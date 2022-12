LG: annunciato il lancio dei nuovi elettrodomestici LG ThinQ UP

L‘azienda LG ha annunciato nelle ultime ore il lancio dei suoi nuovi e rivoluzionari elettrodomestici LG ThinQ UP. I nuovi elettrodomestici LG possono essere aggiornati con nuove funzionalità personalizzate in base a esigenze e stili di vita

LG Electronics (qui per maggiori informazioni su LG) annuncia il lancio della collezione di elettrodomestici aggiornabili LG ThinQ UP. Questa include frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, forni e lavastoviglie. In grado di adattarsi a diverse esigenze e stili di vita, gli elettrodomestici LG permettono di integrare nuove funzionalità e caratteristiche, anche dopo l’acquisto. Già commercializzata in Corea del Sud, la linea di elettrodomestici LG ThinQ UP sarà disponibile sul mercato internazionale a partire da Marzo 2023. Prima negli Stati Uniti e, successivamente, in altri mercati chiave.

Dettagli sui nuovi elettrodomestici LG ThinQ UP

Costruiti intorno al concetto di Evolving with You che mette al centro le persone! Gli elettrodomestici LG ThinQ UP possono integrare nuove funzionalità durante il corso del loro utilizzo. LG infatti svilupperà aggiornamenti software e componenti hardware facili da installare. Offrendo opzioni specifiche per ogni tipo di utilizzo, basandosi anche sui suggerimenti degli utenti. Una delle funzionalità personalizzate disponibili per il download nel 2023 sarà la modalità Laundry Saver. Questa sarà disponibile sui modelli di asciugatrice ThinQ UP. Estremamente utile per quelle volte in cui non è possibile scaricare subito l’asciugatrice. Laundry Saver mantiene il tamburo in rotazione anche dopo la fine del ciclo (e fino a quando non viene aperta la porta dell’asciugatrice) per aiutare a prevenire pieghe e cattivi odori. Un’altra funzionalità è l’Improved Nighttime Brightness Control vale a dire un controllo migliorato della luminosità notturna dei frigoriferi ThinQ UP. Questa rende l’illuminazione interna del frigorifero più fievole durante la notte in modo da non ‘accecare’ all’apertura della porta. Tutte le nuove funzionalità sono opzionali e possono essere facilmente scaricate dall’app gratuita LG ThinQ.

Dichiarazioni

La collezione LG ThinQ UP rappresenta un nuovo paradigma nel settore degli elettrodomestici: è una soluzione nuova e innovativa in grado di offrire un valore aggiunto costante e un’esperienza di utilizzo differenziata,

ha dichiarato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company, che ha poi continuato affermando che:

Continueremo a sviluppare lifestyle in grado di offrire prestazioni eccellenti, funzionalità pratiche e aggiornamenti personalizzabili.

I visitatori del CES 2023 (Las Vegas, dal 5 all’8 Gennaio 2023) potranno scoprire le ultime innovazioni di LG, inclusi i nuovi elettrodomestici ThinQ UP, presso lo stand di LG (#15501, Las Vegas Convention Center).

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovissimi elettrodomestici ThinQ Up ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).