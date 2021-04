Lexar: ecco il cavo Type-C 2-in-1 con supporto fino a 15 W

Lexar presenta un cavo USB 3.2 Gen 2 Type-C 2-in-1, al costo di 21,90 euro offre 30 cm e fino a 15 W di potenza di ricarica supportata

Costa 21,90 euro, ed è il nuovo cavo Lexar USB 3.2 Gen 2 Type-C 2-in-1, che punta ad adattarsi ad ogni esigenza. Offrendo in un’unica soluzione uno strumento per ricaricare e sincronizzare velocemente sia i dispositivi USB-A sia i dispositivi USB-C. Un prodotto che cerca di soddisfare chi utilizza svariati dispositivi differenti.

Presente un doppio connettore di tipo C con adattatore di tipo A integrato, compatibile con un’ampia varietà di dispositivi, supportando il trasferimento tra SSD portatili, laptop, tablet, cellulari e tutti i tipi di device, semplificando la vita di chi lo utilizza. Questo cavo da 30 cm fornisce poi elevata velocità di trasferimento, fino a 2000 MB/s per la precisione, e fino a 15 W di potenza di ricarica.

Lexar presenta un nuovo cavo Type-C 2-in-1 con supporto fino a 15 W

Ecco le principali caratteristiche;

Connettori USB-C reversibili, oltre a un adattatore da USB-C a USB-A per utilizzarlo con diversi dispositivi

Velocità di trasferimento dati fino a 2000 MB/s (10 GB/s per cavo da USB-C a C e 5 GB/s per cavo da USB-C a A)

Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi USB-C, come laptop, SSD portatili, smartphone, tablet e power bank

Lunghezza compatta (30 cm) ideale per un utilizzo tra dispositivi

Comodo cinturino per una più facile organizzazione

Compatibile con USB 3.1 (Gen 1), USB 3.0 e USB 2.0

Garanzia; valida per un anno

L’azienda specifica che ha sviluppato questo cavo pensato ai trasferimenti veloci, come ad esempio trasferire un filmato 4K da 3 GB in meno di 3 secondi a 2000 MB/s con corrente sempre stabile. Con un design compatto, include inoltre una cinghia per il trasporto, e grazie al cavetto di sicurezza l’adattatore non andrà perso.

