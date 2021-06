Lenovo: nuovi tablet e smart clock per la smart home

I nuovi Lenovo Yoga Tab 13, Lenovo Yoga Tab 11, Lenovo Tab P11 Plus e Lenovo Smart Clock 2 sono dei dispositivi davvero interessanti per chi desidera una casa più smart e sempre connessa per semplificare la vita di tutti i giorni

Costrette a casa per molti mesi nell’ultimo anno, molte persone hanno fatto affidamento sui propri tablet per lo streaming, il gaming e l’apprendimento, e hanno trascorso più tempo davanti allo schermo. In un momento in cui la distinzione tra tempo dedicato al relax e momenti spesi per lavorare o studiare si fa sempre più labile, Lenovo aiuta i consumatori a riscoprire i loro spazi personali con esperienze mobili che rendono più facile l’adattamento al nuovo stile di vita ibrido di oggi.

Lenovo presenta oggi dispositivi smarter in grado di ripristinare la distinzione tra dimensione privata e lavorativa con prestazioni elevate per ogni tipo di utilizzo: il nuovo Lenovo Yoga Tab 13 progettato per i professionisti e il suo compagno adatto a tutta la famiglia, il nuovo Lenovo Yoga Tab 11, il potente tablet Android Lenovo Tab P11 Plus e il Lenovo Smart Clock 2 ottimizzato per aiutarti a gestire la tua giornata.

L’Home Entertainment è appena migliorato: Lenovo Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11

Regalati un nuovo modo di vivere il tuo tempo personale digitale con il nuovo tablet premium Lenovo, quasi un home cinema portatile, il nuovo Yoga Tab 13. Usa il suo ampio display per perseguire nuovi hobby: vuoi imparare a cucinare? Tutto ciò di cui hai bisogno sono gli ingredienti giusti e il tempo per guardare un paio di video tutorial su un tablet progettato per funzionare praticamente ovunque – sul bancone della cucina, tra le mani o appeso a uno scaffale grazie al suo nuovo sostegno in acciaio inossidabile.

Rivestito da uno strato protettivo anti-impronte digitali, il sostegno funge anche da gancio e il suo innovativo design con bordo arrotondato consente di utilizzarlo in diverse modalità e posizioni, per una visione davvero a mani libere, da qualsiasi stanza e angolazione. Posizionalo sulla sua base in modalità orizzontale e guarda i tuoi show preferiti in camera da letto, appendilo a un gancio per dargli un’occhiata occasionale o semplicemente inclinalo per digitare, scrivere e disegnare con la Lenovo Precision Pen 2 opzionale. La sua fotocamera frontale da 8 MP offre funzionalità di controllo a mani libere come lo smarter log-in e consente di eseguire videochiamate di qualità eccezionale, con riduzione del rumore di fondo.

Lenovo progetta i prodotti Yoga per rispondere alle necessità degli utenti più esigenti e attenti alle ultime novità e, come suggerisce anche il nome del brand, il portfolio di prodotti offre sostanza, flessibilità e stile straordinari. L’esterno in tonalità Shadow Black di Yoga Tab 13 è rivestito in Alcantara, per una sensazione unica di lusso: non c’è da meravigliarsi se il team di ingegneri e designer di Lenovo ha recentemente ricevuto un prestigioso Red Dot Award per l’eccellenza nel design di Yoga Tab 13. L’Alcantara offre più di stile superiore ed esperienza sensoriale. Dal 2009 è stato certificato “Carbon Neutral” da TÜV SÜD a testimonianza dell’impegno per la sostenibilità e per rendere il brand un’icona del lifestyle contemporaneo.

Yoga Tab 13

Yoga Tab 13 presenta ottime funzionalità di intrattenimento, per la fruizione di contenuti in streaming fino a 12 ore con una nitidezza straordinaria (1080p). Più efficiente dal punto di vista energetico e meno riflettente rispetto ad altri LCD, il suo ampio display 2K LTPS (Low Temperature Poly-Silicon) da 13 pollici offre 400 nits di luminosità e 100% della gamma colori sRGB. Il pannello è inoltre compatibile con Dolby Vision HDR, per offrire un dettaglio incredibile e una qualità brillante delle immagini. Goditi un audio spettacolare con i quattro altoparlanti JBL , tra cui i due integrati nell’innovativa soundbar; Lenovo Premium Audio e Dolby Atmos restituiscono un audio più coinvolgente. Inoltre, una camera audio inferiore aiuta a ottenere bassi fino a 450Hz per un effetto audio più potente. Lo streaming di contenuti Netflix non è mai stato così coinvolgente! Questo tablet non esegue solo app di intrattenimento, ma può anche essere utilizzato per lavoro. Poniamo che tu voglia vedere più contenuti contemporaneamente utilizzando un secondo schermo: puoi usarlo come display secondario super portatile mentre sei connesso al tuo laptop tramite il cavo micro-HDMI a USB incluso.

Questo tablet è certificato per Wi-Fi 6, le sue prestazioni sono abilitate da una piattaforma basata su processore octa-core Qualcomm Snapdragon 870, che offre prestazioni grafiche elevate 8 GB LPDDR5 di memoria, che lo rendono più che capace di scaricare ed eseguire in alta risoluzione anche giochi che richiedono grande potenza di calcolo, con alta velocità e bassa latenza, per un gameplay incredibile ovunque. Sui più recenti tablet Android Lenovo debutta Entertainment Space di Google, un nuovo ambiente per l’intrattenimento che ospita tutti i tuoi servizi gratuiti e a pagamento. E per una migliore esperienza come hub della tua Smart Home, chiedi a Google Assistant4 di riprodurre i tuoi brani preferiti usando la tua voce tramite il doppio microfono del tablet.

Yoga Tab 11

Il tempo vola quando ci si rilassa con i propri cari, ecco perché abbiamo anche creato un nuovo Yoga Tab 11, più accessibile, che può essere condiviso da tutta la famiglia. Segui lo streaming mentre ti sposti da una stanza all’altra godendo dei contenuti preferiti di tutti su un tablet adatto alle famiglie, certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e una maggiore protezione degli occhi. È sufficiente selezionare la modalità Eye Care del tablet per regolare automaticamente il bilanciamento del bianco e la tonalità del colore per un comfort visivo ottimale.

Ideale per l’intrattenimento domestico e lo studio da casa grazie al supporto per la penna, Yoga Tab 11 è disponibile in versione LTE opzionale e presenta molte delle funzionalità di intrattenimento e produttività del fratello maggiore. È basato sul potente e veloce processore octa-core MediaTek Helio G90T con chip di memoria UFS per una visione di video di qualità superiore, e altissima velocità per giochi, app e navigazione. Dai un’occhiata al Kids Space integrato di Google, una modalità dedicata che aiuta i bambini a scoprire, creare e crescere con una libreria di contenuti di qualità (e controlli parentali Family Link). Fai uscire l’artista che è in te disegnando con la Lenovo Precision Pen 2 opzionale in tilt mode2. Con un display 2K IPS TDDI (Touch Display Driver Integration) da 11 pollici e qualità brillante dell’immagine Dolby Vision, questo elegante tablet è offerto in un morbido tessuto in tonalità Storm Grey, per una maggiore durata e resistenza al calore. Il suo sostegno in acciaio inossidabile può essere regolato per abilitare la modalità Hang.

Più tablet per la gioia di tutti – Lenovo Tab P11 Plus, Lenovo Tab M7 (di terza generazione) e Lenovo Tab M8 (di terza generazione)

Per un look elegante e un’esperienza d’uso incredibile scegli il nuovo Lenovo Tab P11 Plus in due colori. Il suo display da 11 pollici (2000 x 1200) è completato da un autentico suono stereo reso dai quattro altoparlanti con Dolby Atmos, disponibile sia in modalità orizzontale sia verticale, oppure tramite le cuffie. La gamma Lenovo P11 con il productivity pack opzionale: da sinistra a destra, Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab P11 Plus, Lenovo Tab P11.

Basato su una CPU octa-core che utilizza le più recenti tecnologie ARM, questo tablet fornisce esperienze di navigazione e gaming avanzate con il chipset G90T, top di gamma MediaTek, e fino a 6 GB di memoria. Con un massimo di 12 ore3 di autonomia in streaming per seguire intere stagioni di serie tv, potrai divertirti giorno e notte. Migliora l’esperienza d’uso con il Lenovo Keyboard Pack opzionale per una maggiore produttività.

Tab M7 e M8

Lenovo annuncia oggi anche nuovi tablet per la famiglia completando la terza generazione dei suoi tablet Android mainstream, il nuovo Lenovo Tab M7 e il più grande Lenovo Tab M8, con una novità pensata per ottimizzare la modalità ambient di Google Assistant, la Smart Charging Station disponibile su alcuni modelli. Con una struttura interamente in metallo, linee pulite e massima portabilità, e molteplici opzioni di memoria, questi dispositivi hanno prezzi competitivi e sono ideali per controllare la tua Smart Home direttamente dal divano.

Precedentemente offerto solo agli utenti di PC, il servizio di assistenza clienti avanzato Lenovo Premium Care sarà ora disponibile su alcuni tablet Android, a partire da questi cinque. Aggiungendo Premium Care a questi dispositivi, gli utenti possono usufruire dell’assistenza tramite telefono, chat o email, con tecnici esperti che forniscono soluzioni in tempo reale al primo contatto e riparazioni più rapide con spedizione al deposito quando necessario.

Il tempo sul tuo comodino – Lenovo Smart Clock 2

Inizia la tua giornata con il piede giusto. Il nuovo Lenovo Smart Clock 2 rivoluziona lo spazio sul tuo comodino (senza una fotocamera indiscreta per la privacy) e offre altri extra ottimizzati, come un caricabatterie per telefono wireless opzionale che si attiva quando è sulla docking station per fornire una soffusa luce notturna sulla base dell’orologio.

Costruito per la camera da letto o per ambienti in cui serva un orologio multifunzione, il design aggiornato di Lenovo Smart Clock 2, il rivestimento senza cuciture e le dimensioni compatte si integrano con qualsiasi tipo di arredamento. Il suo esterno in tessuto morbido al tatto e dall’aspetto naturale è offerto in tre tonalità alla moda ma neutre: Shadow Black, Heather Grey e Abyss Blue. Lenovo Smart Clock 2 con dock di ricarica wireless funge da luce notturna, radio stereo, pad di ricarica e smart assistant tutto in uno. Elimina le distrazioni dai segnali acustici dei telefoni e dai ping delle e-mail quando ti rilassi di notte.

Riappropriati del tempo per gestire la tua smart home guardi Google Photo sul touchscreen a colori da 4 pollici dello Smart Clock, riempiendo al contempo la tua camera da letto di musica e suoni rilassanti. Preparati a sogni migliori scegliendo una delle interfacce più scure dello Smart Clock e la nuova opzione “schermo spento”; scegli la tua sveglia intelligente ideale per iniziare al meglio la tua giornata. Puoi anche vedere quando inizia la tua prossima riunione, ascoltare il bollettino del traffico per il tuo tragitto giornaliero, vedere il nome di un artista nella tua playlist con uno sguardo o chiedere all’Assistente Google13 le previsioni del tempo – e la tua giornata inizierà ancora meglio.

In nuovi prodotti arriveranno in Italia al più presto, continuate a seguirci!