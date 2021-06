Lexar: alta velocità con la scheda SDXC 1066x

Lexar ha da poco annunciato la sua nuova scheda SDXC 1066x, pensata per offrire prestazioni ad alta velocità per i professionisti che ne hanno bisogno

La nuova scheda SDXC UHS-I Lexar Professional 1066x Pro serie Silver è progettata per fotografi e videomaker professionisti e permette di accelerare il flusso di lavoro dall’inizio alla fine senza porre limiti alla creatività.

Con velocità di lettura fino a 160 MB/s e di scrittura fino a 120 MB/s, la scheda SDXC UHS-I 1066x è ideale per fotocamere DSLR e mirrorless e consente di registrare e trasferire in facilità foto in alta qualità e video in Full HD e in 4K UHD.

Questa scheda di classe 10 sfrutta la tecnologia UHS-I, la classe di velocità UHS 3 (U3) e la classe di velocità video 30 (V30); e offre le prestazioni ad alta velocità necessarie a fotografi e videomaker per stare al passo con l’azione, anche con foto in sequenza rapida.

La nuova scheda 1066x SDXC UHS-I garantisce inoltre la robustezza e le performance che occorrono per scattare e salvare dati importanti negli ambienti più vari: è infatti costruita per resistere all’acqua, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X.

Lexar SDXC 1066x: caratteristiche e prezzo

Prestazioni ad alta velocità. Valutato classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità Video 30 (V30) per macchine fotografiche DSLR o mirrorless

Sfrutta la tecnologia UHS-I per una velocità di lettura fino a 160 MB/s

Registra in velocità immagini in alta qualità e lunghi filmati in Full-HD e 4K UH D con velocità di scrittura fino a 120 MB/s

Opzioni di alta velocità fino a 512 GB

Progettata per durare a lungo nel tempo anche in condizioni estreme

Garanzia limitata di dieci anni

Il prezzo indicativo al pubblico è a partire da 41,90 euro per la versione più piccola da 64 GB.

