fonte di calore, riducendo il consumo di elettricità e aumentando l’efficienza energetica. Inoltre, l’utilizzo del gas refrigerante R32, che ha un basso potenziale di riscaldamento (GWP) pari a 675, contribuisce a rendere questi sistemi maggiormente ecocompatibili rispetto ai sistemi tradizionali a combustibile fossile.

Dettagli sui nuovi LG THERMA V Split R32

La soluzione THERMA V Split R32 con serbatoio ACS integrato, dal design compatto ed elegante, integra nell’unità interna un serbatoio per l’acqua calda sanitaria in acciaio inossidabile Duplex da 200 litri; oltre a numerose componenti idroniche (vaso di espansione da 12 litri per il riscaldamento, pompa di circolazione e flussimetro).

Il tutto in un’unica soluzione salvaspazio, ideale per installazioni dove non è possibile posizionare separatamente bollitore e serbatoio inerziale. Inoltre, è possibile inserire come accessorio, integrandolo nell’unità, il vaso di espansione per il circuito ACS da 8 litri.

Facile da installare e da utilizzare, come tutti i prodotti LG per la climatizzazione e il riscaldamento, THERMA V Split R32 con ACS integrato, assicura elevati livelli di affidabilità e prestazioni in classe A+++. Sia che si tratti di riscaldare l’abitazione o garantire una fornitura affidabile di acqua calda sanitaria, grazie all’alta efficienza del compressore Twin Rotary garantito 5 anni.

Lo scambiatore di calore a piastre in acciaio inox 316L migliorato, con una superficie di scambio più ampia, contribuisce ad una performance ottimale del nuovo prodotto. Inoltre, rispetto ai modelli precedenti, le nuove unità raggiungono coefficienti di rendimento annuale stagionale SCOP ancora più elevati, pari a 4,65 a 35° e 3,23 a 55° di temperatura di mandata.

Inoltre e sono più silenziosi, con una pressione sonora nominale di soli 42 dB(A).

Caratteristiche

Grazie alla modalità di funzionamento climatica stagionale, THERMA V Split R32 con accumulo integrato è in grado di determinare automaticamente il fabbisogno in base alla stagione; di conseguenza è in grado di regolare l’operatività della pompa di calore.

Inoltre, la funzione Energy State permette, in caso di impianto collegato al fotovoltaico, di ottimizzare l’energia elettrica prodotta; trasformandola in energia termica per riscaldamento o ACS e di utilizzarla durante i momenti di maggior richiesta, minimizzando così i consumi diretti dalla rete. L’energia aggiuntiva può essere inoltre utilizzata anche per il raffrescamento, incrementando la quota di autoconsumo anche nel periodo estivo.

La nuova soluzione LG, dotata di un’interfaccia touch e semplice da utilizzare, offre un controllo smart che permette di programmarne il funzionamento e cambiare le impostazioni; per soddisfare preferenze personali o esigenze stagionali. La compatibilità con l’app LG ThinQ consente il controllo da remoto in qualsiasi momento.

THERMA V Split, abbinato all’unità con ACS integrato, si presta in maniera ideale all’applicazione in tutte le nuove costruzioni residenziali ad elevate prestazioni o per edifici nZEB in abbinamento a fotovoltaico e Energy Storage System. Gli edifici nZEB sono appunto edifici progettati per essere quasi del tutto autonomi, quindi ad energia quasi zero, e THERMA V risponde in maniera ottimale a questo fabbisogno.

Dichiarazioni in merito alle nuove unità esterne LG THERMA V SPLIT da 4 e 6 KW

“e due nuove soluzioni THERMA V Split R32 da 4 e 6 kW integrano la gamma esistente da 7 e 9 kW e, grazie all’abbinamento con le unità interne all-in-one offrono vantaggi e praticità d’uso senza precedenti insieme ad elevate prestazioni ed efficienza energetica,

ha dichiarato Gianluca Figini, Air Solution Director di LG Electronics Italia.

Come azienda concentriamo da sempre i nostri sforzi in ricerca e innovazione con l’obiettivo di continuare a sviluppare soluzioni all’avanguardia in linea con le più recenti normative energetiche e ambientali.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi THERMA V SPLIT da 4 e 6 KW di LG ?