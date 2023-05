LG collabora con Prime Video per la nuova serie Citadel disponibile sugli Smart tv

A partire da questa settimana, i possessori di Smart TV LG di tutto il mondo potranno godere dell’ultima novità mondiale dell’offerta streaming, Citadel, l’epica serie spy-thriller di Prime Video e Amazon Studios

Gli spettatori potranno immergersi nell’universo ricco di azione di Citadel, godendo di un’esperienza di visione unica grazie alla tecnologia autoilluminante dei TV LG OLED e alla funzione FilmMaker Mode automatica che riproduce fedelmente i contenuti così come sono stati pensati dal regista preservando la riproduzione del colore, il rapporto d’aspetto e la frequenza dei fotogrammi delle scene originali.

Scopriamo di più su questa collaborazione tra LG e Prime Video.

I TV OLED LG sono dotati di Dolby Vision per immagini ultra vivide e offrono un suono Dolby Atmos incredibilmente coinvolgente, due elementi che rendono l’esperienza di visione quasi cinematografica quando si guardano i migliori titoli disponibili in Dolby.

Citadel è ambientato dopo la caduta dell’omonima organizzazione di spionaggio e ha per protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, che interpretano due spie che cercano di ricostruire ciò che è accaduto. I protagonisti si imbarcano in una missione che li porta in giro per il mondo, affrontando una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma destinato a morire.

Citadel debutta in esclusiva su Prime Video venerdì 28 aprile con due episodi adrenalinici, che saranno seguiti ogni venerdì da un nuovo episodio, fino al 26 maggio. Citadel sarà disponibile in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

In occasione del lancio della nuova serie televisiva, Prime Video e LG hanno collaborato per avvicinare i protagonisti e il mondo high-tech di Citadel ai suoi fan, attraverso la creazione di immagini esclusive distribuite online, nei negozi, e su billboard digitali come quelli di Times Square a New York e Piccadilly Circus a Londra.

Dal lancio della prima esperienza di streaming 4K HDR sui TV OLED LG nel 2015, all’abilitazione automatica della modalità Filmmaker per i film e le serie di Prime Video nel 2021, fino all’introduzione di suggerimenti personalizzati sulla schermata principale dei TV per scoprire i migliori contenuti Prime Video nel 2022, il lungo rapporto di LG con Prime Video continua a portare innovazioni nell’esperienza di visione domestica.

“In Prime Video siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per innovare e offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di visione”, ha dichiarato Andrew Bennett, Head of Global Video Partnerships di Prime Video, MGM+ e Amazon Freevee. “Il nostro rapporto con LG e l’impegno comune nei confronti dei clienti ci ha permesso di alzare continuamente il livello con nuove tecnologie che migliorano l’esperienza complessiva”.

LG punta a potenziare le iniziative di marketing volte a offrire un valore aggiunto e un’esperienza unica facendo leva su differenti touchpoint. La scelta di Prime Video come partner è stata naturale data la sua portata globale, la sua capacità di innovare e di creare contenuti coinvolgenti. Per il futuro, LG prevede di introdurre altre collaborazioni interessanti come questa.

“LG collabora attivamente con i produttori di contenuti come Prime Video per offrire un’esperienza coinvolgente sullo schermo di casa e non solo”, ha dichiarato Chris Jo, senior vice-president of platform business di LG Electronics Home Entertainment Company.

LG collabora attivamente con i produttori di contenuti come Prime Video per offrire un'esperienza coinvolgente sullo schermo di casa e non solo", ha dichiarato Chris Jo, senior vice-president of platform business di LG Electronics Home Entertainment Company.