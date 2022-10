Lexar: ecco alcune proposte in attesa del Natale

In attesa del Natale, Lexar ci propone alcuni articoli interessanti, tra pennette USB, Ssd Esterno, schede di memoria e lettore di schede, scopriamoli insieme in questo articolo

Da più di 20 anni, Lexar è considerata la marca leader mondiale di soluzioni di memoria. La sua pluripremiata gamma di prodotti offre prestazioni impareggiabili e include schede di memoria, unità flash USB, lettori e unità a stato solido. Che si tratti di scattare foto, catturare video o semplicemente trasferire e condividere file in movimento, le soluzioni di memoria offrono le prestazioni e la sicurezza necessarie per ottenere il massimo dal proprio dispositivo digitale. Tutti i prodotti Lexar sono sottoposti a test approfonditi nei laboratori di qualità, strutture con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

JUMPDRIVE S80

L’unità flash USB 3.1 Lexar JumpDrive S80, ad alte prestazioni consente di trasferire foto, video e file in modo rapido e sicuro con velocità fino a 150 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura. Questa versatile unità di archiviazione consente di trasferire rapidamente un filmato 4K da 3 GB in meno di 1 minuto, rispetto ai 4 minuti necessari utilizzando un’unità USB 2.0 standard.

Disponibile in una gamma di capacità da 32 GB a 256 GB, questa unità ha anche un software di sicurezza avanzato con crittografia AES a 256 bit per tenere al sicuro le informazioni personali, i documenti finanziari o altri file sensibili. JumpDrive S80 protegge i file essenziali da corruzione, perdita ed eliminazione e crea facilmente un’area sicura protetta da password che crittografa automaticamente i dati.

E, per sicurezza, i file che vengono eliminati dall’area sicura vengono cancellati in via definitiva e non possono essere recuperati. È inoltre retrocompatibile con i dispositivi USB 3.0 e 2.0, offrendo una maggiore versatilità. Prezzi partire da 14,99 Euro (32GB).

JUMPDRIVE D35 C

Offre la potenza di due unità flash in una sola con prestazioni USB 3.0 ad alta velocità per trasferire i file con velocità di lettura fino a 100MB/sec. É dotata di doppi connettori USB tipo C/A, per spostare file senza intoppi tra smartphone con connettori di tipo C, tablet, laptop, Mac e computer tradizionali con connettori di tipo A.

Questa JumpDrive offre memoria aggiuntiva per lo smartphone, il tablet o il computer ed è anche un’ottima soluzione per scaricare molti contenuti dai dispositivi e salvare una copia dei file più importanti. Include una soluzione di sicurezza avanzata con sistema di crittografia AES a 256 bit per proteggere file personali o sensibili ed evitare corruzione, perdita o cancellazione. È ultra-compatta e il resistente guscio in metallo con tappo rotante di protezione garantisce grande resistenza e tiene al sicuro i dati dagli agenti atmosferici mentre si è in viaggio. Prezzo a partire da 149,90 Euro (512GB).

SSD SL660 BLAZE

Pensato per gamers più esigenti, questo SSD sfrutta la più recente tecnologia USB 3.2 Gen 2×2 e, velocissime prestazioni NVMe con velocità di lettura fino a 2000 MB/s e, di scrittura fino a 1900 MB/s. Il design futuristico con LED RGB crea un’atmosfera vivace per rendere il gioco più dinamico e aggiungere un tocco di calore.

Realizzato con un’elegante custodia in allluminio con finitura sabbiata è in grado di resistere a urti e vibrazioni. Il software di sicurezza avanzata con criptazione AES a 256 bit protegge i file più importanti dalla corruzione, dalla perdita o dall’eliminazione. Il Lexar SL660 dispone di una porta USB di Tipo C (USB-C) compatibile con cavi USB Tipo C-Tipo C e Tipo C – Tipo A. Il SL 660 Blaze è disponibile nelle versioni da 512 GB e da 1 TB. Prezzo: a partire da 189,00 Euro (512GB).

MicroSD FLY: per registrare le avventure in 4K

Questa scheda di memoria è progettata per gli appassionati di fotografia con droni e action cam e, per i content creators perché consente

di acquisire e trasferire rapidamente file multimediali di alta qualità, inclusi video FULLHD e 4k-UHD con velocità di lettura fino a 160MB/s e velocità di scrittura fino a 90MB/s.

É classificata come Classe 10, Classe di velocità UHS 3 (U3) e, Classe di Velocità Video 30 (V30). Offre le prestazioni di velocità di scrittura stabili necessarie per garantire una registrazione fluida ed efficiente, senza perdere nemmeno un fotogramma. È ottima anche per l’uso con le applicazioni sui dispositivi Android. Con la classificazione delle Prestazioni delle Applicazioni 2 (A2) consente di eseguire e archiviare rapidamente le app direttamente sulla scheda di memoria utilizzando un dispositivo abilitato all’archiviazione Android Adoptable4. Prezzo:

a partire da 25,90 Euro (64GB).

MicroSDXC PLAY: ideale per gamer e per smartphone e tablet

Le schede di memoria microSD Lexar PLAY, sono ideali per dispositivi di gioco portatili, tablet e smartphone, perché sono appositamente progettate per stare al passo con tutti i contenuti tipo giochi, video, film, musica o libri. Hanno una velocità di lettura fino a 150MB/s e prestazioni di livello A1 o A2, caratteristiche che riducono i lunghi tempi di caricamento delle app e che permettono di registrare, riprodurre e

trasferire rapidamente una grande quantità di video 1080p Full-HD, oltre che di giocare al proprio game preferito senza perdere nemmeno un istante. Grazie alle grandi capacità è possibile salvare tutti i contenuti preferiti e sono quindi perfette per dispositivi di gioco portatili, come per esempio il Nintendo Switch, per gli smartphone e per i tablet. Prezzo: a partire da 34,90 Euro (128GB).

CFExpress Diamond Tipo B: prestazioni ad alta velocità per immagini HD e video 4K

Questa scheda, grazie alle altissime velocità di trasferimento, fino a 1900 MB/s in lettura e fino a 1700 MB/s1 in scrittura, è la più veloce al mondo. Caratteristiche che la rendono ideale per i videomaker professionisti e i content creator più esigenti. La velocità minima di trasferimento garantita di scrittura di 1600 MB/s1, inoltre, permette di accelerare moltissimo il flusso di lavoro in postproduzione e di aumentare così la produttività.

Con i protocolli PCIe Gen 3×2 e NVMe ad alta velocità permette di registrare con facilità video in altissima qualità RAW, ProRes e 8K. Supporta le specifiche VPG 400 per i video di qualità professionale, che permettono prestazioni continuative e senza interruzioni quando si scrivono contenuti sulla scheda. É retrocompatibile con specifiche videocamere XQD2 e offre ai dispositivi esistenti prestazioni di nuova generazione. Inoltre, le schede sono progettate per resistere a urti, vibrazioni e temperature estreme, per una maggiore durabilità. Prezzo: a partire da 319,00 Euro (128GB).

CFExpress PRO READER Type B: per professionisti che desiderano altissime velocità di trasferimento

Il nuovo lettore professionale CFexpress di tipo B USB 3.2 Gen 2×2 è studiato per fotografi e videomaker professionisti, che hanno bisogno di spostare facilmente i file anche quando sono in viaggio. Con questo lettore è infatti semplice e veloce potenziare il proprio flusso di lavoro e scaricare grandi quantità di immagini in alta qualità e video RAW in 8K dalla scheda Lexar CFexpress di tipo B al computer, con tutta la velocità dello standard USB 3.2 Gen 2×2.

La connettività del lettore CFexpress di tipo B USB 3.2 è particolarmente versatile perché la confezione include un cavo USB 2 in 1 da tipo C a tipo C e da tipo C a tipo A. Compatto e portatile, può essere trasportato anche in tasca; la sua configurazione plug-and-play con connettore USB 3.2 permette di scaricare facilmente i file ad altissime velocità, ovunque ci si trovi. Prezzo: 99,00 Euro.

Cosa ne pensate di queste proposte di Lexar in vista del Natale? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.