Lexar Professional CFexpress Reader: nuovo lettore ad elevate prestazioni

Ecco il nuovo Lexar Professional CFexpress Reader, un accessorio fondamentale per i creator che utilizzano la tecnologia CFexpress

Lexar presenta il nuovo lettore professionale CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2, studiato per fotografi e videomaker professionisti che hanno bisogno di spostare facilmente i file anche quando sono in viaggio. Con questo lettore è infatti semplice e veloce potenziare il proprio flusso di lavoro dal campo alla post-produzione e scaricare grandi quantità di immagini in alta qualità e video RAW in 8K dalla scheda Lexar CFexpress di tipo B al computer, con tutta la velocità dello standard USB 3.2 Gen 2×2. La connettività del lettore CFexpress di tipo B USB 3.2 è particolarmente versatile perché la confezione include un cavo USB 2 in 1 da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A, per collegamenti tra le porte senza interruzioni.

Lexar Professional CFexpress Reader: compatto e veloce

Compatto e portatile (solo 98.4 x 64.85 x 28.20 mm per 130 g di peso), il lettore può essere comodamente trasportato anche in tasca; la sua configurazione plug‑and‑play con connettore USB 3.2 permette di scaricare facilmente i file ad altissime velocità, ovunque ci si trovi. Il lettore professionale CFexpress di tipo B è inoltre stato insignito del “Red Dot Awards: Product Design 2021”, uno dei maggiori e più prestigiosi premi del design mondiale. Dal 1955, i Red Dot Awards riconoscono ogni anno i migliori prodotti per il design; la giuria internazionale di esperti valuta le migliaia di prodotti iscritti al concorso in base a criteri quali qualità, ergonomia e longevità del prodotto. Tutti i design di prodotto Lexar sono sottoposti a test e controlli approfonditi nei laboratori di qualità Lexar, strutture con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. Il lettore professionale CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2 sarà disponibile a partire da giugno al prezzo al pubblico indicativo di 99,00 euro.

Principali caratteristiche:

Progettato per l’uso con schede CFexpress di tipo B

Offre altissima velocità di trasferimento anche con video RAW in 8K e immagini di alta qualità

Sfrutta la tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 per accelerare drasticamente il flusso di lavoro

Velocità di lettura fino a 1700MB/s

Progettazione portatile e compatta per fotografi e operatori video in viaggio

Comprende un cavo USB di 30 cm 2 in 1, da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A

Garanzia di cinque anni

