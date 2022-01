Lenovo QT81: cuffiette true wireless davvero convenienti

In questo articolo vi presentiamo le cuffiete true wireless Lenovo QT81, un prodotto formidabile per via del rapporto qualità prezzo difficile da eguagliare

Ormai molti smartphone e tablet non hanno nemmeno più il jack per le cuffie. Questo rende necessario l’utilizzo di cuffiete true wireless che quindi utilizzano la tecnologie Bluetooth per trasmettere i dati senza bisogno di usare una connessione cablata. Anche se a volte si è reticenti, i moderni protocolli di comunicazione Bluetooth, uniti ai codec ad alta risoluzione, forniscono un suono che è paro o addirittura superiore alle controparti cablate in alcuni casi. Le Lenovo QT81 sono delle cuffiette wireless che vi permetteranno di accedere a questa comoda tecnologia con un costo molto limitato.

Lenovo QT81: specifiche tecniche

Versione Bluetooth : BT 5.0

: BT 5.0 Distanza di trasmissione : 10 m, senza nessun ostacolo

: 10 m, senza nessun ostacolo Unità di azionamento : 13 mm

: 13 mm Gamma di frequenza : 20-20 KHz

: 20-20 KHz Sensibilità : 100±3dB

: 100±3dB Impedenza : 32Ω

: 32Ω Capacità della custodia di ricarica : 3,7 V, 1200 mAh

: 3,7 V, 1200 mAh Capacità della batteria dell’auricolare : 2x 3,7 V 40 mAh

: 2x 3,7 V 40 mAh Tempo di riproduzione musicale : circa 4 ore (a seconda del volume della musica)

: circa 4 ore (a seconda del volume della musica) Certificazione impermeabilità : IPX4

: IPX4 Colore : nero, bianco (opzionale)

: nero, bianco (opzionale) Dimensioni degli auricolari : ca. 3,5 x 2,6 x 2,0 cm

: ca. 3,5 x 2,6 x 2,0 cm Peso degli auricolari (ciascuno): 4 g

(ciascuno): 4 g Dimensioni della custodia di ricarica : ca. 8,2 x 5,3 x 3,2 cm

: ca. 8,2 x 5,3 x 3,2 cm Peso della custodia di ricarica: 73 g

Lenovo QT81: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia BT 5.0 di Lenovo QT81 offre un’elevata velocità di trasferimento dati, prestazioni stabili e un basso consumo energetico. Grazie alla tecnologia stereo wireless, i canali degli auricolari sinistro e destro vengono separati per un audio più immersivo. Ovviamente è possibile utilizzare gli auricolari da soli o in coppia a seconda delle esigenze.

L’accoppiamento rapido automatico tra gli auricolari sinistro e destro avviente quando si estrae dalla scatola di ricarica. La procedura è facile e veloce e permetti di abbinare a dispositivi audio abilitati BT le cuffiette Lenovo QT81. La custodia di ricarica vanta una batteria da ben 1200 mAh per caricare gli auricolari molte volte prima di rimanere a secco. Le cuffiete si ricaricano automaticamente quando vengono poste all’interno della custodia. Dopo una carica completa potremo ascoltare musica fino a 4 ore di seguito. Il display LED digitale della batteria può mostrare chiaramente la carica della batteria degli auricolari e della custodia di ricarica. Data l’enorme capienza della batteria, potremo anche usarla come powerbank per caricare altri dispositivi.

I due microfoni integrati infine offre un suono durante le conversazione più chiaro e reale per sfruttare le cuffiette anche per chiamate e videochiamate. Tramite i comandi touch integrati nelle cuffiette sarà possibile controllare tutte le funzionalità principali in un attimo come ad esempio cambiare canzone, regolare il volume o rispondere alle chiamate.

L’offerta

Le cuffiete true wireless Lenovo QT81 hanno un prezzo di listino di 25,95 euro, tuttavia in questo periodo e solo per un numero limitato di pezzi sul sito TomTop sarà possibile acquistarle per 16,10 euro, con un risparmio del 38% sul prezzo originale. Non perdete l’occasione! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!